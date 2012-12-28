56-летняя женщина перевела мошенникам через банкомат 2,4 миллиона рублей

Чаще всего 29 мая жителей Липецкой области обманывали под предлогом заработка на маркеплейсе и покупке товаров на сайте объявлений.

29 мая в посёлке Лев Толстой с заявлением о мошенничестве в полицию обратилась 56-летняя женщина.— Женщина общалась со злоумышленниками с 24 по 28 мая. Под предлогом сохранения средств они убедили её перевести 2 400 000 рублей. Всю сумму потерпевшая отправила мошенникам через банкомат в Данкове, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.Несколько человек обманули под предлогом получения дополнительного заработка. В Липецке 25-летняя женщина 26 мая откликнулась на предложение в мессенджере о заработке на страницах маркетплейса и лишилась 30 900 рублей. 53-летняя липчанка таким же образом потеряла 215 300 рублей — деньги она переводила с 16 мая. В Хлевном по такой схеме обманули 30-летнюю женщину на 11 000 рублей. Она пыталась заработать на маркетплейсе с 15 мая.Ещё один популярный способ обмана — при продаже товаров на сайте объявлений. Продавцы-мошенники всегда переводят общение в мессенджер. 39-летний липчанин 23 мая хотел купить запчасти для квадроцикла и лишился 12 000 рублей, переведя деньги на указанный ему счёт. В Грязях 45-летний мужчина 24-29 мая вёл переписку о покупке леса с продавцом из Новосибирска и перевёл ему 32 000 рублей, после чего тот перестал выходить на связь. А 56-летняя ельчанка 29 мая хотела купить кровать за 19 000 рублей. Но как только она перевела деньги — продавец пропал.А в Ельце 20-летнему парню позвонили якобы из «Почты России» и сообщили о срочном письме на его имя. Ельчанин продиктовал код из SMS (как оказалось, это был код от «Госуслуг») и лишился 7300 рублей.