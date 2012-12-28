Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Михаил Щербаков: «Дошло до безумия! Зачем нам такая управляющая компания?»
Общество
10-летний мальчик пострадал в ДТП с квадроциклом, а 15-летний — с питбайком
Происшествия
17-летнему ельчанину грозит до 12 лет колонии
Происшествия
Липчанин стал самым мускулистым на пляже в Геленджике
Спорт
На 90-м году жизни умер бывший управляющий трестом «Липецкстрой» Николай Копаев
Общество
Дело о мошенничестве более чем на 160 миллионов рублей передано в суд
Происшествия
34-летняя липчанка пообещала отмазать коллегу от армии за 300 000 рублей
Происшествия
Ночью Липецкой области угрожали дроны, а под утро - ракеты
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В детской больнице спасли девочку с застрявшим в пищеводе куриным сердцем
Общество
Читать все
До какого возраста человека можно считать молодым?
Говорит Липецк
Михаил Щербаков дал подчинённым две недели на окончательные расчёты с подрядчиками по нацпроектам
Общество
Бывший заведующий отделением детской больницы осужден за мошенничество и превышение должностных полномочий
Происшествия
Помещения клиентской службы Соцфонда на Соборной площади закрываются на ремонт
Общество
Михаил Щербаков: «Мы видим первое серьёзное обновление системы водоотведения за последние 50 лет»
Общество
Жители Казинки пожаловались на запах куриного помёта — птицефабрику оштрафовали
Общество
Ельчанка зашла на запрещённую платформу через VPN и лишилась 25 000 рублей
Происшествия
Пьяный липчанин совершил ДТП на угнанной машине и заснул
Происшествия
В Ельце открыли мемориал погибшим на Северном Кавказе полицейским
Общество
«Культурные пространства Липецка» арендовали за 3 млн рублей «Автодром» в «Петропарке»
Общество
Читать все
Общество
66
13 минут назад
1

В Ельце открыли мемориал погибшим на Северном Кавказе полицейским

Мемориал создан руками их сослуживцев.

На прилегающей к отделу МВД России по Ельцу территории открыт мемориал, посвящённый сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга — участникам контртеррористической операции на Северном Кавказе.

Как сообщает ОМВД России по Ельцу, мемориал появился благодаря инициативе ветеранов.

UrqExmAK-800x600.jpeg

chJPcCDi-800x600.jpeg

«Сегодня мы открываем памятник тем, кто ценой собственной жизни остался верен присяге. Это не просто монумент — это наша общая память, наш долг перед семьями погибших и перед будущими поколениями. Очень важно, что мемориал создан руками тех, кто служил рядом с этими ребятами, знал их лично. Спасибо вам за это. Вечная память нашим товарищам», — отметил на церемонии открытия памятника заместитель начальника Управления МВД России по Липецкой области полковник полиции Александр Акаткин.

Фото: елец.48.мвд.рф
памятник
0
0
0
2
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ВБД
5 минут назад
Светлая память!Спасибо !
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, лимит на займы под высокие проценты — законы, которые вступают в силу в октябре
Общество
Липецкая область — лидер по инвестициям в охрану воздуха
Общество
ТОП нарушений благоустройства в Липецке: граффити, раскопки и бурьян
Общество
Снятый на «Кудыкиной горе» фильм добрался до экранов
Здоровье
В Липецкой области за неделю ОРВИ заболели 4554 человека, новых случаев гриппа не было
Общество
С чили, с мёдом и с корицей: полноценный обед из тыквы за полчаса
Экономика
В Липецкой области дешевели сахар и картофель, дорожали яйца и мёд
Общество
Строительство лестницы от парка Победы к скверу на Полиграфической застопорилось
Общество
В Липецке готовят 82 точки для продажи новогодних ёлок
Общество
Имущество экс-мэра Романа Ченцова и его семьи на 104 миллиона рублей требуют обратить в доход государства
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить