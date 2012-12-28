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сегодня, 13:24
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Правительство: за год зарплаты в Липецкой области выросли на 23,9%

Правительство области объясняет рост зарплат созданием новых рабочих мест и высоким спросом на рынке труда.

Вице-губернатор, а с недавних пор представитель губернатора и правительства в региональном парламенте Сергей Курбатов представил комитету по государственному устройству и местному самоуправлению облсовета отчет губернатора о работе за 2024 год.

В малом зале правительства чиновников было значительно больше, чем депутатов. Последних пришло пятеро, двое проголосовали заочно.

Отчет губернатора о результатах деятельности правительства Липецкой области за 2024 год депутатам раздали заранее и они имели возможность письменно задать вопросы и письменно получить ответы. Поэтому Сергею Курбатову понадобилось всего 10 минут, чтобы рассказать о главном. Человек опытный, умеющий показать с выгодной стороны работу команды, с этой задачей блестяще справился.



— Я сфокусируюсь на моментах, которые мне кажутся наиболее важными, — начал вице-губернатор.

Сергей Курбатов рассказал, что индекс промышленного производства вырос меньше чем на один процент, признав что это мало. Но уточнил — на показатели повлияло снижение мировых цен на сталь. А металлургия занимает 53% промышленности региона. Однако заметил, что продолжается работа по диверсификации экономики. Поэтому за счет других отраслей (химической, пищевой, бумажной, производства электрооборудования) экономика региона в целом растет. Это происходит в том числе и благодаря поддержке, которую оказывает региональное правительство промышленным предприятиям.

— Цикличность экономики приведет к тому, что когда в металлургии начнется подъем, мы с вами увидим еще больший рост, — пообещал Сергей Курбатов.

Развивается малый бизнес, который стал больше платить налогов. По динамике инвестиций в основной капитал Липецкая область занимает первое место в ЦФО. В ОЭЗ «Липецк» уже несколько лет подряд приходит по семь резидентов в год.

За год на 23,9% выросли зарплаты жителей области. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2024 год составила 66 923 рубля. На рост зарплат, как считает Сергей Курбатов, повлияло создание 12 тысяч новых рабочих мест и рост конкуренции за сотрудников.

— Студенты на старших курсах понимают, что они востребованы и им не надо никуда уезжать, — заявил Сергей Курбатов.

Количество бедных в регионе снизилось до 6%.

В АПК снизился индекс растениеводства, зато вырос индекс животноводства.

Жилья за год введено на 2,5% больше, чем в 2023 году. В Липецкую область чаще стали ездить туристы.

— У нас есть определенные успехи в цифровизации и это признается, я хотел бы отметить, на федеральном уровне, президент отметил Липецкую область в числе четырех регионов, достигших успехов в применении технологий, — уточнил Сергей Курбатов.

В социальную сферу в 2024 году инвестировано 8,7 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем в 2023 году. Строятся дороги, современные крупные школы, поликлиники с уникальным оборудованием.

Вопросами депутаты представителей правительства сильно не мучили. Председатель комитета Екатерина Хрусталева спросила где летом работают старшеклассники. И получила ответ от вице-губернатора Ольги Белоглазовой. Подростки работают на предприятиях, а также в муниципальных учреждениях — занимаются благоустройством города, работают администраторами, осваивают IT-сферу, туризм.

Депутата Ларису Кенофонтову волновала проблема домов, которые не сносят после расселения, а ждут, пока на площадку придет застройщик.

Сергей Курбатов напомнил, что Липецкая область досрочно завершила программу по расселению из ветхого и аварийного жилья. По его мнению, со старыми домами можно поступить двумя способами. Первый — ограничить доступ в здание, тем самым обеспечив безопасность липчан. Второй — потратить деньги налогоплательщиков и все снести. Но это недешево.

— Стройка переживает не лучшие времена, понятно, что сейчас начинать новые проекты — не самая привлекательная идея. Наверное, придется подождать еще какое-то время. Еще раз подчеркну — снос достаточно дорогое удовольствие, тем более, что есть много других вопросов, куда потратить деньги. Мне кажется, что в рамках разумного лучше подождать. Но нам важна и безопасность, в моем понимании в большей части домов закрыты окна, — ответил Сергей Курбатов.

Большинством голосов комиссия рекомендовала сессии одобрить отчет губернатора за 2024 год.
отчет губернатора
облсовет
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Комментарии (23)

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Сначала новые
Воспитатель
2 минуты назад
Что-то незаметно! От зарплаты до зарплаты приходится занимать, работая в две смены (а это, уважаемые, переработка). Смена у воспитателей 7 часов в день, а не с 7 утра до семи вечера.
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Колян
7 минут назад
это чушь полная.
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Местный
11 минут назад
У кого выросли? Мне, ведущему инженеру, +4 т р за год
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Я
14 минут назад
Госслужащая, моя зарплата индексируется раз в год всего на 4 процента. Это наверно про администрации, там то раз в месяц они повышаются
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Раб из МФЦ
15 минут назад
А нас это не коснулось. Мы ишачим за 30 тысяч .
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Ануфрий Изпупочный
22 минуты назад
Чиновники и банкиры получают от 100 тыс., продавец в Магните 25 тыс. По этой "статистике" средняя зарплата (100+25)/2 = 62,5 тыс. Вот и весь фокус средних зарплат....
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Пенсионер
25 минут назад
Почему пенсионерам не идексируют пенсию по уровню зарплат на работе с которой они вышли на пенсию ?
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Липа
27 минут назад
А цены насколько выросли по сравнению с ростом зарплат???
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Ясен пень
33 минуты назад
количество бедных уменьшилось потому что они стали нищими.
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КОМДИВ
35 минут назад
Бедных---6%. А сколько нищих?
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