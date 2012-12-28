Благоустройство, озеленение, парковки: жители 18-го округа продолжают решать проблемы сообща

28 мая в гимназии №64 прошла очередная стратегическая сессия под эгидой Клуба городского жителя. Жители 18-го избирательного округа — начала проспекта Победы и примыкающих к нему улиц, обсуждали приоритеты благоустройства с депутатом горсовета Игорем Подзоровым.



