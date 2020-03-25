Происшествия
20 минут назад
Депутатов Липецкого горсовета из «коммунального лобби» подозревают в мошенничестве
В их числе - Юрий Шкляров, Александр Шальнев и Сергей Ткаченко.
В начале марта GOROD48 сообщил, что в отношении депутатов Липецкого горсовета, имеющих отношение к бизнесу по управлению многоквартирными домами, возбуждены уголовные дела. Тогда же СМИ был обещан брифинг на эту тему, на котором предполагалось появление вице-губернатора Ильи Тузова и заместителя прокурора области Руслана Стрельникова. Но в силу неизвестных причин брифинг несколько раз откладывали.
И вот сегодня стало ясно, что это мероприятие для СМИ состоится завтра утром. Модератором брифинга, как и предполагалось, станет курирующий сферу ЖКХ заместитель главы администрации региона Илья Тузов, а его участниками станут начальник ГЖИ области Денис Надеев, председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка Юлия Кабанцова, новый начальник областного управления энергетики и тарифов Виктор Беребеня, а также представитель прокуратуры области.
Между тем, как и предполагал GOROD48, в поле зрения правоохранительных органов попали сразу трое представителей «коммунального лобби» (и, так уж вышло, партии «Единая Россия») в Липецком горсовете: соучредитель УК «Советская» Александр Шальнев, учредитель УК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрий Шкляров, а также учредитель УК «Объединенная управляющая компания» и соучредитель ООО «КиТ» Сергей Ткаченко. Руководство именно этих «управляшек» подозревается в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
Фабула обвинения всех подозреваемых одинаковая: компании не в полном объеме перечисляли ресурсоснабжающим организациям собранные с жителей многоквартирных домов средства.
И вот сегодня стало ясно, что это мероприятие для СМИ состоится завтра утром. Модератором брифинга, как и предполагалось, станет курирующий сферу ЖКХ заместитель главы администрации региона Илья Тузов, а его участниками станут начальник ГЖИ области Денис Надеев, председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка Юлия Кабанцова, новый начальник областного управления энергетики и тарифов Виктор Беребеня, а также представитель прокуратуры области.
Между тем, как и предполагал GOROD48, в поле зрения правоохранительных органов попали сразу трое представителей «коммунального лобби» (и, так уж вышло, партии «Единая Россия») в Липецком горсовете: соучредитель УК «Советская» Александр Шальнев, учредитель УК «Привокзальная» и УК «Слобода» Юрий Шкляров, а также учредитель УК «Объединенная управляющая компания» и соучредитель ООО «КиТ» Сергей Ткаченко. Руководство именно этих «управляшек» подозревается в мошенничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
Фабула обвинения всех подозреваемых одинаковая: компании не в полном объеме перечисляли ресурсоснабжающим организациям собранные с жителей многоквартирных домов средства.
Ничего не будет им,
Елецкий микрорайон
Липчанин
Житель
Вороватый дябил
вв
Житель
Депутат
Они же едросы