Дома липчан должны ежедневно дезинфицировать

Если жильцы заметят бездействие коммунальщиков, то на них можно пожаловать в единую диспетчерскую службу.

Управляющие компании обязаны ежедневно проводить дезинфекцию во многоквартирных домах Липецкой области. Сотрудникам коммунальных служб на основании распоряжения Роспотребнадзора предписано каждый день протирать дверные ручки, кнопки лифта и поручни хлоро- и спиртносодержащими жидкостями.



- Решение по повышению эффективности взаимодействия коммунальных служб и управляющих компаний по противодействию коронавирусу было принято на основании предписания Роспотребнадзора. В нем обозначена необходимость массового проведения влажных уборок с дезинфекторами в помещениях общего пользования. Эта работа уже начата. Чаще всего дезинфекцию во многоквартирных домах проводят рано утром. Управляющие компании ежедневно отчитываются, присылают фотографии. Пока по исполнению предписания по дезинфекции нет претензий ни к одной из управляющих компаний, работающих в регионе, - сообщили GOROD48 в управлении ЖКХ администрации Липецкой области.



Информация о дезинфекции в оперативном порядке заносится в информационную систему Единой диспетчерской службы и контролируется специалистами органа местного самоуправления и управления ЖКХ.



- Если в вашем доме не проводятся мероприятия по дезинфекции в течение 3- 5 дней, то просим сообщать по телефону 8 800 450 48-48, - уточнили в управлении ЖКХ.





Фото: управление ЖКХ администрации Липецкой области

