сегодня, 11:20
В мусорном контейнере на проспекте Мира нашли труп новорожденной девочки
Сегодня утром на проспекте Мира в Липецке при выгрузке мусорного контейнера рабочие нашли труп новорожденной девочки. Следователи СУ СК выясняют, был ли ребенок мертворожденным или погиб в результате действий матери.
- На проспекте Мира работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются возможные очевидцы произошедшего, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства.
Тело девочки отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить родилась ли она мертвой или погибла после появления на свет.
дедка
НЕ ПАТРИОТ
Перри Мейсон
ЦАРЮ-путину!
А может так получилось !
дед
А может !
Ага
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Эх .