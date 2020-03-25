Происшествия

20 минут назад

Депутатов Липецкого горсовета из «коммунального лобби» подозревают в мошенничестве

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#управляющая компания #Липецкий горсовет
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Депутатов Липецкого горсовета из «коммунального лобби» подозревают в мошенничестве

В их числе - Юрий Шкляров, Александр Шальнев и Сергей Ткаченко.

В начале марта GOROD48 сообщил, что в отношении депутатов Липецкого горсовета, имеющих отношение к бизнесу по управлению многоквартирными домами, возбуждены уголовные дела. Тогда же СМИ был обещан брифинг на эту тему, на котором предполагалось появление вице-губернатора Ильи Тузова и заместителя прокурора области Руслана Стрельникова. Но в силу неизвестных причин брифинг несколько раз откладывали.

И вот сегодня стало ясно, что это мероприятие для СМИ состоится завтра утром. Модератором брифинга, как и предполагалось, станет курирующий сферу ЖКХ заместитель главы администрации региона Илья Тузов, а его участниками станут начальник ГЖИ области Денис Надеев, председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка Юлия Кабанцова, новый начальник областного управления энергетики и тарифов Виктор Беребеня, а также представитель прокуратуры области.

Между тем, как и предполагал GOROD48, в поле зрения правоохранительных органов попали сразу трое представителей «коммунального лобби» (и, так уж вышло, партии «Единая Россия») в Липецком горсовете: соучредитель УК «Советская» Александр Шальнев, учредитель УК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрий Шкляров, а также учредитель УК «Объединенная управляющая компания» и соучредитель ООО «КиТ» Сергей Ткаченко. Руководство именно этих «управляшек» подозревается в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).

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Фабула обвинения всех подозреваемых одинаковая: компании не в полном объеме перечисляли ресурсоснабжающим организациям собранные с жителей многоквартирных домов средства.
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#управляющая компания #Липецкий горсовет
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Комментарии (9)

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Ничего не будет им,

59 секунд назад
Свободный Сокол "торчит",уже давно, за электроэнергию на 500 лямов и все прекратилось
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Елецкий микрорайон

2 минуты назад
Костина забыли. Возглавляет УК ЕЛЕЦКИЙ МИКРОРАЙОН. Работ не хотят. Платим миллионы ему.
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Липчанин

3 минуты назад
Эти деятели ещё не арестованы? Зря, сбегут. Тут десятилетиями воровали и все как с гуся вода, в УК даже дворников не было, сами убирали территорию.
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Житель

5 минут назад
Для меня обывателя непонятно -что все депутаты и едроссии ворье и жулье. И снова кто-то голосует за воров и жуликов А что убирают -это их обязанность мы им за это платим. А что они воры и жулики --это другое --на нары их--вор должен сидеть в тюрьме.
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Вороватый дябил

5 минут назад
Кярюшка отмажа усёравно хоть каво, один званок
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вв

7 минут назад
......вообще то надо новому прокурору ...это отдать ...и будет ясно ....кто он ...ти как работать собирается ....при СТАЛИНЕ их расстреляли бы ...а при БРЕЖНЕВЕ ...посадили бы ....давно ......а при ПУТИНЕ миллиарды воруют ......и все все про это знают
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Житель

8 минут назад
Снова ворье и жулье из едросии.
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Депутат

9 минут назад
На территории избирательного округа № 24 большинство многоквартирных домов обслуживает ООО «ГУК «Центральная-Л» - директор Шальнев А. М. Чистые тротуары и ухоженные клумбы, окошенные газоны, кронированные деревья и кустарники. В этом можно убедиться на примере дома № 29 по ул. Космонавтов. Чистоту на придомовой территории обеспечивает дворник. Это тот работник, которого жители видят каждый день – доблестный хранитель Чистоты и красоты.
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Они же едросы

10 минут назад
Усё у них будет хорошо.
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