19 минут назад
Липчанин просит Мишустина вернуть пенсии
Житель Липецка Юрий Перегудов уверен, что предпенсионеры останутся без средств к существованию в условиях пандемии коронавируса.
- Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса вызвала ухудшение социально-экономической ситуации во всем мире. В Российской Федерации негативные последствия коснулись в первую очередь пожилых людей. За год до пандемии правительство России, возглавляемое Дмитрием Медведевым, отказалось от обеспечения пенсионных обязательств в отношении 55-ти летних женщин и 60-ти летних мужчин, параллельно установив уголовную ответственность для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу женщин в возрасте 55+ и мужчин 60+. В условиях пандемии и её последствий этот закон работать не будет, миллионы пожилых россиян останутся без средств к существованию. Они не выдержат конкуренции на рынке труда, который будет переполнен потерявшими работу молодыми россиянами. Верните пенсии 55-ти летним женщинам и 60-ти летним мужчинам - гражданам России, оказавшимся самыми незащищенными в условиях пандемии вируса COVID19! – призывает Юрий Перегудов.
Напомним, Юрий Перегудов в 2019 году подал судебный иск в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева. Мужчина потребовал от главы правительства 1 млн рублей как компенсацию морального вреда за повышение пенсионного возраста. Юрий более 20 лет отработал в сфере организации охраны труда в НЛМК, потом успел поработать на частного предпринимателя, а теперь открыл свой бизнес. После повышения пенсионного возраста ему необходимо работать 10 лишних лет, чтобы уйти на отдых. 1 млн рублей - те деньги, которые он не получит в виде пенсии за 10 добавленных лет работы.
В суде первой инстанции Юрий Перегудов проиграл и решил оспорить решение в Липецком областном суде. Там липчанин по-прежнему стоял на своём: повышение пенсионного возраста недопустимо и незаконно. Липчанин нашёл только одно логичное объяснение необходимости повышения пенсионного возраста. По его мнению, Россия нерационально использует бюджет. Социальное довольствие напрямую зависит от отказа от необдуманных, по мнению Перегудова, трат из казны на внешнеполитической арене. Повышением пенсионного возраста правительство прикрыло свои ошибки и возложило их исправление на самых безропотных - предпенсионеров. Коллегия Липецкого областного суда не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции.
ИК-3
Попросить отменить плату за капремонт
молодой тупняк
дед
Гость
Туса