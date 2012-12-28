2 июня в пригороде Липецка будут уничтожать взрывоопасные предметы: возможны хлопки

Хлопки возможны с девяти утра до пяти вечера. Перед началом работы взрывотехников прозвучит сигнал «Внимание всем».

Взрывоопасные предметы недалеко от деревни Копцевы Хутора Липецкого округа будут обезвреживать пиротехники МЧС России 2 июня с 9:00 до 17:00.«Работы плановые. Жители близлежащих сёл могут слышать характерные хлопки. Перед началом и завершением работ прозвучит сигнал «Внимание всем», — предупреждает правительство области.Жителей округа просят:– не находится у окон дома и на открытой местности в момент проведения работ;– переместить транспорт и ценные вещи на безопасное расстояние.В случае необходимости можно воспользоваться пунктами временного размещения (ПВР) – в школе села Кузьминские Отвержки и в ДК села Сенцово. Для подвоза в ПВР будет работать дежурный транспорт.