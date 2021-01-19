Происшествия
сегодня, 13:03
Двое учащихся колледжа госпитализированы с уроков с отравлением
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Полиция проводит проверку.
В Липецкой области проводится расследование инцидента в одном из средних профессиональных заведений. Вчера на занятиях почувствовала себя плохо 16-летняя ученица, у неё была рвота и другие симптомы отравления.
Как рассказал GOROD48 директор образовательного учреждения, в ходе опроса учащихся выяснилось, что на большой перемене девушка куда-то отходила со своим 19-летним знакомым — учащимся того же образовательного учреждения, после чего оба почувствовали себя плохо. Администрация учебного заведения вызвала «Скорую» и полицию. Парня госпитализировали в ЦРБ, несовершеннолетнюю девушку — в Липецкую областную детскую больницу.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сообщение об отравлении поступило туда от медиков, обстоятельства происшествия выясняются, проводится расследование случившегося. Без анализов говорить о том, чем могли отравиться молодые люди, преждевременно.
Как рассказал GOROD48 директор образовательного учреждения, в ходе опроса учащихся выяснилось, что на большой перемене девушка куда-то отходила со своим 19-летним знакомым — учащимся того же образовательного учреждения, после чего оба почувствовали себя плохо. Администрация учебного заведения вызвала «Скорую» и полицию. Парня госпитализировали в ЦРБ, несовершеннолетнюю девушку — в Липецкую областную детскую больницу.
Как сообщили GOROD48 в Отделе информации и общественных связей УМВД России по Липецкой области, сообщение об отравлении поступило туда от медиков, обстоятельства происшествия выясняются, проводится расследование случившегося. Без анализов говорить о том, чем могли отравиться молодые люди, преждевременно.
11 3218
Комментарии (11)
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Будьте бдительны
Перри Мейсон
Мизантроп
Дуня Липецкая
Петр
Валентина
давсно известно
)))))
Это ГТК
Ничего не известно