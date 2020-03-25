Происшествия

сегодня, 11:20

В мусорном контейнере на проспекте Мира нашли труп новорожденной девочки

19 3744
#труп #тело
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В мусорном контейнере на проспекте Мира нашли труп новорожденной девочки

Сегодня утром на проспекте Мира в Липецке при выгрузке мусорного контейнера рабочие нашли труп новорожденной девочки. Следователи СУ СК выясняют, был ли ребенок мертворожденным или погиб в результате действий матери.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Липецкой области, по факту обнаружения тела младенца назначена доследственная проверка. 

- На проспекте Мира работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются возможные очевидцы произошедшего, - рассказали GOROD48 в пресс-службе ведомства. 

Тело девочки отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить родилась ли она мертвой или погибла после появления на свет. 




19 3744
#труп #тело
1

Комментарии (19)

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дедка

6 минут назад
ЦАРЮ-путину!, бабка, как ты от санитаров убежала? Опять уколы пропустила!
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НЕ ПАТРИОТ

8 минут назад
Липчанин, ..."животные о детях заботятся"... - Крольчиха, если у неё нет воды, задушит весь свой помёт (проверено). Не подумайте, что я оправдываю эту самку, но... Думайте сами.
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Перри Мейсон

27 минут назад
Все что нужно знать о "чайлдфри".. Что сделали бы с такой "матерью" при Сталине, расскажет мой приятель Ваш
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ЦАРЮ-путину!

29 минут назад
Правда ,а зачем рожать!, Работы нет ,зарплаты нет, будущего нет ,что делать ЦАРЬ, Слушать твою брехню и хлопать тебе в ладоши ?!?.
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А может так получилось !

33 минуты назад
Что кормить - то нечем!, А может просто не знали, что в России мощный экономический рывок и рост благосостояния !, В обоих случаях жаль и слава Путину !.
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дед

37 минут назад
Такова реальная цена дитёнка, а не полтора ляма, как требуют суррогатные мамаши
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А может !

38 минут назад
путин отказал в выплате -450₽,вот и результат ,вот так детей за деньги рожать !,но тут сам ЦАРЬ замешан!.
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Ага

40 минут назад
Эх ., при путине только так !.
ответить

///

40 минут назад
Такого мать убить мало.
ответить

Эх .

42 минуты назад
Опять счастливые многодетки небось куражатся.
ответить
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