Общество

35 минут назад

Дома липчан должны ежедневно дезинфицировать

11 1054
#коронавирус #дезинфекция
Дома липчан должны ежедневно дезинфицировать

Если жильцы заметят бездействие коммунальщиков, то на них можно пожаловать в единую диспетчерскую службу.

Управляющие компании обязаны ежедневно проводить дезинфекцию во многоквартирных домах Липецкой области. Сотрудникам коммунальных служб на основании распоряжения Роспотребнадзора предписано каждый день протирать дверные ручки, кнопки лифта и поручни хлоро- и спиртносодержащими жидкостями.

-  Решение по повышению эффективности взаимодействия коммунальных служб и управляющих компаний по противодействию коронавирусу было принято на основании предписания Роспотребнадзора. В нем обозначена необходимость массового проведения влажных уборок с дезинфекторами в помещениях общего пользования. Эта работа уже начата. Чаще всего дезинфекцию во многоквартирных домах проводят рано утром. Управляющие компании ежедневно отчитываются, присылают фотографии. Пока по исполнению предписания по дезинфекции нет претензий ни к одной из управляющих компаний, работающих в регионе, - сообщили GOROD48 в управлении ЖКХ администрации Липецкой области.

Информация о дезинфекции в оперативном порядке заносится в информационную систему Единой диспетчерской службы и контролируется специалистами органа местного самоуправления и управления ЖКХ.

- Если в вашем доме не проводятся мероприятия по дезинфекции в течение 3- 5 дней, то просим сообщать по телефону 8 800 450 48-48, - уточнили в управлении ЖКХ.


Фото: управление ЖКХ администрации Липецкой области
11 1054
#коронавирус #дезинфекция

Комментарии (11)

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Андрей

2 минуты назад
Гладко было на бумаге. Подъезды-то редко моют, а вы про дезинфекцию какую-то.
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ооо

2 минуты назад
А как отследить-то, приходили дезинфицировать или нет. Если немытый месяцами подъезд сразу видно, то протиралась хлоркой входная ручка или нет и не узнаешь. Скажут что были, протирали. Не смешите людей
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циолковского

3 минуты назад
Звоним по указанному телефону - музыку слушаем. никто не отвечает!!! значит очередной развод населения
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она

4 минуты назад
УК Матырская уборщицы лест клеток официально разрешено подмести 1 раз в неделю, у них у всех 4-5 ставок. Мыть вообще никогда нигде не моется, окна в коридорах разбиты, зашиты фанерой, пыль висит клоками, подъезды в ужасном состоянии, тоже и проводка, смотр ите ул Жуковского дом 13 и ысе остальные дома такие же
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Житель

4 минуты назад
У нас не уборщицы, не дворника нет. Какие подъезды обрабатывать? Насмешили. Проспект победы 14
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Халява

6 минут назад
У Нас ВЛАЖНОЙ УБОРКИ В ПОДЪЕЗДЕ ГОДА ДВА НЕ БЫЛО. (ПРИВЕТ УПРАВЛЯШКЕ НА 21 микр.)
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Липчанин

6 минут назад
Спасибо хоть подъезд раз в две недели подметают не смешитие
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Самокатер с 17

9 минут назад
Голый негр ярик, я бы тоже.
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Голый негр ярик

10 минут назад
Я бы вылизал анус
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Вадим

10 минут назад
Насмешили подъезды годами не моют,раз в квартал-полгода придут веником грязь размажут и вся дезинфекция!!!Управляющая Компания "Центральная Л",ул.Терешковой 38 АБВГД
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