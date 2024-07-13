Сегодня в Липецке: внутренний крик и фантастические траты на выпускной в детском саду

Главные анонсы пятницы

Погода в Липецке вполне летняя – 28-30 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.















- ул. Ракитная, 2.



















Отключение света





- Садоводчество «Ударник».















Сегодня выпускной в липецких детских садах. Большой бал выпускников пройдёт в Быхановом саду в 10:00 (6+)









Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Обыкновенное чудо» (12+).













Фото unionzal.ru

В Городском дворце культуры в 18:00 состоится отчётный концерт Народного коллектива Ансамбля эстрадной хореографии «Фристайл» - «Вселенная Фристайла» (0+).









Психологический семинар начнётся в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Называется «Внутренний крик. Запертые эмоции» (16+).













Спикер: Николай Самарин — методолог и основатель авторского курса личностного роста «Резонанс». Речь пойдёт об эмоциях, о том, что делать, если внутри давно хочется кричать, как перестать стыдиться своих эмоций.





Гулянья под открытым небом начнутся уже сегодня. В 17:00 творческий проект «Вечер в парке» стартует в парке Победы. Главная «изюминка» - отчетный концерт вокальной студии «Я -артист» музыкального объединения «Камертон» (6+).









Начальники в возрасте 40+ в два раза чаще являются несомненными авторитетами для подчинённых, чем более молодые руководители, выяснили в SuperJob.









Молодые управленцы сильнее в IT — об их высоком уровне развития digital-навыков сообщили 15% подчиненных, в отношении руководителей старше 40 лет — лишь 10%.





Молодые руководители чаще исповедуют принцип «на равных» с подчиненными и неформальный стиль общения (30 и 20%), словом по сравнению с более опытными и прагматичными коллегами являются хорошими парнями/девушками (что ни разу не профессия).

Не повезёт сегодня жителям Ссёлок, у которых с 10:00 и до конча ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. 300-летия флота России, вл. 2;- ул. Палисадная, 17;В частном секторе расстанутся с комфортом жители села на улицах 1 Мая, Апраксина, Борковского, Высоцкого, Гагарина, Жемчужной, Заповедной, Знаменской, Изобильной, Капарисовой, Кирова, Кольцова, Комарова, Космонавтоав, Краеведческой, Ленина, Лесной, Листопадной, Лютикова, Мазурука, Мартынова, Набережной, Покровской, Поэтической, Провинциальной, Пушкина, Пшеничной, Рактиной, Сенявиных, Сибирской, Советской, Сокольской, Учительской, Хрустальной, Цветаева, в переулках Благодатном, Краснозоренском, Лазурном.С 09:00 до 17:00 обесточат дома:- ул. Ангарская, 31;- ул. Демократическая;- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;- ул. Игнатьева, 32, 33;- ул. Интернациональная, 36;- ул. Каменный Лог, 38, 53;- ул. Минская, 49а;- ул. Ленина, 13, 15, 17, 23, 25;- ул. Ново-Весовая;- ул. Паровозная, 11а;- ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;- ул. Производственная;- ул. Прудная, 1;- ул. Римского-Корсакова;- ул. Рудничная, 17, 21, 25;- ул. Ударников;В селе Ссёлки отключения окажется на час короче – с 9:00 до 16:00 и затронет адреса:- ул. Ленина;- ул. Набережная, 33, 34, 35, 36, 37.Пятницу называют днём шофера отчасти и из-за особенно оживлённого оживлённого автомобильного движения в этот день. Поэтому многократно возрастает ценность «Яндекс-пробок» и других приложений, которые могут подсказать оптимальный маршрут.Ребятишки маленькие, но для родителей – лишний повод показать свою крутизну. Наряды на детсадовский выпускной нередко стоят десятки тысяч рублей. Особенно эффектно смотрятся рядом с родителями в дешёвой одежде и маточками с бусами из бижутерии.Ребятишек с первым в жизни выпускным баллом!По пьесе Е. Шварца, отлично известной, благодаря экранизации. Это спектакль о Медведе, который боится стать человеком, но любовь даёт ему мужество. Ведь это же чудо, подвиг, когда человек становится человеком, идёт против судьбы! Постановка длится 2, 5 часа.Концерт с таким названием начнётся в 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Перед липецкой публикой в сопровождении оркестра русских народных инструментов выступят столичные музыканты Екатерина Мочалова (домра) и Андрей Иванов (контрабас)В программе — джазовые импровизации классических произведений и авторские джазовые композиции: Е. Подгайц, И. Альбенис, А. Иванов, а также концертная фантазия на темы Дж. Гершвина «Порги и Бесс».Продолжительность треннинга 2 часа.А часом позже в Нижнем парке тоже начнётся «Вечер…». Он будет состоять из отчётного концерта танцевального коллектива «Абра-дэнс»