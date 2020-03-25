Коронавирус

9 минут назад

Еще у троих жителей Липецкой области подозревают коронавирусную инфекцию

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#коронавирус
Еще у троих жителей Липецкой области подозревают коронавирусную инфекцию

Все трое вернулись из-за границы.

Как сообщает региональный штаб по противодействию распространению коронавируса, за минувшие сутки новых (лабораторно подтвержденных) случаев заражения COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.

Трое жителей области помещены в стационар областной клинической больницы. У них подозревают наличие коронавирусной инфекции. Все трое вернулись из-за границы. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные лабораторные исследования. 

По состоянию на 17.00 25 марта в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 12 человек:

два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция»;

3 человека с подозрением на выделение вируса;

7 человек прибывших из-за рубежа. Анализ не подтверждает наличие вируса; 

В данковском обсерваторе находится 19 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены. 

Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 617 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявленыо.
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#коронавирус

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Гражданка

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