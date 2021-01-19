Происшествия

сегодня, 13:03

Двое учащихся колледжа госпитализированы с уроков с отравлением

11 3218
#отравление
4
Двое учащихся колледжа госпитализированы с уроков с отравлением

Полиция проводит проверку.

В Липецкой области проводится расследование инцидента в одном из средних профессиональных заведений. Вчера на занятиях почувствовала себя плохо 16-летняя ученица, у неё была рвота и другие симптомы отравления.

Как рассказал GOROD48 директор образовательного учреждения, в ходе опроса учащихся выяснилось, что на большой перемене девушка куда-то отходила со своим 19-летним знакомым — учащимся того же образовательного учреждения, после чего оба почувствовали себя плохо. Администрация учебного заведения вызвала «Скорую» и полицию. Парня госпитализировали в ЦРБ, несовершеннолетнюю девушку — в Липецкую областную детскую больницу.

Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сообщение об отравлении поступило туда от медиков, обстоятельства происшествия выясняются, проводится расследование случившегося. Без анализов говорить о том, чем могли отравиться молодые люди, преждевременно.
11 3218
#отравление
4

Комментарии (11)

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Будьте бдительны

30 минут назад
Новый штамм коронавируса по городу гуляет
ответить

Перри Мейсон

50 минут назад
В знак протеста против ареста Ололоши чего-то приняли..
ответить

Мизантроп

51 минуту назад
Наркоманы
ответить

Дуня Липецкая

сегодня, 13:29
житель, А у пацана тоже токсикоз?
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Петр

сегодня, 13:25
Ага, обожрались таблеток
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Валентина

сегодня, 13:23
Чё то запрещённое сожрали напару.
ответить

давсно известно

сегодня, 13:20
Грязи негласный лидер области по наркомании
ответить

)))))

сегодня, 13:19
Нефик с пола жрать.
ответить

Это ГТК

сегодня, 13:15
Грязи?
ответить

Ничего не известно

сегодня, 13:12
но ПТУ уже открестилось - ребята "куда - то отходили"
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