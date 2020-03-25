В мусорном контейнере на проспекте Мира нашли труп новорожденной девочки

Сегодня утром на проспекте Мира в Липецке при выгрузке мусорного контейнера рабочие нашли труп новорожденной девочки. Следователи СУ СК выясняют, был ли ребенок мертворожденным или погиб в результате действий матери.







- На проспекте Мира работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются возможные очевидцы произошедшего, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства.



Тело девочки отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить родилась ли она мертвой или погибла после появления на свет.









Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области, по факту обнаружения тела младенца назначена доследственная проверка.- На проспекте Мира работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются возможные очевидцы произошедшего, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства.Тело девочки отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить родилась ли она мертвой или погибла после появления на свет.