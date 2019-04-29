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сегодня, 12:45

Дмитрий Медведев не приехал в Липецк на суд о повышении пенсионного возраста

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#суд #пенсионный возраст
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Дмитрий Медведев не приехал в Липецк на суд о повышении пенсионного возраста

И все равно его выиграл.

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Коллегия Липецкого областного суда по гражданским делам отклонила апелляционную жалобу на иск к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Липчанин Юрий Перегудов пытался в областном суде оспорить решение Октябрьского районного суда. Там ему отказали в праве получить 1 млн рублей как компенсацию морального вреда за повышение пенсионного возраста в России. Ответственным за то, что россиянам придётся трудиться дольше, 50-летний предпенсионер Юрий Перегудов считает премьер-министра Дмитрия Медведева. 

Докладчиком по делу выступила судья коллегии Лариса Нагайцева. Ответчик - представители правительства России - не явились в суд, но прислали письменные возражения на апелляцию. Министерство труда России в суде первой инстанции представлял Дмитрия Медведева. Ведомство не видит оснований для удовлетворения иска. Министерство труда указывало, что повышение пенсионного возраста - ответ на поведение россиян: более 30% вышедших на пенсию продолжают трудиться. Более того, все развитые страны, по данным Министерства труда, уже повысили планку выхода на пенсию. 

50-летний Юрий более 20 лет отработал в сфере организации охраны труда на НЛМК, потом успел поработать на частного предпринимателя, а сейчас стоит на бирже труда: в четырёх местах ему уже отказали. После повышения пенсионного возраста ему необходимо работать 5 лишних лет, чтобы уйти на отдых. Мужчина решил, что правительство РФ, нарушив его планы на пенсию, нанесло ему моральный вред. В качестве компенсации этого вреда Юрий потребовал через суд от председателя правительства Дмитрия Медведева миллион рублей. Эта сумма - те деньги, которые он не получит в виде пенсии за 10 добавленных лет работы. В апелляции Юрий высоко оценивал свои шансы на полный пересмотр дела. Как он ранее сообщал GOROD48, в суде первой инстанции были допущены процессуальные нарушения: его возражения не были приняты. 

В областном суде Юрий Перегудов стоял на своём: повышение пенсионного возраста сейчас недопустимо и незаконно. Липчанин нашёл только одно логичное объяснение необходимости повышения пенсионного возраста. По его мнению Россия нерационально использует бюджет: государство проводит крупные международные соревнования, интегрирует новые территории и ведёт военные кампании, соответственно, денег на своих пенсионеров из-за этих расходов не остаётся. Эти отказаться от Олимпиад, Крымов и Сирий, то бюджет пойдёт на благо россиян, а не на исполнение политических интересов страны за ее границами. Социальное довольствие напрямую зависит от отказа от необдуманных, по мнению Перегудова, трат из казны на внешнеполитической арене. Повышением пенсионного возраста правительство прикрыло свои ошибки и возложило их исправление на самых безропотных - предпенсионеров. 

Тройка судей пробыла в совещательной комнате менее 10 минут. Коллегия не пошла на создание значимого для всей России прецедента: оснований для изменения решения первой инстанции нет. Но Юрий Перегудов не намерен останавливаться. Он намерен обжаловать постановление коллегии. Юрий Перегудов сам защищает свои интересы - не нанимает адвоката, так как понимает, что несмотря на всего контраргументы, дело на 90% для него проигрышное. 
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#суд #пенсионный возраст
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Комментарии (29)

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Медведь

6 минут назад
Смельчак какой нашелся... Ко мне, в карман решил залезть? 10 мультов захотел! Судья меня в известность сразу об этом поставила! А я цыкнул, естественно! Будет еще обжаловать? Пусть идет и обжалует! У него еще до пенсии времени мно-о-о-го! Ходить долго еще можно... :-))
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чаки

6 минут назад
Юрий Вы смелый и свободный человек.Горжусь что такие люди живут рядом.
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Виктор 2-28-14

7 минут назад
Хорошо медведю,....на России кататься.....Главное медведю...Не о б о с р а т ь с я...
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Швондер

9 минут назад
Шлемазл, азохен вей, халява, вэйзмир": Часто слышал эти слова, но не знал, что они...youtube.com
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Медведев

11 минут назад
Молчать, рабы!
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Виктор 2-28-14

12 минут назад
Мы стадо.....Куда нас поведёт вожак?.....Мы стадо....А вдруг,вожак у нас "дурак"? .....(Из припева слова не выкинешь )
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Коммунист

13 минут назад
Медведь, была до прихода буржуев
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Швондер

13 минут назад
Таки взял и не приехал?А шо таки должен был?Ай ,вейзмер,какое неуважение к суду?!...Это какой-то позор...
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Медведь

14 минут назад
Есть ли в Липецке бесплатная медицина?
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Перри Мэйсон

17 минут назад
Свободы сеятель пустынный, я вышел рано, до звезды;рукою чистой и безвинной в порабощенные бразды бросал живительное семя —но потерял я только время, благие мысли и труды…Паситесь, мирные народы! Вас не разбудит чести клич.К чему стадам дары свободы?Их должно резать или стричь.Наследство их из рода в роды ярмо с гремушками да бич.(А, С, Пушкин,)
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