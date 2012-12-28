Правительство: за год зарплаты в Липецкой области выросли на 23,9%

Правительство области объясняет рост зарплат созданием новых рабочих мест и высоким спросом на рынке труда.

Вице-губернатор, а с недавних пор представитель губернатора и правительства в региональном парламенте Сергей Курбатов представил комитету по государственному устройству и местному самоуправлению облсовета отчет губернатора о работе за 2024 год.В малом зале правительства чиновников было значительно больше, чем депутатов. Последних пришло пятеро, двое проголосовали заочно.Отчет губернатора о результатах деятельности правительства Липецкой области за 2024 год депутатам раздали заранее и они имели возможность письменно задать вопросы и письменно получить ответы. Поэтому Сергею Курбатову понадобилось всего 10 минут, чтобы рассказать о главном. Человек опытный, умеющий показать с выгодной стороны работу команды, с этой задачей блестяще справился.— Я сфокусируюсь на моментах, которые мне кажутся наиболее важными, — начал вице-губернатор.Сергей Курбатов рассказал, что индекс промышленного производства вырос меньше чем на один процент, признав что это мало. Но уточнил — на показатели повлияло снижение мировых цен на сталь. А металлургия занимает 53% промышленности региона. Однако заметил, что продолжается работа по диверсификации экономики. Поэтому за счет других отраслей (химической, пищевой, бумажной, производства электрооборудования) экономика региона в целом растет. Это происходит в том числе и благодаря поддержке, которую оказывает региональное правительство промышленным предприятиям.— Цикличность экономики приведет к тому, что когда в металлургии начнется подъем, мы с вами увидим еще больший рост, — пообещал Сергей Курбатов.Развивается малый бизнес, который стал больше платить налогов. По динамике инвестиций в основной капитал Липецкая область занимает первое место в ЦФО. В ОЭЗ «Липецк» уже несколько лет подряд приходит по семь резидентов в год.За год на 23,9% выросли зарплаты жителей области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2024 год составила 66 923 рубля. На рост зарплат, как считает Сергей Курбатов, повлияло создание 12 тысяч новых рабочих мест и рост конкуренции за сотрудников.— Студенты на старших курсах понимают, что они востребованы и им не надо никуда уезжать, — заявил Сергей Курбатов.Количество бедных в регионе снизилось до 6%.В АПК снизился индекс растениеводства, зато вырос индекс животноводства.Жилья за год введено на 2,5% больше, чем в 2023 году. В Липецкую область чаще стали ездить туристы.— У нас есть определенные успехи в цифровизации и это признается, я хотел бы отметить, на федеральном уровне, президент отметил Липецкую область в числе четырех регионов, достигших успехов в применении технологий, — уточнил Сергей Курбатов.В социальную сферу в 2024 году инвестировано 8,7 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем в 2023 году. Строятся дороги, современные крупные школы, поликлиники с уникальным оборудованием.Вопросами депутаты представителей правительства сильно не мучили. Председатель комитета Екатерина Хрусталева спросила где летом работают старшеклассники. И получила ответ от вице-губернатора Ольги Белоглазовой. Подростки работают на предприятиях, а также в муниципальных учреждениях — занимаются благоустройством города, работают администраторами, осваивают IT-сферу, туризм.Депутата Ларису Кенофонтову волновала проблема домов, которые не сносят после расселения, а ждут, пока на площадку придет застройщик.Сергей Курбатов напомнил, что Липецкая область досрочно завершила программу по расселению из ветхого и аварийного жилья. По его мнению, со старыми домами можно поступить двумя способами. Первый — ограничить доступ в здание, тем самым обеспечив безопасность липчан. Второй — потратить деньги налогоплательщиков и все снести. Но это недешево.— Стройка переживает не лучшие времена, понятно, что сейчас начинать новые проекты — не самая привлекательная идея. Наверное, придется подождать еще какое-то время. Еще раз подчеркну — снос достаточно дорогое удовольствие, тем более, что есть много других вопросов, куда потратить деньги. Мне кажется, что в рамках разумного лучше подождать. Но нам важна и безопасность, в моем понимании в большей части домов закрыты окна, — ответил Сергей Курбатов.Большинством голосов комиссия рекомендовала сессии одобрить отчет губернатора за 2024 год.