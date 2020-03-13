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Убийство в лесу на улице Зои Космодемьянской произошло из-за «черта»

27 5077
#убийство
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Убийство в лесу на улице Зои Космодемьянской произошло из-за «черта»

Жертва и пострадавший знали друг друга по исправительной колонии.

17 сентября прошлого года GOROD48 сообщил, что «В лесном массиве на улице Зои Космодемьянской нашли убитого мужчину» . Погибший, липчанин Роман Заверяев, был неоднократно судим.

Преступника оперативники разыскали быстро - им оказался сосед убитого, 48-летний Николай Воронов (и убийца, и его жертва жили на улице Зои Космодемьянской). 

Из допросов Николая Воронова выяснилось, что он живет с сожительницей и ее четырьмя детьми (в Липецке у Воронова - одиннадцать братьев и сестер). Николай закончил всего три класса, после чего жил в свое удовольствие. В 2008 году Зубово-Полянский районный суд Мордовии приговорил его к 11 годам заключения за грабеж и разбой. В колонии в 2016 году Николай и познакомился с Романом Заверяевым, которому тогда было 24 года. Кстати, до этого Воронов уже был судим Добровским районным судом Липецкой области за кражу, а в 2003-м был осужден на год условного лишения свободы Богучарским райсудом Воронежской области за хранение наркотиков.

С 2006 года Воронов находился под наблюдением в ГУЗ «ЛОНД» как наркоман. Был не прочь и выпить. Любовь к водке и стала причиной трагедии 17 сентября.

Накануне 17 сентября прошлого года Воронов пил весь день. Проснувшись совершенно разбитым, Николай решил опохмелиться на так называемой Грязинской остановке. У магазина он встретился с Романом Заверяевым, который предложил купить водки и закуски и пойти посидеть в лесу за остановкой. Там, выпив и расслабившись, Заверяев стал жаловался на проблемы в семье, скандалы с сожительницей-цыганкой. После этого Роман, по словам Николая, стал оскорблять цыган как нацию и в итоге заявил, что его собутыльник такой же черт, как и все его одноплеменники. При этом на тюремном жаргоне «чертями» называют занимающих одну из нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных, которых отличают безответственностью в поведении и неопрятный внешний вид (такие сидельцы выполняют самую грязную работу в зоне)?

Воронов говорит, что после этого завязалась драка. У Заверяева будто был нож, и в ходе борьбы Воронову так удалось вывернуть ему руку, что Заверяев сам себе вогнал клинок в сердце. Но судебные медики опровергли эту версию: механизм причинения потерпевшему ножевого ранения свидетельствовал о том, что Воронов не оборонялся от Заверяева, и тот никак не мог сам наткнуться на лезвие ножа. Впрочем, и погибшего нельзя назвать невинной жертвой. Так, даже его сожительница сообщила следствию о том, что Роман, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя очень агрессивно, избивал ее, высказывал угрозы, а в 2018 году в ходе конфликта даже воткнул ей нож в бедро (мировой суд тогда приговорил Заверяева к двум условным годам лишения свободы). Женщина вспомнила и еще один эпизод из совместной жизни: на Пасху 2019 года на застолье ее сожитель, встретившись с Николаем, поругался с ним, и тот бросил в лицо ее гражданского мужа оскорбительное в цыганском этносе слово «гаджо», что в переводе значит «не цыган», то есть - не наш человек.


27 5077
#убийство
3

Комментарии (27)

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А как же

47 секунд назад
Сергей 13, Будулай?)))
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Перри Мейсон

2 минуты назад
Сергей 13, это вы зря так! Вспомните сколько среди них было выдающихся ученых, талантливых писателей и * , изобретательных инженеров?! Вспомните сколько они пользы принесли советской стране)))
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Сергей 13

5 минут назад
ИК-3, позвони в Останкино,пусть "Лебединое озеро" поставят.
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///

5 минут назад
Цыгане, урки, авторитеты, смотрящие, блатные это био-мусор, отходы человечества. На помойку!
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Сергей 13

6 минут назад
Перри Мейсон, шо, правда? Почитайте,как при советской власти в Липецкой области цыгане работали в сельском хозяйстве,много нового узнаете.Пахали они...
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Черт-не петух,

7 минут назад
так что,зря он его...
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ИК-3

7 минут назад
Внимание! Ушёл из жизни Вася Карманушник. Последние 12 лет отбыл на тройке. Освободился сСУСа год назад.
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Вика

9 минут назад
Что это за глупые тетки, которые связыватся с отсидевшими? О чем такие вообще думают? Еще и дети у нее... Короче повезло дуре, что этот нарик пришил не ее детей, а собутыльника.
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Перри Мейсон

10 минут назад
А при советской власти цыгане были образованы и работали на госсударство. Вели пристойный образ жизни и наркотой не торговали. Это во всём тлетворный запад вироват.
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кгб

14 минут назад
Цыганы это не люди ублюдки!
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