Липчане сообщают о первых случаях укусах клещей

В течение недели по номеру «112» операторы управления по делам ГО и ЧС Липецка принимали первые в этом сезоне звонки горожан о клещах. В основном люди спрашивали, куда обращаться, чтобы в случае необходимости проверить насекомое на предмет инфицирования. Однако двое позвонивших сообщили, что уже сняли с себя кровососов и теперь хотели бы проконсультироваться у специалистов.



- Для исследования клеща липчане могут обращаться в областную инфекционную больницу (филиал на ул. Зегеля, 6), в кожно-венерологический диспансер (ул. М. Расковой, 18) или в региональный Центр гигиены и эпидемиологии (ул. Гагарина 60А), - сообщает управление по делам ГО и ЧС.



Обработка территорий липецких парков от клещей начнется 16 марта и продлится около недели. Однако, она не даёт стопроцентной гарантии защиты. Людям, которые отправляются на прогулку в парк, рекомендуют выбирать одежду, максимально закрывающую тело, пользоваться репеллентными (отпугивающими) и акарицидными (убивающими) средствами, а также периодически осматривать себя. При обнаружении клеща на теле следует обратиться в ближайшее медицинское учреждение: поликлинику или травмпункт.

