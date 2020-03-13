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сегодня, 20:20
Липецкая вечЁрка: арест полковника, убийство из-за «чёрта» и коронавирус
Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в пятницу, 13 марта.
Почти две сотни комментариев читатели сегодня оставили под сообщением «Полковника ГУ МЧС отправили под домашний арест». Представитель СКР региона ходатайствовала об аресте на два месяца начальника 3-го спасательно-пожарного отряда противопожарной службы по Липецкой области Александра Орлова. По ходатайству следствия и прокуратуры процесс об избрании подозреваемому меры пресечения закрыли от СМИ. На нем представитель СКР региона просила суд арестовать полковника внутренней службы Александра Орлова на два месяца, мотивируя ходатайство наличием у него загранпаспорта. Сторона защиты напирала на безупречную репутацию подозреваемого и наличие у него на иждивении трех детей. В итоге суд решил отправить Александра Орлова под домашний арест до 10 мая.
Тем временем стало известно, из-за чего было совершено убийство в леске возле Грязинской остановки. Погибший, липчанин Роман Заверяев, был неоднократно судим. Преступника оперативники разыскали быстро - им оказался сосед убитого, 48-летний Николай Воронов (и убийца, и его жертва жили на улице Зои Космодемьянской). Роман, по словам Николая, стал оскорблять цыган как нацию и в итоге заявил, что его собутыльник такой же черт, как и все его одноплеменники. При этом на тюремном жаргоне «чертями» называют занимающих одну из нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных, которых отличают безответственностью в поведении и неопрятный внешний вид (такие сидельцы выполняют самую грязную работу в зоне).
Конечно, липчане внимательно следят за новостями про коронавирус. В пятницу Минздрав открыл на своем сайте раздел, посвященный коронавирусу. Сегодня GOROD48 попросил главного внештатного эпидемиолога региона попунктно разобрать советы некоего врача из России, спасающего мир от коронавируса, набравшего огромную аудиторию своих адептов. Кстати, в регионе по-прежнему трое больных этой инфекцией. На случай увеличения количества заболевших в областной «инфекционке» зарезервировали под их лечение отдельный трехэтажный терапевтический корпус на 50 коек.
В этом году клещи начали атаковать липчан рекордно рано. В течение недели по номеру «112» операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка принимали первые в этом сезоне звонки горожан о клещах. В основном люди спрашивали, куда обращаться, чтобы в случае необходимости проверить насекомое на предмет инфицирования. Однако двое позвонивших сообщили, что уже сняли с себя кровососов и теперь хотели бы проконсультироваться у специалистов.
Тем временем стало известно, из-за чего было совершено убийство в леске возле Грязинской остановки. Погибший, липчанин Роман Заверяев, был неоднократно судим. Преступника оперативники разыскали быстро - им оказался сосед убитого, 48-летний Николай Воронов (и убийца, и его жертва жили на улице Зои Космодемьянской). Роман, по словам Николая, стал оскорблять цыган как нацию и в итоге заявил, что его собутыльник такой же черт, как и все его одноплеменники. При этом на тюремном жаргоне «чертями» называют занимающих одну из нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных, которых отличают безответственностью в поведении и неопрятный внешний вид (такие сидельцы выполняют самую грязную работу в зоне).
Конечно, липчане внимательно следят за новостями про коронавирус. В пятницу Минздрав открыл на своем сайте раздел, посвященный коронавирусу. Сегодня GOROD48 попросил главного внештатного эпидемиолога региона попунктно разобрать советы некоего врача из России, спасающего мир от коронавируса, набравшего огромную аудиторию своих адептов. Кстати, в регионе по-прежнему трое больных этой инфекцией. На случай увеличения количества заболевших в областной «инфекционке» зарезервировали под их лечение отдельный трехэтажный терапевтический корпус на 50 коек.
В этом году клещи начали атаковать липчан рекордно рано. В течение недели по номеру «112» операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка принимали первые в этом сезоне звонки горожан о клещах. В основном люди спрашивали, куда обращаться, чтобы в случае необходимости проверить насекомое на предмет инфицирования. Однако двое позвонивших сообщили, что уже сняли с себя кровососов и теперь хотели бы проконсультироваться у специалистов.
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Епт