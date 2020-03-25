Коронавирус
сегодня, 16:06
Диагноз «коронавирусная инфекция» у вернувшейся из Венгрии липчанки не подтвердился
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Повторное лабораторное исследование не подтвердило наличие коронавирсной инфекции у жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
Женщина выписывается из стационара областной клинической инфекционной больницы и переводится на домашнее наблюдение.
Женщина выписывается из стационара областной клинической инфекционной больницы и переводится на домашнее наблюдение.
28 2739
Цирк
Перри Мейсон
Mark
Mikl
Людвиг Аристархович
Людвиг Аристархович
Липецк
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Перри Мейсон