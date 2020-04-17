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Электронный пропуск можно получить в мобильном приложении

66 6684
#пропуск
9
Электронный пропуск можно получить в мобильном приложении

Система доступна пользователям устройств на операционной системе Android. Скоро обновят приложение для устройств на iOS.

В мобильном приложении «Липецкая область» в Play Market появилась возможность получения электронных пропусков, сообщает официальный канал оперативного штаба Липецкой области по ситуации с коронавирусом.

Для этого необходимо скачать приложение, выбрать раздел «Прочее» и рубрику «Разрешение на выход». Система попросит указать причину, ввести номер телефона и паспорта. После нажатия кнопки «Отправить запрос» на телефон придёт СМС с кодом.

Пока запущена версия приложения для платформы Android. В ближайшее время функция станет доступна и для платформы iOS.

Напомним, с 17 апреля в Липецке начала действовать система электронных пропусков. В связи с ужесточением режима самоизоляции выход на улицу для жителей Липецка, Ельца, Задонска и Чаплыгина возможен только после получения цифрового пропуска в Единой диспетчерской службе. Пропуск необходим для посещения магазина или аптеки (действует 1 час),  банка/почты/госучреждения, поездки на дачу, доставки продуктов недееспособным родственникам, получения бытовых услуг (2 часа) и посещения медицинского или ветеринарного учреждения (6 часов).

UPD: у пользователей возникают проблемы с доступом к сервису, они замечают, что приложение работает некорректно и медленно. Есть проблемы со скачиванием сервиса. 
66 6684
#пропуск
9

Комментарии (66)

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Установила

34 секунды назад
приложение. Опции "выход из дома" нет. Регулярно выбрасывает с сообщением "произошла ошибка при получении данных, повторите попытку". В общем, очередная дрянь от лысого
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моё

1 минуту назад
Не работает приложение. Все ломанулись, наверно. Обновила - не работает. Снесла, установила заново - не работает. Само приложение не работает, войти не дает.
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Мама

7 минут назад
садоводческий маршрут, не будет в этом году дач,карантин продлят скорее всего до июня или июля
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слабоумные

9 минут назад
ЗООПАРК
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Старик

11 минут назад
Да нет , живу в деревне , мне по фик выезд в город
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Жопа

14 минут назад
Не работает ,пусть дорабатывают систему,хотя утром в 7 00 разрешение дали быстро
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садоводческий маршрут

14 минут назад
дачникам надо послабления сделать.
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Вот

15 минут назад
Город,да чего там непонятного?Написано там все понятно,вопрос в целесообразности.Я вчера целый "партийный доклад" ))) почти сделал-когоя могу заразить на саду и от кого я там могу подватить вирус?От яблони?Или от крыжовника?Так зачем сыпать свои паспортные данные сами все убидились на падающий номер?Что бы их менты продали?Зачем орать на всю округу-уехал на сад,целый день буду заражать яблоню,заходи-бери что хочешь )))) В чем смысл??а смысл не в защите населения от вируса,а в ОТСЛЕЖИВАНИИ тупых терпилоидов,которые не понимая,не думая только и орут-мне скрывать неча))) А когда обнесут квартиру-узнаете-есть чего скрывать или не стоило отправлять паспортные данные ХЗ и ХЗ зачем.
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Бунёд

16 минут назад
Мы клали на эти пропуска,
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Екх

16 минут назад
Я их рот топтал ,пусть хоть миллион выписывают
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