45 человек при помощи 17 единиц техники тушат пожар на территории заповедника в Липецкой области
Пожар в заповеднике начался с падения сухого дерева на контактные провода железнодорожных путей
Благоустройство, озеленение, парковки: жители 18-го округа продолжают решать проблемы сообща
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Общество
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32 минуты назад
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Благоустройство, озеленение, парковки: жители 18-го округа продолжают решать проблемы сообща
28 мая в гимназии №64 прошла очередная стратегическая сессия под эгидой Клуба городского жителя. Жители 18-го избирательного округа — начала проспекта Победы и примыкающих к нему улиц, обсуждали приоритеты благоустройства с депутатом горсовета Игорем Подзоровым.
— Уже несколько лет реализуется проект «Мой двор», благодаря которому жители МКД могут получить деньги на благоустройство своего двора, при этом многое зависит от настойчивости и инициативности самих жильцов. Свежий пример — двор на Мичурина, 38а. Там есть инициативный и активный житель Владислав Николенко — и благоустройство по программе «Мой двор» уже идёт полным ходом. Ещё один яркий пример — уже отремонтированный благодаря настойчивости Анны Щукиной двор у дома №55 по улице Неделина, — рассказал Подзоров.
Говоря о вопросах ЖКХ, Игорь Подзоров остановился на ситуации с управляющими компаниями. Большая часть жилого фонда округа долгое время находилась в ведении двух управляющих компаний: «Маяк» и «Вариант». УК «Вариант» лишена лицензии и проходит процедуру банкротства. Консультацию по процедуре выбора новых управляющих компаний, и в целом по вопросам ЖКХ всегда может дать Клуб городского жителя, активисты которого имеют большой опыт в этой сфере.
Многих участников стратегической сессии волновало состояние дорог и внутриквартальных проездов. Игорь Подзоров обрадовал хорошими новостями: прямо сегодня начался ремонт дороги у дома №61 по Неделина, к августу закончат ямочный ремонт внутридворовых проездов и тротуаров от дома №3 до дома №25 по проспекту Победы.
Из других хороших новостей: Игорь Подзоров напомнил, что в день последних школьных звонков губернатор Игорь Артамонов сообщил о предстоящем капитальном ремонте школы №72. При этом усилиями депутатов горсовета по 15-му и 18-му округу (Екатерина Пинаева и Игорь Подзоров соответственно) у школы преобразится и спортплощадка.
— В этом году также будет обустроена сеть наружного освещения на подходах к 64-й гимназии и к бывшему 122-му детскому саду (теперь это здание прогимназии). Переход в районе Мичурина, 28а благодаря нашему решению уже освещают четыре новых фонаря. И не обычные желтые, а яркие светодиодные лампы с лучшей светоотдачей. Также в 130-м детском саду отремонтируют теневые навесы, — сообщил Игорь Подзоров.
Говорили и о необходимости расширения дворовых парковок, ведь планировка 70-х-80-х годов такое количество машин не учитывала. Среди приоритетов работы также называли опиловку сухостоя. А Юлии из дома на Мичурина, 38а улице огромный ясень и вовсе мешает жить, буквально лишая квартиру солнечного света. Как спилить или кронировать дерево с привлечением управляющей компании и управления главного смотрителя, подробно рассказал Игорь Подзоров.
Также интересовались, почему снесли «шведскую стенку» у 64-й гимназии. Оказалось — старые турники не соответствовали современным нормативам по безопасности, и сейчас, чем их заменить, обсуждается вместе с директором гимназии Валерией Кушниковой.
— Думаю, в следующем году мы и стадион у 64-й школы обновим, как это будет сделано у 72-й школы, — обрадовал липчан Игорь Подзоров.
Вновь подняли вопрос места для выгула собак. Один из вариантов — бесхозная площадка недалеко от ТЦ «Виктория» вниз по улице Мичурина. Ей уже давно ищут применение и эту территорию вполне можно использовать или под выгул животных, или в качестве парковки.
Из дома на проспекте Победы, известного в Липецке как «Китайская стена», жаловались, на состояние дорог в арках дома, на проблемы ливнёвок, на то, что после раскопок во дворах ресурсники зачастую оставляют после себя бардак.
Жильцы дома №59 по улице Неделина, двор которого выходит на проезжую часть, попросили установить искусственную дорожную неровность. Игорь Подзоров согласился помочь с «лежачим полицейским» и направить соответствующий запрос в ГАИ. Тем более что аналогичные обращения у него уже есть с улиц Союзной и Ульяны Громовой.
Все адреса и вопросы модератор встречи Игорь Подзоров и его помощники тщательно фиксировали для дальнейшего принятия решений.
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