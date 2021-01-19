Общество

57 минут назад

Архитекторы против застройки нового микрорайона высотками

10 1372
#строительство #общественные обсуждения
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Архитекторы против застройки нового микрорайона высотками

Завершились общественные обсуждения по развитию территории в районе Лебедянского шоссе. Зона со стороны 10-ой шахты должна стать новым жилым микрорайоном.

Департамент архитектуры и градостроительства Липецка завершил прием замечаний на проект застройки участков у Окружной трассы. В ходе общественных обсуждений поступило всего два замечания. Одно касается транспортной доступности, второе – этажности домов нового микрорайона.

- Липчанка обеспокоилась возможностью подъезда к новому микрорайону; в департаменте градостроительства и архитектуры пояснили, что заезд будет осуществляться со стороны Лебедянского шоссе. Помимо этого, региональное управление строительства и архитектуры предложило застроить район улицы Шахтерская малоэтажными домами и отказаться от возведения здесь домов до 17-ти этажей, - сообщает пресс-служба мэрии Липецка.

Вместе с этим завершилось заочное обсуждение застройки у Лебедянского шоссе, напротив микрорайона «Звездный». Проект застройки зоны по нечетной стороне Лебедянского шоссе выполняли специалисты из омской компании. Проектировщики предлагают на 43,96 га земли создать центр отдыха и спорта. На выезде из Липецка предлагают построить торгово-развлекательный центр в 30 тысяч квадратных метров, аквапарк площадью в 12,5 тысяч «квадратов», административно-деловой центр, ресторан, гостиницу, физкультурно-оздоровительный комплекс, центр боевых искусств, ледовую арену, павильон при стадионе, комментаторский пункт, лечебно-диагностический центр, подстанцию «Скорой помощи», пожарное депо, детский мини-парк аттракционов. Для того, чтобы этот участок города не вставал в пробках, предусмотрели расширение проезжей части. Замечаний на этот проект не высказано.
10 1372
#строительство #общественные обсуждения
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Комментарии (10)

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ВО-КАК

14 минут назад
Достройте сначала Катящиеся Камни ,а потом за следующий проект беритесь! Совсем не умные что-ли?
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Д’эффективные менеджеры...

16 минут назад
Елецкий, университетский соединены с городом только одной дорогой! Леруа не имеет выезда! Проспект отремонтирован кое-как, 50 лет НЛМК закроют на 2 года (наверное одновременно с Папина как водится) Опытная тоже отрубленный ломоть!!! О чем можно говорить? Если транспортная инфраструктура не готова????
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Липчанин

17 минут назад
Гражданин, согласен с вами
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Липчане тоже ПРОТИВ!!!

20 минут назад
Замучили уже этими человейниками!!! Тем более на окраинах!!! Сделайте комфортные малоэтажные дома!!!!!!
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Гость

23 минуты назад
Кольцо трубного завода тогда встанет на глухо, не говоря о мосте через жд пути
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Липчанин

35 минут назад
Виадук а Автолюбителя тоже расширите? А на КТЗ что будете делать? Там и так всё наглухо стоит в часы пик
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Галина

39 минут назад
Пипецк, Хоть одно разумное решение решили принять, а Вы и тут недовольны... Вопрос разгрузки Кольца Трубного можно решить в рабочем порядке... Хватит сроить по-кусочкам, то-есть точечно, а также не нужно трогать историческую часть города. Лебедянское шоссе- это чуть ли не центр города... вот и нужно строить... Да и район Опытной Станции тоже пора привести в порядок, не мешало бы построить перекидные железнодорожные мосты, чтобы город соединить с Опытной станцией.
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***

41 минуту назад
Ещё один ТРЦ???? Все построенные стоят пустые...Европа на Советской, Армада, Ривьера, Малибу и т.д.
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Гражданин

46 минут назад
Население Липецка и области сокращается для кого этот микрорайон?
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Пипецк

52 минуты назад
На КТЗ и так мост уже стоит в пробках, главное пока у власти успеть нахапаться.
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