Еще у троих жителей Липецкой области подозревают коронавирусную инфекцию

Все трое вернулись из-за границы.

Как сообщает региональный штаб по противодействию распространению коронавируса, за минувшие сутки новых (лабораторно подтвержденных) случаев заражения COVID-19 на территории Липецкой области не выявлено.



Трое жителей области помещены в стационар областной клинической больницы. У них подозревают наличие коронавирусной инфекции. Все трое вернулись из-за границы. Для подтверждения диагноза проводятся дополнительные лабораторные исследования.



По состоянию на 17.00 25 марта в ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница» находятся 12 человек:



два человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция»;



3 человека с подозрением на выделение вируса;



7 человек прибывших из-за рубежа. Анализ не подтверждает наличие вируса;



В данковском обсерваторе находится 19 человека из числа контактных первого порядка. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявлены.



Ежедневный медицинский осмотр на дому организован для 617 человек прибывших из-за рубежа. Они здоровы. Симптомы ОРВИ не выявленыо.

