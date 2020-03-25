Коронавирус
9 минут назад
Еще у троих жителей Липецкой области подозревают коронавирусную инфекцию
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Все трое вернулись из-за границы.
Как сообщает региональный штаб по противодействию распространению коронавируса, за минувшие сутки новых (лабораторно подтвержденных) случаев заражения COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.
Трое жителей области помещены в стационар областной клинической больницы. У них подозревают наличие коронавирусной инфекции. Все трое вернулись из-за границы. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные лабораторные исследования.
По состоянию на 17.00 25 марта в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 12 человек:
два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция»;
3 человека с подозрением на выделение вируса;
7 человек прибывших из-за рубежа. Анализ не подтверждает наличие вируса;
В данковском обсерваторе находится 19 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 617 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявленыо.
Трое жителей области помещены в стационар областной клинической больницы. У них подозревают наличие коронавирусной инфекции. Все трое вернулись из-за границы. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные лабораторные исследования.
По состоянию на 17.00 25 марта в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 12 человек:
два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция»;
3 человека с подозрением на выделение вируса;
7 человек прибывших из-за рубежа. Анализ не подтверждает наличие вируса;
В данковском обсерваторе находится 19 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.
Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 617 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявленыо.
260
Гражданка