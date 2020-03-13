Происшествия

11 минут назад

Полковника ГУ МЧС отправили под домашний арест

3 543
#взятка
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Полковника ГУ МЧС отправили под домашний арест

Александра Орлова от СИЗО спасли дети.

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Как уже сообщал GOROD48, «Сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области обвиняются в получении взяток». В СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц регионального ГУ МЧС России, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ («получение должностным лицом лично взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное группой лиц по предварительному сговору»).

В СУ СК России по Липецкой области отказываются от каких-либо комментариев по существу обвинения. В официальном релизе ведомства сказано, что некие должностные лица ГУ МЧС России по Липецкой области в период с июля по сентябрь 2019 года получили от ряда сотрудников денежные вознаграждения за совершение действий, входящих в служебные полномочия, в пользу взяткодателей и покровительство их по службе. И все.

Вчера вечером в Октябрьском районном суде Липецка представитель СКР региона ходатайствовала об аресте на два месяца начальника 3-го спасательно-пожарного отряда противопожарной службы по Липецкой области Александра Орлова. По ходатайству следствия и прокуратуры процесс об избрании подозреваемому меры пресечения закрыли от СМИ. На нем представитель СКР региона просила суд арестовать полковника внутренней службы Александра Орлова на два месяца, мотивируя ходатайство наличием у него загранпаспорта. Сторона защиты напирала на безупречную репутацию подозреваемого и наличие у него на иждивении трех детей. В итоге суд решил отправить Александра Орлова под домашний арест до 10 мая.

Кстати, в июле прошлого года в паблике «Омбудсмен полиции» началось обсуждение дел в ГУ МЧС России по Липецкой области. В частности, Александра Орлова обвиняли в нем в разворовывании средств ведомства.


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#взятка
1

Комментарии (3)

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О как

2 минуты назад
Кого-то когда сильно просят сразу в сизо и дети не помогут
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Злая

4 минуты назад
Т. Е. Он воровал а руководитель его сирота живущая в шалаше ничего не знал.. Тьфу блин.. Противно
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Почему ?

7 минут назад
По ходатайству следствия и прокуратуры процесс об избрании подозреваемому меры пресечения закрыли от СМИ.
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