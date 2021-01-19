57 минут назад
Архитекторы против застройки нового микрорайона высотками
Завершились общественные обсуждения по развитию территории в районе Лебедянского шоссе. Зона со стороны 10-ой шахты должна стать новым жилым микрорайоном.
- Липчанка обеспокоилась возможностью подъезда к новому микрорайону; в департаменте градостроительства и архитектуры пояснили, что заезд будет осуществляться со стороны Лебедянского шоссе. Помимо этого, региональное управление строительства и архитектуры предложило застроить район улицы Шахтерская малоэтажными домами и отказаться от возведения здесь домов до 17-ти этажей, - сообщает пресс-служба мэрии Липецка.
Вместе с этим завершилось заочное обсуждение застройки у Лебедянского шоссе, напротив микрорайона «Звездный». Проект застройки зоны по нечетной стороне Лебедянского шоссе выполняли специалисты из омской компании. Проектировщики предлагают на 43,96 га земли создать центр отдыха и спорта. На выезде из Липецка предлагают построить торгово-развлекательный центр в 30 тысяч квадратных метров, аквапарк площадью в 12,5 тысяч «квадратов», административно-деловой центр, ресторан, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр боевых искусств, ледовую арену, павильон при стадионе, комментаторский пункт, лечебно-диагностический центр, подстанцию «Скорой помощи», пожарное депо, детский мини-парк аттракционов. Для того, чтобы этот участок города не вставал в пробках, предусмотрели расширение проезжей части. Замечаний на этот проект не высказано.
ВО-КАК
Д’эффективные менеджеры...
Липчанин
Липчане тоже ПРОТИВ!!!
Гость
Липчанин
Галина
***
Гражданин
Пипецк