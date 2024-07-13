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Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: внутренний крик и фантастические траты на выпускной в детском саду
Главные анонсы пятницы
Погода в Липецке вполне летняя – 28-30 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.
Не повезёт сегодня жителям Ссёлок, у которых с 10:00 и до конча ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. 300-летия флота России, вл. 2;
- ул. Палисадная, 17;
- ул. Ракитная, 2.
Отключение света
- ул. Ангарская, 31;
- ул. Демократическая;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Игнатьева, 32, 33;
- ул. Интернациональная, 36;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Ленина, 13, 15, 17, 23, 25;
- ул. Ново-Весовая;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Производственная;
- ул. Прудная, 1;
- ул. Римского-Корсакова;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников;
- Садоводчество «Ударник».
- ул. Ленина;
- ул. Набережная, 33, 34, 35, 36, 37.
Пробки
Пятницу называют днём шофера отчасти и из-за особенно оживлённого оживлённого автомобильного движения в этот день. Поэтому многократно возрастает ценность «Яндекс-пробок» и других приложений, которые могут подсказать оптимальный маршрут.
Бал дошколят
Сегодня выпускной в липецких детских садах. Большой бал выпускников пройдёт в Быхановом саду в 10:00 (6+)
Ребятишки маленькие, но для родителей – лишний повод показать свою крутизну. Наряды на детсадовский выпускной нередко стоят десятки тысяч рублей. Особенно эффектно смотрятся рядом с родителями в дешёвой одежде и маточками с бусами из бижутерии.
Ребятишек с первым в жизни выпускным баллом!
«Обыкновенное чудо»
Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) в 19:00 покажет спектакль «Обыкновенное чудо» (12+).
По пьесе Е. Шварца, отлично известной, благодаря экранизации. Это спектакль о Медведе, который боится стать человеком, но любовь даёт ему мужество. Ведь это же чудо, подвиг, когда человек становится человеком, идёт против судьбы! Постановка длится 2, 5 часа.
«Джазовое рандеву»
Концерт с таким названием начнётся в 19:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2). Перед липецкой публикой в сопровождении оркестра русских народных инструментов выступят столичные музыканты Екатерина Мочалова (домра) и Андрей Иванов (контрабас) (12+).
Фото unionzal.ru
В программе — джазовые импровизации классических произведений и авторские джазовые композиции: Е. Подгайц, И. Альбенис, А. Иванов, а также концертная фантазия на темы Дж. Гершвина «Порги и Бесс».
Будут танцы
В Городском дворце культуры в 18:00 состоится отчётный концерт Народного коллектива Ансамбля эстрадной хореографии «Фристайл» - «Вселенная Фристайла» (0+).
Внутренний крик
Психологический семинар начнётся в 19:01 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). Называется «Внутренний крик. Запертые эмоции» (16+).
Спикер: Николай Самарин — методолог и основатель авторского курса личностного роста «Резонанс». Речь пойдёт об эмоциях, о том, что делать, если внутри давно хочется кричать, как перестать стыдиться своих эмоций.
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На свежем воздухе
Гулянья под открытым небом начнутся уже сегодня. В 17:00 творческий проект «Вечер в парке» стартует в парке Победы. Главная «изюминка» - отчетный концерт вокальной студии «Я -артист» музыкального объединения «Камертон» (6+).
А часом позже в Нижнем парке тоже начнётся «Вечер…». Он будет состоять из отчётного концерта танцевального коллектива «Абра-дэнс» (6+).
Кто из начальства авторитетнее?
Начальники в возрасте 40+ в два раза чаще являются несомненными авторитетами для подчинённых, чем более молодые руководители, выяснили в SuperJob.
Молодые управленцы сильнее в IT — об их высоком уровне развития digital-навыков сообщили 15% подчиненных, в отношении руководителей старше 40 лет — лишь 10%.
Молодые руководители чаще исповедуют принцип «на равных» с подчиненными и неформальный стиль общения (30 и 20%), словом по сравнению с более опытными и прагматичными коллегами являются хорошими парнями/девушками (что ни разу не профессия).
Дорогие липчане! Порадуемся окончанию очередной рабочей недели, весне и предстоящим выходным. Но не будем забывать и о новостях на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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