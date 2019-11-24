Неделя 48
11 минут назад
Если жизнь не меняется к лучшему, подожди - она изменится к худшему
Итоги недели
На этой неделе GOROD48 сообщил, что «В Липецке хотят построить крематорий».
В Липецке - жечь!
Об этом депутатам горсовета сообщил руководитель липецкого муниципального учреждения «Ритуальные услуги» Евгений Лепекин. Он сообщил о желании построить печь на Ангарском кладбище, траурный зал и колумбарий (место для хранения праха кремированных).
- В Липецке есть потребность в таком способе захоронений. В Москву и Тулу на кремацию еженедельно в среднем возят на кремацию 10-15 умерших. В стране сейчас - 26 крематориев, то есть по одному - на пять миллионов жителей. В то же время в Европе один крематорий приходится на 300 тысяч человек населения, - прокомментировал GOROD48 идею строительства крематория в Липецке Евгений Лепекин.
В январе-сентябре в Липецке, между прочим, умерли 4578 горожан (на тысячу больше, чем родилось). На первом месте среди причин смерти - болезни систем кровообращения, на втором - от рака, на третьем - от внешних причин (убийства, самоубийства, утопления, ДТП).
Новость о крематории липчан (кстати, первой еще в 2014 году сжигать липчан предложила... племянница президента Путина) все же меньше взволновала наших читателей, чем первые полученные после начала отопительного сезона платежки за октябрь, куда вошла оплата и нескольких последних сентябрьских дней (в Липецке тепло в жилые дома было подано 26 сентября). И соцсети заполнили возмущенные обращения недовольных начислениями жителей многоквартирных домов (см. «Липчане жалуются на большие счета от «Квадры»).
В Госжилинспекции считают, что горожане обоснованно выражают свое возмущение тем, что величина платежа за отопление за октябрь значительно превысила ожидаемый.
- Все мы были свидетелями того, что по всему городу в домах за исключением тех, в которых в проектном режиме работают автоматизированные тепловые пункты, были настежь открыты окна и форточки. В большинстве старых домов отсутствует возможность перекрыть батареи и люди вынуждены сбрасывать ненужное им тепло через окна и форточки, - сообщил GOROD48 о сложившейся ситуации заместитель начальника Госжилинспекции по Липецкой области ведомства Максим Пустовалов.
Впрочем, стоит отдать должное липецкому филиалу «Квадры»: на многие вопросы горожан ресурсоснабжающая организация дает ответы через свою страницу сети «ВКонтакте». В пресс-службе организации заверяют, что все начисления законны, и что в случае несогласия с ними клиенты вправе обратиться к ним за пояснениями. Более того, в этой РСО читателей GOROD48 научили тому, «Как разобраться в платежке «Квадры»?»
Досталось на орехи на этой неделе и еще одной РСО - АО «ЛГЭК». Так, в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию во время обсуждения проекта муниципального бюджета на 2020 год депутаты обрушились с критикой на городских энергетиков. «Обсуждавшие деятельность ЛГЭКа депутаты Липецкого горсовета вспомнили о трагедии в Пензе», где автомобиль упал в яму с кипятком и в нем заживо сварились двое людей.
Так, депутат Николай Быковских отметил, что из бюджета нужно выделять средства на ремонт и реконструкцию изношенных коммунальных сетей и всей инфраструктуры, как это делают в Котбусе, немецком городе-побратиме Липецка. Он заявил, что «пока мы считаем копейки в бюджете, ЛГЭК оплачивает половину жилищных ипотечных платежей своего руководства» и плодит административно-управленческий персонал.
- Из СМИ я узнал, что ряд коллекторов планируют демонтировать - в районе ЛТЗ и экономической зоны. Департамент ЖКХ контролирует эти процессы? Мы обратились уже в Счетную палату с просьбой провести проверку работы этого предприятия в этом году. В ЛГЭКе зарплата обычных работников ниже низшего предела, а руководство компании постоянно ездит в командировки! По-моему, их командировки уже превысили фонд оплаты труда на предприятии, - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.
Председатель горсовета назвал это АО «закрытым от контроля обществом», в котором в этом году еще ни разу не собрался Совет директоров. Между тем более 90% его акций принадлежит муниципалитету.
Представители департамента ЖКХ мэрии не смогли ответить парламентариям ни на один вопрос о текущей деятельности городской коммунальной компании.
В тот же день GOROD48 выяснил, что имел ввиду Игорь Тиньков, когда говорил о демонтаже канализационных коллекторов. Главный инженер городской энергетической компании Олег Бесполденов сообщил, что «ЛГЭК разбирает канализационный коллектор советского образца». Городские энергетики решили разобрать уже разрушенный чугунный коллектор в Левобережье. На вырученные от продажи рабочих частей коллектора и чугуна средства компания собирается отремонтировать основной коллектор, по которому откачивают нечистоты с поселков силикатного завода, Матырский, Дачный, спроектировать и построить вторую ветку, оставив действующий коллектор в качестве резервного.
Осенью 2014 года, кстати, мэрия пыталась купить у ЛГЭКа эти же канализационные коллекторы за 280 млн рублей, обосновав сделку тяжелым финансовым положением компании. Тогда было заявлено, что ЛГЭК не имеет возможности проводить ни текущий, ни капитальный ремонт канализационных коллекторов, что в дальнейшем может создать аварийную ситуацию. Но пять лет назад депутаты не купились на этот шантаж, сочтя сделку притворной (сумма договора купли-продажи была равна заложенной в городской бюджет сумме на погашение небалансов липецким «управляшкам»).
Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума - никто
На прошедшей неделе «Аудиторы уличили управление строительства города Липецка в жуткой некомпетентности». Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила депутатам горсовета о двух объектах капстроительства - «Сети канализации по улице Железнякова в Липецке» и «Электроснабжение 30,31,32 микрорайонов, 2 этап», - которые должны были сдать в эксплуатацию в прошлом году, но до сих пор не готовы. Со строительством сетей электроснабжения в 30,31 и 32 микрорайонов города вышла и вовсе подсудная история: техническое присоединение к подстанции сетей двух кабельных линий длиной 2,8 км должно было обойтись городскому бюджету в 12 тысяч рублей (это предусмотрено контрактом), но ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» затребовало за эту работу… 47,2 млн рублей!
- У нас это сложившаяся система в работе с проектными организациями. Ничего не делается в обозначенные сроки. Это система. Ее надо как-то менять, - констатировал факт председатель департамента ГиА мэрии Александр Ковалев.
Счетная палата рекомендовала МКУ «Управление капитального строительства» обращаться с иском к Липецкэнерго в суд либо с жалобой в УФАС по Липецкой области.
Но главной муниципальной проблемой недели стал трамвай. На итоговом заседании публичных слушаний по проекту муниципального бюджета Липецка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов слово дали работнику МУП «Городской электротранспорт» Виктору Панову. Он сообщил собравшимся, что в проекте городского бюджета 2020-2022 годов на существование трамвайного парка предусмотрено по 79 млн рублей - на погашение плановых убытков предприятия. Липчанин заявил, что при таком финансировании трамвай невозможно спасти. По мнению Виктора Панова, процесс разрешения патовой ситуации затягивается умышленно. По мнению сотрудника трамвайного депо, внутренних резервов у муниципального предприятия нет.
- Нужен срочный ремонт путей, они сильно изношены. Сегодня на нашем предприятии были глава Липецка Уваркина и глава области Артамонов. Так вот, Евгения Уваркина сказала, что все сети изношены. Но ведь от городской канализации никто не отказывается, хотя она тоже изношена! Так почему отказываются от трамвая? А ведь мы уже наступили на грабли, закрыв троллейбус! - заявил Виктор Панов.
Ситуацию тут же прокомментировала глава Липецка (см. «Евгения Уваркина: «Наша задача - очень взвешенно подойти к решению проблем трамвайного движения»).
- Трамваями перевозится всего 4% пассажиров. Но состояние путей таково, что они имеют стопроцентный износ. Из 70 километров путей 29 километров находится в состоянии близком к критическому. Мы уже имели истории со сходами вагонов с рельсов из-за этого. Чтобы заново переложить только эти 29 километров путей, и не новыми, а бывшими в употреблении рельсами, которые мы можем получить от РЖД (мы уже ищем такие решения), необходимо 600 миллионов рублей, если эту работу будем выполнять собственными силами. Согласимся, что это - не самая лучшая история, - сказала Евгения Уваркина.
Глава Липецка заявляет, что на самый экономичный вариант на замену изношенных путей необходимы 1,3 млрд рублей. А если говорить о путях из новых рельсов и новых вагонах, то речь может идти и о сумме в 4 млрд рублей. Таких денег нет ни в бюджете Липецка, ни в бюджете региона. Нет денег на развитие трамваев и в программах Минтранса РФ. С другой стороны, у мэрии есть и иные приоритеты: ремонт школ и детских садов, строительство дорог и ливневой канализации, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, реконструкция МУП «ЛиСА», замена изношенных инженерных сетей и коммуникаций в сфере ЖКХ…
Может ли городская и областная власти позволить себе вложить или привлечь миллиарды рублей инвестиций в МУП «Городской электротранспорт»? Правильно ли вкладывать такие деньги в это предприятие при наличии других требующих финансирования животрепещущих проблем? Возможен ли вариант приобретения автобусов на газомоторном топливе вместо трамваев? Не лучше ли за счет ликвидации трамвайных путей расширить «бутылочные горлышки» на дорогах города, сделав крайние полосы выделенными для автобусов? Пока городская и областная власти взяли тайм-аут на анализ сложившейся ситуации.
На этой же неделе «Депутаты горсовета попросили чиновников подумать над покупкой трамваев в лизинг».
С деньгами не так хорошо, как без них плохо
На этой неделе председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова заявила о замедлении темпов роста основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города. Так, на протяжении ряда лет собственные доходы муниципалитета стоят на месте и не превышают 4,5-5 млрд рублей. Доходы бюджета растут за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, что делает Липецк зависимым от внешних факторов. По сути, в Липецке заморожен так называемый «бюджет развития» (то, что остается после обязательных трат). В итоге муниципалитет раздает доходы от собственные налоговых и неналоговых поступлений фактически лишь на софинансирование проектов областной администрации.
Одним из источников собственных доходов Липецка могли бы быть средства от продажи с торгов муниципального бюджета. Но в мэрии либо гробят муниципальное имущество, либо безвозмездно его раздают. В публикации «Ни украсть, ни посторожить» GOROD48 наглядно показал, в каком плачевном состоянии находятся десятки муниципальных объектов, которые мэрия и хотела бы продать, но уже не может в связи с их непрезентабельностью из-за безалаберного к ней администрации Липецка. В 2020 году муниципальная казна вряд ли получит от реализации своего хлама больше 50-70 млн рублей (несколько лет назад этот доход достигал 170-180 млн рублей).
Еще в этом году у мэрии сразу на 74,3 млн рублей выросла бюджетная недоимка, составив 253,3 миллиона. Основными должниками мэрии стали АО «ЛИК» - 41,1 млн рублей, МУП «Второе ГЖУ Липецка» - 10,7 млн рублей, ООО «Завод Стройдеталь» - 5 млн рублей, ООО «СУ-5 треста Липецкстрой-М» - 3,2 млн рублей. 164,5 миллиона рублей недоимки городская казна не получила по арендной плате за землю, 72,8 миллиона - по земельному налогу. «За наем муниципального жилья липчане не доплатили мэрии 27,2 миллиона рублей». Липчане наращивают долги и перед поставщиками услуг. Так, «73 миллиона рублей - долг жителей за услугу по обращению с ТКО». Такая ситуация вынудила АО «ЭкоПром-Липецк» пойти на крайнюю меру: с 1 января 2020 года на всю сумму непогашенной задолженности, за каждый месяц просрочки оплаты будет начислена пеня.
«Мэрия подала в суд на застройщика школы на Манеже». У внесенной в черный список недобросовестных подрядчиков (объект должны были построить к июлю прошлого года) чиновники попытаются отсудить 134,2 млн рублей. И можно уверенно заявить, что безуспешно.
… На уже упомянутых публичных слушаний по проекту муниципального бюджета Липецка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов «Липецких чиновников призвали сделать бесплатной «Сказку» в Верхнем парке города. В этой же публикации можно прочитать о десятках других предложений от горожан и депутатов рационально потратить муниципальные финансы. Как показывает практика, какие-то из них будут учтены, но большую их часть отклонят. По уже указанной причине - отсутствия средств в городской казне.
Массу возмущений липчан вызвало сообщение о том, что «Автостанцию на Соколе закроют в декабре». Причина - высокая арендная плата собственнику помещения, РЖД, и невозможность реконструировать помещение для комфорта пассажиров. Чиновники считают, что автовокзал на проспекте Победы способен принять все рейсы (автобусы будут останавливаться у Центрального рынка, железнодорожного вокзала и на улице Баумана), а те пассажиры, которые привыкли уезжать с автостанции на Соколе, смогут подсаживаться в автобусы на привычном месте.
Были и хорошие новости. Так, окончательно стало ясно, что «На улице Яблочкина в Липецке строить 25-этажные дома не будут». Эта территория после возмущения местной общественности станет зоной малоэтажной застройки. «Долгострой на 60 лет СССР намерены продать с торгов» - у застройщика давно истек срок действия разрешения на строительство.
Добрый дедушка Мороз, борода из ваты. Сделай всем в Кремле и в Думе, как у нас, зарплаты!
Депутат Липецкого горсовета от ЛДПР Александр Попов созывает круглый стол по борьбе с засильем праздников, доставшихся нам от англо-саксонского мира: католического Рождества, Дня святого Патрика, Хэллоуина. Себе в союзники депутат взял главного эксперта по всем вопросам современности, президента России Путина, который в одном из посланий Федеральному собранию заявил о необходимости сохранения России как цивилизации, основанной на собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре населяющих страну народов (см. «У нас есть наш Дед Мороз и Снегурочка! Зачем нам их Санта?»).
Предложение депутата от ЛДПР о забвении Хэллоуина и замене Санта-Клауса на Деда Мороза и поддержали церковь и казаки (см. «Несомненно, само участие в таких переодеваниях есть предательство Христа»).
Между тем «В Липецке детям стали давать имена святых и мифических персонажей». Среди имен-новинок новорожденных - Одиссей, Феврония, Матрона. Редакция GOROD48 просит читателей беречь детей (см. «Двухлетний ребенок проглотил 38 магнитов»).
На этой неделе водители-липчане пережили шок от инициативы правительства, увеличившего с 22 ноября цену справки медицинской водительской комиссии с 2750 рублей до 7500-8800 рублей. 21 ноября GOROD48 рассказал о том, что «Автолюбители сегодня занимают очередь на медицинские комиссии с 7 утра». Внешне все напоминало последние годы СССР, когда люди умирали в очередях за дефицитом. Но в этот же день ситуацию в масштабах страны разрулил глава государства, назвав ценник за справку «какой-то чушью». Президент подчеркнул, что отдавать 5 тысяч рублей (почему пять,а не семь-восемь?) неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату в 11 тысяч рублей. Спасибо Путину, конечно за то, что после его заявления реформу изменений Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств перенесли на следующий год, но остается открытым другой вопрос: а когда вырастут зарплаты россиян хотя бы до медианной по Европе, если мы, конечно, европейская страна?
Ну и ну!
«Почти по Гоголю: в сельской библиотеке читателями стали «мертвые души». Заведующая библиотекой в селе Липовка Галина Гончарова заполняла формуляры на умерших односельчан как на живых, чтобы по итогам года получить доплаты за интенсивность и высокие результаты в работе.
«Жительница Усманского района сделала из ружья обрез и устроила пальбу в селе».
Фабула уголовного дела - словно сюжет фильма «Брат».
«В Липецке грабитель разнес банкомат». Случилось это ночью в поселке Дачный в магазине «Покупайка». Проявленная смекалка не принесла удачи: кассет с деньгами в нем не было.
«Артемий Лебедев сегодня весь впитывал в себя дух Ельца». Известный российский дизайнер, бизнесмен и блогер по просьбе липецкого губернатора подключился к разработке бренда города, который, будучи основан в 1146 году, официально старше Москвы.
По словам главы Ельца Евгения Боровских, он и его команда очень конструктивно пообщались с Артемием и его командой. Москвичи уехали с прекрасными впечатлениями, пообещав обязательно вернуться «когда будет тепло». Кстати, в 2015 году на своей странице в LiveJournal Лебедев поделился впечатлениями о Ельце, назвав его одним из самых прекрасных городов России, порекомендовав читателям обязательно его посетить.
В свою очередь, GOROD48 считает, что Елец в первую очередь нуждается в капитальной уборке и капитальном ремонте. А бренд у него уже есть. Это герб Ельца: с красавцем оленем (от чего и пошло название города) и вековой сосной.
В Липецке - жечь!
Об этом депутатам горсовета сообщил руководитель липецкого муниципального учреждения «Ритуальные услуги» Евгений Лепекин. Он сообщил о желании построить печь на Ангарском кладбище, траурный зал и колумбарий (место для хранения праха кремированных).
- В Липецке есть потребность в таком способе захоронений. В Москву и Тулу на кремацию еженедельно в среднем возят на кремацию 10-15 умерших. В стране сейчас - 26 крематориев, то есть по одному - на пять миллионов жителей. В то же время в Европе один крематорий приходится на 300 тысяч человек населения, - прокомментировал GOROD48 идею строительства крематория в Липецке Евгений Лепекин.
В январе-сентябре в Липецке, между прочим, умерли 4578 горожан (на тысячу больше, чем родилось). На первом месте среди причин смерти - болезни систем кровообращения, на втором - от рака, на третьем - от внешних причин (убийства, самоубийства, утопления, ДТП).
Новость о крематории липчан (кстати, первой еще в 2014 году сжигать липчан предложила... племянница президента Путина) все же меньше взволновала наших читателей, чем первые полученные после начала отопительного сезона платежки за октябрь, куда вошла оплата и нескольких последних сентябрьских дней (в Липецке тепло в жилые дома было подано 26 сентября). И соцсети заполнили возмущенные обращения недовольных начислениями жителей многоквартирных домов (см. «Липчане жалуются на большие счета от «Квадры»).
В Госжилинспекции считают, что горожане обоснованно выражают свое возмущение тем, что величина платежа за отопление за октябрь значительно превысила ожидаемый.
- Все мы были свидетелями того, что по всему городу в домах за исключением тех, в которых в проектном режиме работают автоматизированные тепловые пункты, были настежь открыты окна и форточки. В большинстве старых домов отсутствует возможность перекрыть батареи и люди вынуждены сбрасывать ненужное им тепло через окна и форточки, - сообщил GOROD48 о сложившейся ситуации заместитель начальника Госжилинспекции по Липецкой области ведомства Максим Пустовалов.
Впрочем, стоит отдать должное липецкому филиалу «Квадры»: на многие вопросы горожан ресурсоснабжающая организация дает ответы через свою страницу сети «ВКонтакте». В пресс-службе организации заверяют, что все начисления законны, и что в случае несогласия с ними клиенты вправе обратиться к ним за пояснениями. Более того, в этой РСО читателей GOROD48 научили тому, «Как разобраться в платежке «Квадры»?»
Досталось на орехи на этой неделе и еще одной РСО - АО «ЛГЭК». Так, в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию во время обсуждения проекта муниципального бюджета на 2020 год депутаты обрушились с критикой на городских энергетиков. «Обсуждавшие деятельность ЛГЭКа депутаты Липецкого горсовета вспомнили о трагедии в Пензе», где автомобиль упал в яму с кипятком и в нем заживо сварились двое людей.
Так, депутат Николай Быковских отметил, что из бюджета нужно выделять средства на ремонт и реконструкцию изношенных коммунальных сетей и всей инфраструктуры, как это делают в Котбусе, немецком городе-побратиме Липецка. Он заявил, что «пока мы считаем копейки в бюджете, ЛГЭК оплачивает половину жилищных ипотечных платежей своего руководства» и плодит административно-управленческий персонал.
- Из СМИ я узнал, что ряд коллекторов планируют демонтировать - в районе ЛТЗ и экономической зоны. Департамент ЖКХ контролирует эти процессы? Мы обратились уже в Счетную палату с просьбой провести проверку работы этого предприятия в этом году. В ЛГЭКе зарплата обычных работников ниже низшего предела, а руководство компании постоянно ездит в командировки! По-моему, их командировки уже превысили фонд оплаты труда на предприятии, - заявил спикер горсовета Игорь Тиньков.
Председатель горсовета назвал это АО «закрытым от контроля обществом», в котором в этом году еще ни разу не собрался Совет директоров. Между тем более 90% его акций принадлежит муниципалитету.
Представители департамента ЖКХ мэрии не смогли ответить парламентариям ни на один вопрос о текущей деятельности городской коммунальной компании.
В тот же день GOROD48 выяснил, что имел ввиду Игорь Тиньков, когда говорил о демонтаже канализационных коллекторов. Главный инженер городской энергетической компании Олег Бесполденов сообщил, что «ЛГЭК разбирает канализационный коллектор советского образца». Городские энергетики решили разобрать уже разрушенный чугунный коллектор в Левобережье. На вырученные от продажи рабочих частей коллектора и чугуна средства компания собирается отремонтировать основной коллектор, по которому откачивают нечистоты с поселков силикатного завода, Матырский, Дачный, спроектировать и построить вторую ветку, оставив действующий коллектор в качестве резервного.
Осенью 2014 года, кстати, мэрия пыталась купить у ЛГЭКа эти же канализационные коллекторы за 280 млн рублей, обосновав сделку тяжелым финансовым положением компании. Тогда было заявлено, что ЛГЭК не имеет возможности проводить ни текущий, ни капитальный ремонт канализационных коллекторов, что в дальнейшем может создать аварийную ситуацию. Но пять лет назад депутаты не купились на этот шантаж, сочтя сделку притворной (сумма договора купли-продажи была равна заложенной в городской бюджет сумме на погашение небалансов липецким «управляшкам»).
Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума - никто
На прошедшей неделе «Аудиторы уличили управление строительства города Липецка в жуткой некомпетентности». Председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сообщила депутатам горсовета о двух объектах капстроительства - «Сети канализации по улице Железнякова в Липецке» и «Электроснабжение 30,31,32 микрорайонов, 2 этап», - которые должны были сдать в эксплуатацию в прошлом году, но до сих пор не готовы. Со строительством сетей электроснабжения в 30,31 и 32 микрорайонов города вышла и вовсе подсудная история: техническое присоединение к подстанции сетей двух кабельных линий длиной 2,8 км должно было обойтись городскому бюджету в 12 тысяч рублей (это предусмотрено контрактом), но ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» затребовало за эту работу… 47,2 млн рублей!
- У нас это сложившаяся система в работе с проектными организациями. Ничего не делается в обозначенные сроки. Это система. Ее надо как-то менять, - констатировал факт председатель департамента ГиА мэрии Александр Ковалев.
Счетная палата рекомендовала МКУ «Управление капитального строительства» обращаться с иском к Липецкэнерго в суд либо с жалобой в УФАС по Липецкой области.
Но главной муниципальной проблемой недели стал трамвай. На итоговом заседании публичных слушаний по проекту муниципального бюджета Липецка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов слово дали работнику МУП «Городской электротранспорт» Виктору Панову. Он сообщил собравшимся, что в проекте городского бюджета 2020-2022 годов на существование трамвайного парка предусмотрено по 79 млн рублей - на погашение плановых убытков предприятия. Липчанин заявил, что при таком финансировании трамвай невозможно спасти. По мнению Виктора Панова, процесс разрешения патовой ситуации затягивается умышленно. По мнению сотрудника трамвайного депо, внутренних резервов у муниципального предприятия нет.
- Нужен срочный ремонт путей, они сильно изношены. Сегодня на нашем предприятии были глава Липецка Уваркина и глава области Артамонов. Так вот, Евгения Уваркина сказала, что все сети изношены. Но ведь от городской канализации никто не отказывается, хотя она тоже изношена! Так почему отказываются от трамвая? А ведь мы уже наступили на грабли, закрыв троллейбус! - заявил Виктор Панов.
Ситуацию тут же прокомментировала глава Липецка (см. «Евгения Уваркина: «Наша задача - очень взвешенно подойти к решению проблем трамвайного движения»).
- Трамваями перевозится всего 4% пассажиров. Но состояние путей таково, что они имеют стопроцентный износ. Из 70 километров путей 29 километров находится в состоянии близком к критическому. Мы уже имели истории со сходами вагонов с рельсов из-за этого. Чтобы заново переложить только эти 29 километров путей, и не новыми, а бывшими в употреблении рельсами, которые мы можем получить от РЖД (мы уже ищем такие решения), необходимо 600 миллионов рублей, если эту работу будем выполнять собственными силами. Согласимся, что это - не самая лучшая история, - сказала Евгения Уваркина.
Глава Липецка заявляет, что на самый экономичный вариант на замену изношенных путей необходимы 1,3 млрд рублей. А если говорить о путях из новых рельсов и новых вагонах, то речь может идти и о сумме в 4 млрд рублей. Таких денег нет ни в бюджете Липецка, ни в бюджете региона. Нет денег на развитие трамваев и в программах Минтранса РФ. С другой стороны, у мэрии есть и иные приоритеты: ремонт школ и детских садов, строительство дорог и ливневой канализации, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, реконструкция МУП «ЛиСА», замена изношенных инженерных сетей и коммуникаций в сфере ЖКХ…
Может ли городская и областная власти позволить себе вложить или привлечь миллиарды рублей инвестиций в МУП «Городской электротранспорт»? Правильно ли вкладывать такие деньги в это предприятие при наличии других требующих финансирования животрепещущих проблем? Возможен ли вариант приобретения автобусов на газомоторном топливе вместо трамваев? Не лучше ли за счет ликвидации трамвайных путей расширить «бутылочные горлышки» на дорогах города, сделав крайние полосы выделенными для автобусов? Пока городская и областная власти взяли тайм-аут на анализ сложившейся ситуации.
На этой же неделе «Депутаты горсовета попросили чиновников подумать над покупкой трамваев в лизинг».
С деньгами не так хорошо, как без них плохо
На этой неделе председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова заявила о замедлении темпов роста основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города. Так, на протяжении ряда лет собственные доходы муниципалитета стоят на месте и не превышают 4,5-5 млрд рублей. Доходы бюджета растут за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, что делает Липецк зависимым от внешних факторов. По сути, в Липецке заморожен так называемый «бюджет развития» (то, что остается после обязательных трат). В итоге муниципалитет раздает доходы от собственные налоговых и неналоговых поступлений фактически лишь на софинансирование проектов областной администрации.
Одним из источников собственных доходов Липецка могли бы быть средства от продажи с торгов муниципального бюджета. Но в мэрии либо гробят муниципальное имущество, либо безвозмездно его раздают. В публикации «Ни украсть, ни посторожить» GOROD48 наглядно показал, в каком плачевном состоянии находятся десятки муниципальных объектов, которые мэрия и хотела бы продать, но уже не может в связи с их непрезентабельностью из-за безалаберного к ней администрации Липецка. В 2020 году муниципальная казна вряд ли получит от реализации своего хлама больше 50-70 млн рублей (несколько лет назад этот доход достигал 170-180 млн рублей).
Еще в этом году у мэрии сразу на 74,3 млн рублей выросла бюджетная недоимка, составив 253,3 миллиона. Основными должниками мэрии стали АО «ЛИК» - 41,1 млн рублей, МУП «Второе ГЖУ Липецка» - 10,7 млн рублей, ООО «Завод Стройдеталь» - 5 млн рублей, ООО «СУ-5 треста Липецкстрой-М» - 3,2 млн рублей. 164,5 миллиона рублей недоимки городская казна не получила по арендной плате за землю, 72,8 миллиона - по земельному налогу. «За наем муниципального жилья липчане не доплатили мэрии 27,2 миллиона рублей». Липчане наращивают долги и перед поставщиками услуг. Так, «73 миллиона рублей - долг жителей за услугу по обращению с ТКО». Такая ситуация вынудила АО «ЭкоПром-Липецк» пойти на крайнюю меру: с 1 января 2020 года на всю сумму непогашенной задолженности, за каждый месяц просрочки оплаты будет начислена пеня.
«Мэрия подала в суд на застройщика школы на Манеже». У внесенной в черный список недобросовестных подрядчиков (объект должны были построить к июлю прошлого года) чиновники попытаются отсудить 134,2 млн рублей. И можно уверенно заявить, что безуспешно.
… На уже упомянутых публичных слушаний по проекту муниципального бюджета Липецка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов «Липецких чиновников призвали сделать бесплатной «Сказку» в Верхнем парке города. В этой же публикации можно прочитать о десятках других предложений от горожан и депутатов рационально потратить муниципальные финансы. Как показывает практика, какие-то из них будут учтены, но большую их часть отклонят. По уже указанной причине - отсутствия средств в городской казне.
Массу возмущений липчан вызвало сообщение о том, что «Автостанцию на Соколе закроют в декабре». Причина - высокая арендная плата собственнику помещения, РЖД, и невозможность реконструировать помещение для комфорта пассажиров. Чиновники считают, что автовокзал на проспекте Победы способен принять все рейсы (автобусы будут останавливаться у Центрального рынка, железнодорожного вокзала и на улице Баумана), а те пассажиры, которые привыкли уезжать с автостанции на Соколе, смогут подсаживаться в автобусы на привычном месте.
Были и хорошие новости. Так, окончательно стало ясно, что «На улице Яблочкина в Липецке строить 25-этажные дома не будут». Эта территория после возмущения местной общественности станет зоной малоэтажной застройки. «Долгострой на 60 лет СССР намерены продать с торгов» - у застройщика давно истек срок действия разрешения на строительство.
Добрый дедушка Мороз, борода из ваты. Сделай всем в Кремле и в Думе, как у нас, зарплаты!
Депутат Липецкого горсовета от ЛДПР Александр Попов созывает круглый стол по борьбе с засильем праздников, доставшихся нам от англо-саксонского мира: католического Рождества, Дня святого Патрика, Хэллоуина. Себе в союзники депутат взял главного эксперта по всем вопросам современности, президента России Путина, который в одном из посланий Федеральному собранию заявил о необходимости сохранения России как цивилизации, основанной на собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре населяющих страну народов (см. «У нас есть наш Дед Мороз и Снегурочка! Зачем нам их Санта?»).
Предложение депутата от ЛДПР о забвении Хэллоуина и замене Санта-Клауса на Деда Мороза и поддержали церковь и казаки (см. «Несомненно, само участие в таких переодеваниях есть предательство Христа»).
Между тем «В Липецке детям стали давать имена святых и мифических персонажей». Среди имен-новинок новорожденных - Одиссей, Феврония, Матрона. Редакция GOROD48 просит читателей беречь детей (см. «Двухлетний ребенок проглотил 38 магнитов»).
На этой неделе водители-липчане пережили шок от инициативы правительства, увеличившего с 22 ноября цену справки медицинской водительской комиссии с 2750 рублей до 7500-8800 рублей. 21 ноября GOROD48 рассказал о том, что «Автолюбители сегодня занимают очередь на медицинские комиссии с 7 утра». Внешне все напоминало последние годы СССР, когда люди умирали в очередях за дефицитом. Но в этот же день ситуацию в масштабах страны разрулил глава государства, назвав ценник за справку «какой-то чушью». Президент подчеркнул, что отдавать 5 тысяч рублей (почему пять,а не семь-восемь?) неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату в 11 тысяч рублей. Спасибо Путину, конечно за то, что после его заявления реформу изменений Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители транспортных средств перенесли на следующий год, но остается открытым другой вопрос: а когда вырастут зарплаты россиян хотя бы до медианной по Европе, если мы, конечно, европейская страна?
Ну и ну!
«Почти по Гоголю: в сельской библиотеке читателями стали «мертвые души». Заведующая библиотекой в селе Липовка Галина Гончарова заполняла формуляры на умерших односельчан как на живых, чтобы по итогам года получить доплаты за интенсивность и высокие результаты в работе.
«Жительница Усманского района сделала из ружья обрез и устроила пальбу в селе».
Фабула уголовного дела - словно сюжет фильма «Брат».
«В Липецке грабитель разнес банкомат». Случилось это ночью в поселке Дачный в магазине «Покупайка». Проявленная смекалка не принесла удачи: кассет с деньгами в нем не было.
«Артемий Лебедев сегодня весь впитывал в себя дух Ельца». Известный российский дизайнер, бизнесмен и блогер по просьбе липецкого губернатора подключился к разработке бренда города, который, будучи основан в 1146 году, официально старше Москвы.
По словам главы Ельца Евгения Боровских, он и его команда очень конструктивно пообщались с Артемием и его командой. Москвичи уехали с прекрасными впечатлениями, пообещав обязательно вернуться «когда будет тепло». Кстати, в 2015 году на своей странице в LiveJournal Лебедев поделился впечатлениями о Ельце, назвав его одним из самых прекрасных городов России, порекомендовав читателям обязательно его посетить.
В свою очередь, GOROD48 считает, что Елец в первую очередь нуждается в капитальной уборке и капитальном ремонте. А бренд у него уже есть. Это герб Ельца: с красавцем оленем (от чего и пошло название города) и вековой сосной.
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