Общество

19 минут назад

Липчанин просит Мишустина вернуть пенсии

5 841
#петиция #пенсия
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Липчанин просит Мишустина вернуть пенсии

Житель Липецка Юрий Перегудов уверен, что предпенсионеры останутся без средств к существованию в условиях пандемии коронавируса.

Липчанин Юрий Перегудов обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В своей петиции липчанин просит премьер-министра пересмотреть закон о пенсионном возрасте и вернуть выплаты тем, кто недавно стал предпенсионерам: это женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет. В обосновании своего требования Юрий Перегудов указывает, что в нынешних социально-экономических условиях россияне этого возраста, несмотря на поддержку со стороны законодательства, останутся без средств к существованию.

- Объявленная ВОЗ пандемия коронавируса вызвала ухудшение социально-экономической ситуации во всем мире. В Российской Федерации негативные последствия коснулись в первую очередь пожилых людей. За год до пандемии правительство России, возглавляемое Дмитрием Медведевым, отказалось от обеспечения пенсионных обязательств в отношении 55-ти летних женщин и 60-ти летних мужчин, параллельно установив уголовную ответственность для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу женщин в возрасте 55+ и мужчин 60+. В условиях пандемии и её последствий этот закон работать не будет, миллионы пожилых россиян останутся без средств к существованию. Они не выдержат конкуренции на рынке труда, который будет переполнен потерявшими работу молодыми россиянами. Верните пенсии 55-ти летним женщинам и 60-ти летним мужчинам - гражданам России, оказавшимся самыми незащищенными в условиях пандемии вируса COVID19! – призывает Юрий Перегудов.

Напомним, Юрий Перегудов в 2019 году подал судебный иск в адрес премьер-министра России Дмитрия Медведева. Мужчина потребовал от главы правительства 1 млн рублей как компенсацию морального вреда за повышение пенсионного возраста. Юрий более 20 лет отработал в сфере организации охраны труда в НЛМК, потом успел поработать на частного предпринимателя, а теперь открыл свой бизнес. После повышения пенсионного возраста ему необходимо работать 10 лишних лет, чтобы уйти на отдых. 1 млн рублей - те деньги, которые он не получит в виде пенсии за 10 добавленных лет работы.

В суде первой инстанции Юрий Перегудов проиграл и решил оспорить решение в Липецком областном суде. Там липчанин по-прежнему стоял на своём: повышение пенсионного возраста недопустимо и незаконно. Липчанин нашёл только одно логичное объяснение необходимости повышения пенсионного возраста. По его мнению, Россия нерационально использует бюджет. Социальное довольствие напрямую зависит от отказа от необдуманных, по мнению Перегудова, трат из казны на внешнеполитической арене. Повышением пенсионного возраста правительство прикрыло свои ошибки и возложило их исправление на самых безропотных - предпенсионеров. Коллегия Липецкого областного суда не нашла оснований для изменения решения суда первой инстанции.
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#петиция #пенсия
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Комментарии (6)

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ИК-3

36 секунд назад
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Попросить отменить плату за капремонт

1 минуту назад
Неплохо попросить отменить плату за капитальный ремонт, как это сделали в Москве. Мы не богаче москвичей, им отменили а нам нет.
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молодой тупняк

3 минуты назад
Туса, тебя поддерживаю, мужика уважаю! Он один судился против власти в связи с поднятием пенсионного возраста.
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дед

4 минуты назад
где то читал - " обращайтесь в суд " звучит в России как идите на Х................
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Гость

4 минуты назад
Давайте хоть петицию поддержим, проявим свою гражданскую позицию
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Туса

8 минут назад
Надо не просить, а сменить власть. Тем более условия для этого как нельзя кстати.
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