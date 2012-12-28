Следком попросил Госинспекцию труда подключиться к расследованию гибели строителя в ЖК «Авторский»
45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Общество
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59 минут назад
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2 июня в пригороде Липецка будут уничтожать взрывоопасные предметы: возможны хлопки
Хлопки возможны с девяти утра до пяти вечера. Перед началом работы взрывотехников прозвучит сигнал «Внимание всем».
«Работы плановые. Жители близлежащих сёл могут слышать характерные хлопки. Перед началом и завершением работ прозвучит сигнал «Внимание всем», — предупреждает правительство области.
Жителей округа просят:
– не находится у окон дома и на открытой местности в момент проведения работ;
– переместить транспорт и ценные вещи на безопасное расстояние.
В случае необходимости можно воспользоваться пунктами временного размещения (ПВР) – в школе села Кузьминские Отвержки и в ДК села Сенцово. Для подвоза в ПВР будет работать дежурный транспорт.
Фото пресс-службы правительства области
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