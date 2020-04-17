Общество
сегодня, 13:16
Электронный пропуск можно получить в мобильном приложении
Система доступна пользователям устройств на операционной системе Android. Скоро обновят приложение для устройств на iOS.
В мобильном приложении «Липецкая область» в Play Market появилась возможность получения электронных пропусков, сообщает официальный канал оперативного штаба Липецкой области по ситуации с коронавирусом.
Для этого необходимо скачать приложение, выбрать раздел «Прочее» и рубрику «Разрешение на выход». Система попросит указать причину, ввести номер телефона и паспорта. После нажатия кнопки «Отправить запрос» на телефон придёт СМС с кодом.
Пока запущена версия приложения для платформы Android. В ближайшее время функция станет доступна и для платформы iOS.
Напомним, с 17 апреля в Липецке начала действовать система электронных пропусков. В связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Пропуск необходим для посещения магазина или аптеки (действует 1 час), банка/почты/госучреждения, поездки на дачу, доставки продуктов недееспособным родственникам, получения бытовых услуг (2 часа) и посещения медицинского или ветеринарного учреждения (6 часов).
UPD: у пользователей возникают проблемы с доступом к сервису, они замечают, что приложение работает некорректно и медленно. Есть проблемы со скачиванием сервиса.
Для этого необходимо скачать приложение, выбрать раздел «Прочее» и рубрику «Разрешение на выход». Система попросит указать причину, ввести номер телефона и паспорта. После нажатия кнопки «Отправить запрос» на телефон придёт СМС с кодом.
Пока запущена версия приложения для платформы Android. В ближайшее время функция станет доступна и для платформы iOS.
Напомним, с 17 апреля в Липецке начала действовать система электронных пропусков. В связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Пропуск необходим для посещения магазина или аптеки (действует 1 час), банка/почты/госучреждения, поездки на дачу, доставки продуктов недееспособным родственникам, получения бытовых услуг (2 часа) и посещения медицинского или ветеринарного учреждения (6 часов).
UPD: у пользователей возникают проблемы с доступом к сервису, они замечают, что приложение работает некорректно и медленно. Есть проблемы со скачиванием сервиса.
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