Происшествия

36 минут назад

Пострадавшая при прорыве теплотрассы липчанка находится в реанимации

3 893
#коммунальная авария
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Пострадавшая при прорыве теплотрассы липчанка находится в реанимации

Девушке и мужчине провели в Москве первые операции.

Напомним, 14 декабря на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний Андрей - водитель автомобиля «Лада Веста».

По факту получения ожогов двумя жителями Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Пострадавших вчера доставили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского.

Как рассказал GOROD48 отец девушки Сергей, вчера обоим пострадавшим уже провели в Москве первые операции.

- Я поговорил с лечащим врачом моей дочери из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского и по телефону со вторым пострадавшим — Андреем, - рассказал GOROD48 отец девушки. - Состояние моей дочери оценивают как стабильно тяжёлое, она находится в реанимации, куда нам даже не разрешили передать телефон. Андрей после операции находится в обычной палате. По прогнозам медиков, в ближайшую неделю моя дочь проведёт в реанимации.
3 893
#коммунальная авария
1

Комментарии (3)

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Викторм

15 минут назад
Здоровья!
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Лиса

23 минуты назад
Ребенок, выздоравливай! Бедная девочка! Сил тебе и скорейшего восстановления! Молодому человеку тоже быстрого восстановления и забыть все, как страшный сон!
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В.А.

25 минут назад
Кто за это ответит??? Дороги говно ! Трубы говно! Зато из Сбербанка сидят на креслах . Бездари по знакомству друг друга пихают! Искалечили молодой девушке жизнь.
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