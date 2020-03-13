Происшествия
сегодня, 09:34
Убийство в лесу на улице Зои Космодемьянской произошло из-за «черта»
Жертва и пострадавший знали друг друга по исправительной колонии.
17 сентября прошлого года GOROD48 сообщил, что «В лесном массиве на улице Зои Космодемьянской нашли убитого мужчину» . Погибший, липчанин Роман Заверяев, был неоднократно судим.
Преступника оперативники разыскали быстро - им оказался сосед убитого, 48-летний Николай Воронов (и убийца, и его жертва жили на улице Зои Космодемьянской).
Из допросов Николая Воронова выяснилось, что он живет с сожительницей и ее четырьмя детьми (в Липецке у Воронова - одиннадцать братьев и сестер). Николай закончил всего три класса, после чего жил в свое удовольствие. В 2008 году Зубово-Полянский районный суд Мордовии приговорил его к 11 годам заключения за грабеж и разбой. В колонии в 2016 году Николай и познакомился с Романом Заверяевым, которому тогда было 24 года. Кстати, до этого Воронов уже был судим Добровским районным судом Липецкой области за кражу, а в 2003-м был осужден на год условного лишения свободы Богучарским райсудом Воронежской области за хранение наркотиков.
С 2006 года Воронов находился под наблюдением в ГУЗ «ЛОНД» как наркоман. Был не прочь и выпить. Любовь к водке и стала причиной трагедии 17 сентября.
Накануне 17 сентября прошлого года Воронов пил весь день. Проснувшись совершенно разбитым, Николай решил опохмелиться на так называемой Грязинской остановке. У магазина он встретился с Романом Заверяевым, который предложил купить водки и закуски и пойти посидеть в лесу за остановкой. Там, выпив и расслабившись, Заверяев стал жаловался на проблемы в семье, скандалы с сожительницей-цыганкой. После этого Роман, по словам Николая, стал оскорблять цыган как нацию и в итоге заявил, что его собутыльник такой же черт, как и все его одноплеменники. При этом на тюремном жаргоне «чертями» называют занимающих одну из нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных, которых отличают безответственностью в поведении и неопрятный внешний вид (такие сидельцы выполняют самую грязную работу в зоне)?
Воронов говорит, что после этого завязалась драка. У Заверяева будто был нож, и в ходе борьбы Воронову так удалось вывернуть ему руку, что Заверяев сам себе вогнал клинок в сердце. Но судебные медики опровергли эту версию: механизм причинения потерпевшему ножевого ранения свидетельствовал о том, что Воронов не оборонялся от Заверяева, и тот никак не мог сам наткнуться на лезвие ножа. Впрочем, и погибшего нельзя назвать невинной жертвой. Так, даже его сожительница сообщила следствию о том, что Роман, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя очень агрессивно, избивал ее, высказывал угрозы, а в 2018 году в ходе конфликта даже воткнул ей нож в бедро (мировой суд тогда приговорил Заверяева к двум условным годам лишения свободы). Женщина вспомнила и еще один эпизод из совместной жизни: на Пасху 2019 года на застолье ее сожитель, встретившись с Николаем, поругался с ним, и тот бросил в лицо ее гражданского мужа оскорбительное в цыганском этносе слово «гаджо», что в переводе значит «не цыган», то есть - не наш человек.
Преступника оперативники разыскали быстро - им оказался сосед убитого, 48-летний Николай Воронов (и убийца, и его жертва жили на улице Зои Космодемьянской).
Из допросов Николая Воронова выяснилось, что он живет с сожительницей и ее четырьмя детьми (в Липецке у Воронова - одиннадцать братьев и сестер). Николай закончил всего три класса, после чего жил в свое удовольствие. В 2008 году Зубово-Полянский районный суд Мордовии приговорил его к 11 годам заключения за грабеж и разбой. В колонии в 2016 году Николай и познакомился с Романом Заверяевым, которому тогда было 24 года. Кстати, до этого Воронов уже был судим Добровским районным судом Липецкой области за кражу, а в 2003-м был осужден на год условного лишения свободы Богучарским райсудом Воронежской области за хранение наркотиков.
С 2006 года Воронов находился под наблюдением в ГУЗ «ЛОНД» как наркоман. Был не прочь и выпить. Любовь к водке и стала причиной трагедии 17 сентября.
Накануне 17 сентября прошлого года Воронов пил весь день. Проснувшись совершенно разбитым, Николай решил опохмелиться на так называемой Грязинской остановке. У магазина он встретился с Романом Заверяевым, который предложил купить водки и закуски и пойти посидеть в лесу за остановкой. Там, выпив и расслабившись, Заверяев стал жаловался на проблемы в семье, скандалы с сожительницей-цыганкой. После этого Роман, по словам Николая, стал оскорблять цыган как нацию и в итоге заявил, что его собутыльник такой же черт, как и все его одноплеменники. При этом на тюремном жаргоне «чертями» называют занимающих одну из нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных, которых отличают безответственностью в поведении и неопрятный внешний вид (такие сидельцы выполняют самую грязную работу в зоне)?
Воронов говорит, что после этого завязалась драка. У Заверяева будто был нож, и в ходе борьбы Воронову так удалось вывернуть ему руку, что Заверяев сам себе вогнал клинок в сердце. Но судебные медики опровергли эту версию: механизм причинения потерпевшему ножевого ранения свидетельствовал о том, что Воронов не оборонялся от Заверяева, и тот никак не мог сам наткнуться на лезвие ножа. Впрочем, и погибшего нельзя назвать невинной жертвой. Так, даже его сожительница сообщила следствию о том, что Роман, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя очень агрессивно, избивал ее, высказывал угрозы, а в 2018 году в ходе конфликта даже воткнул ей нож в бедро (мировой суд тогда приговорил Заверяева к двум условным годам лишения свободы). Женщина вспомнила и еще один эпизод из совместной жизни: на Пасху 2019 года на застолье ее сожитель, встретившись с Николаем, поругался с ним, и тот бросил в лицо ее гражданского мужа оскорбительное в цыганском этносе слово «гаджо», что в переводе значит «не цыган», то есть - не наш человек.
А как же
Перри Мейсон
Сергей 13
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Сергей 13
Черт-не петух,
ИК-3
Вика
Перри Мейсон
кгб