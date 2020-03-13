Здоровье

сегодня, 17:00

Минздрав открыл на своем сайте раздел, посвященный коронавирусу

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#коронавирус
Минздрав открыл на своем сайте раздел, посвященный коронавирусу
На сайте министерства здравоохранения России в специальном разделе размещена актуальная информация по симптомам коронавируса, организации медицинской помощи, а также ответы на самые популярные вопросы, касающиеся опасной инфекции.

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Раздел обновляется постоянно, по мере поступления новой информации. С его помощью жители страны могут получить информацию о коронавирусной инфекции из проверенных официальных источников.
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#коронавирус

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