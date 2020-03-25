Коронавирус

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Диагноз «коронавирусная инфекция» у вернувшейся из Венгрии липчанки не подтвердился

28 2739
#коронавирусная инфекция
3
Диагноз «коронавирусная инфекция» у вернувшейся из Венгрии липчанки не подтвердился
Повторное лабораторное исследование не подтвердило наличие коронавирсной инфекции у жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии. Об этом сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Женщина выписывается из стационара областной клинической инфекционной больницы и переводится на домашнее наблюдение.
28 2739
#коронавирусная инфекция
3

Комментарии (28)

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Цирк

12 минут назад
Перри Мейсон, ни о чем...опять бла бла
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Перри Мейсон

15 минут назад
Вообщем я созрел. Садитесь поудобнее, начинаю. Выступление президента было либерально и демократично, невидимая рука рынка наведёт порядок, как в цивилизованных странах
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Mark

17 минут назад
По статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- https://nnna.ru/alco
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Mikl

25 минут назад
Рассказываю как в поликлиниках мира врачи определяют болезнь. В России терапевт спрашивает. что болит пациент отвечает кашель. Терапевт пишет простудился. Другой пациент заходит-врач спрашивает что болит, отвечает понос. врач определяет-отравился. теперь то же самое в Китае:заходит пациент, врач спрашивает что болит. пациент отвечает кашель. врач определяет отравился мясом летучей мыши. Другой пациент говорит понос, врач определяет простудился, короновирус.
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Людвиг Аристархович

26 минут назад
А еще я больной не слушайте меня
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Людвиг Аристархович

26 минут назад
Я сейчас проанализирую обращение нашего бессменного президента и потом выскажу свое экспертное мнение по всем темам. Подождите немного))
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Липецк

30 минут назад
После того как она побывала в капсуле, и в общем туалете инфекционки, можно всех поздравить
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хех

32 минуты назад
федеральные сми утверждают обратное- выявили таки
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Фуууух

33 минуты назад
Фууух
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Перри Мейсон

36 минут назад
А еще я больной не слушайте меня
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