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8 минут назад
Липецкая вечЁрка: младенец в мусорке, нарушение карантина и «коммунальное лобби»
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в среду, 25 марта.
Максимальное число откликов сегодня получило сообщение о найденном в мусорном контейнере мертвом ребенке. Сегодня утром на проспекте Мира в Липецке при выгрузке мусорного контейнера рабочие нашли труп новорожденной девочки. Следователи СУ СК выясняют, был ли ребенок мертворожденным или погиб в результате действий матери.
Липчане сегодня активно обсуждали новости, связанные с коронавирусом. Следующая неделя (с 28 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей. При этом органы государственной власти, структуры жизнеобеспечения работу продолжат. Длинные выходные предназначены для снижения скорости распространения инфекции, президент попросил сограждан оставаться в эти дни дома. По состоянию на 17.00 25 марта в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 12 человек: два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 3 человека с подозрением на выделение вируса и 7 человек прибывших из-за рубежа. Анализ не подтверждает наличие вируса. Диагноз «коронавирусная инфекция» у вернувшейся из Венгрии липчанки не подтвердился. Тем временем четверо жителей Липецкой области нарушили карантин по коронавирусу. На них составлены протоколы. А 29-летняя липчанка уже оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей
Читателей заинтересовала публикация «Депутатов Липецкого горсовета из «коммунального лобби» подозревают в мошенничестве». В поле зрения правоохранительных органов попали управляющие компании сразу трех представителей «коммунального лобби» в Липецком горсовете: соучредитель УК «Советская» Александр Шальнев, учредитель УК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрий Шкляров, а также учредитель УК «Объединенная управляющая компания» и соучредитель ООО «КиТ» Сергей Ткаченко. Руководство именно этих «управляшек» подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
В продолжение коммунальной темы. Управляющие компании обязаны ежедневно проводить дезинфекцию во многоквартирных домах Липецкой области. Сотрудникам коммунальных служб на основании распоряжения Роспотребнадзора предписано каждый день протирать дверные ручки, кнопки лифта и поручни хлоро- и спиртносодержащими жидкостями. Если жильцы заметят бездействие коммунальщиков, то на них можно пожаловать в единую диспетчерскую службу.
Липчане сегодня активно обсуждали новости, связанные с коронавирусом. Следующая неделя (с 28 марта по 5 апреля) объявлена нерабочей. При этом органы государственной власти, структуры жизнеобеспечения работу продолжат. Длинные выходные предназначены для снижения скорости распространения инфекции, президент попросил сограждан оставаться в эти дни дома. По состоянию на 17.00 25 марта в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 12 человек: два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция», 3 человека с подозрением на выделение вируса и 7 человек прибывших из-за рубежа. Анализ не подтверждает наличие вируса. Диагноз «коронавирусная инфекция» у вернувшейся из Венгрии липчанки не подтвердился. Тем временем четверо жителей Липецкой области нарушили карантин по коронавирусу. На них составлены протоколы. А 29-летняя липчанка уже оштрафована за фейк о коронавирусе на 15 000 рублей
Читателей заинтересовала публикация «Депутатов Липецкого горсовета из «коммунального лобби» подозревают в мошенничестве». В поле зрения правоохранительных органов попали управляющие компании сразу трех представителей «коммунального лобби» в Липецком горсовете: соучредитель УК «Советская» Александр Шальнев, учредитель УК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрий Шкляров, а также учредитель УК «Объединенная управляющая компания» и соучредитель ООО «КиТ» Сергей Ткаченко. Руководство именно этих «управляшек» подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
В продолжение коммунальной темы. Управляющие компании обязаны ежедневно проводить дезинфекцию во многоквартирных домах Липецкой области. Сотрудникам коммунальных служб на основании распоряжения Роспотребнадзора предписано каждый день протирать дверные ручки, кнопки лифта и поручни хлоро- и спиртносодержащими жидкостями. Если жильцы заметят бездействие коммунальщиков, то на них можно пожаловать в единую диспетчерскую службу.
127