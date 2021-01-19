Пострадавшая при прорыве теплотрассы липчанка находится в реанимации

Девушке и мужчине провели в Москве первые операции.

Напомним, 14 декабря на улице Стаханова в промоину, возникшую из-за аварии на теплотрассе, попали два человека: 19-летняя студентка Оксана и 31-летний Андрей - водитель автомобиля «Лада Веста».



По факту получения ожогов двумя жителями Липецка СУ СК РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Пострадавших вчера доставили в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского.



Как рассказал GOROD48 отец девушки Сергей, вчера обоим пострадавшим уже провели в Москве первые операции.



- Я поговорил с лечащим врачом моей дочери из Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. А.В. Вишневского и по телефону со вторым пострадавшим — Андреем, - рассказал GOROD48 отец девушки. - Состояние моей дочери оценивают как стабильно тяжёлое, она находится в реанимации, куда нам даже не разрешили передать телефон. Андрей после операции находится в обычной палате. По прогнозам медиков, в ближайшую неделю моя дочь проведёт в реанимации.

