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Общество
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13 минут назад
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В Ельце открыли мемориал погибшим на Северном Кавказе полицейским
Мемориал создан руками их сослуживцев.
Как сообщает ОМВД России по Ельцу, мемориал появился благодаря инициативе ветеранов.
«Сегодня мы открываем памятник тем, кто ценой собственной жизни остался верен присяге. Это не просто монумент — это наша общая память, наш долг перед семьями погибших и перед будущими поколениями. Очень важно, что мемориал создан руками тех, кто служил рядом с этими ребятами, знал их лично. Спасибо вам за это. Вечная память нашим товарищам», — отметил на церемонии открытия памятника заместитель начальника Управления МВД России по Липецкой области полковник полиции Александр Акаткин.
Фото: елец.48.мвд.рф
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