Общество

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«У нас есть наш Дед Мороз и Снегурочка! Зачем нам их Санта?»

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#Хэллоуин #Санта-Клаус #Дед Мороз
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«У нас есть наш Дед Мороз и Снегурочка! Зачем нам их Санта?»

Депутат Липецкого горсовета от ЛДПР Александр Попов созывает круглый стол по борьбе с засильем праздников, доставшихся нам от англо-саксонского мира.

Городской депутат от ЛДПР Александр Попов обратился к председателю горсовета Игорю Тинькову с просьбой включить в план работы на 2020 год круглый стол с участием политиков и общественности, на котором он хотел бы рассмотреть проблему засилья «мероприятий, привязанных к англо-саксонскому миру» - католического Рождества, Дня святого Патрика, Хэллоуина. Себе в союзники депутат взял главного эксперта по всем вопросам современности, президента России Путина, который в одном из посланий Федеральному собранию озвучил тезис о необходимости сохранения России как цивилизации, основанной на собственной идентичности, на многовековых традициях, на культуре населяющих страну народов.

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- Мое мнение насчет Санты-Клауса такое же, как и насчет Хеллоуина. Нам не нужны эти чудные иностранные праздники. У нас есть наш Дед Мороз и Снегурочка! Зачем нам их Санта? Зачем нам их скелеты, черепа, монстры и т.д.? У нас много своих прекрасных праздников, которые нужно популяризировать, раскручивать, распространять, возрождать. Например, День любви, семьи и верности. Или Крещение Руси, - прокомментировал GOROD48 свою инициативу Александр Попов.

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«Ужас и мерзость!» - так назвал свою подборку из липецкого сегмента Instagram депутат Александр Попов.

В своем телеграмм-канале липецкое отделения ЛДПР также выразило свое отношение к Санта-Клаусу:

«Уже сейчас площадь Петра Великого украшает зеленая красавица, а в магазинах с 1 ноября вывесили праздничные украшения и включили музыку. Вот только наш ли это праздник? Добродушного длиннобородого Деда Мороза и его умницу-внучку заменил красномордый и слегка педековатый тостяк в колпачке и коротеньком пальтишке. Если в морозные -25 зимние вечера в такой курточке Санта-Клаус выйдет на российские улицы, то двумя бубенчиками на оленей упряжке станет больше. ЛДПР с уважением относится к культурам других стран, но они не могут заменять русскую культуру и культурные традиции нашей многонациональной страны».

- Я в этих вопросах толерантен. Для меня Хэллоуин, например, неприятен с эстетической точки зрения. Но, может, я уже слишком взрослый человек. Думаю, проблемы праздников с иностранными корнями больше интересуют молодежь. Поэтому если депутат горсовета намерен с чем-то бороться, то лишь бы не с ветряными мельницами. Хочет депутат Александр Попов созвать круглый стол для противостояния веяниям Запада, кто же ему в этом будет препятствовать? - прокомментировал GOROD48 инициативу парламентария от ЛДПР спикер горсовета Игорь Тиньков.

А вот другой депутат от ЛДПР, член Госдумы Александр Шерин, который этим летом неудачно баллотировался на должность главы администрации области, раскритиковал Министерство образования за то, что английский язык вводят в школы с первого-второго классов. Это, по его мнению, мешает детям осваивать родной русский язык.

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«Английский язык активно завоевывает мир. Через Интернет, доллары, айфоны американцы насаживают нам свою культуру. Но не стоит забывать, что и русский язык - это один из международных языков, который изучают во многих странах. И наши дети не должны изучать иностранный язык в ущерб отечественному», - отозвались на законодательную инициативу своего куратора в региональном отделении ЛДПР.

P.S. Летом 2016 года экс-чиновник мэрии Липецка Алексей Логинов, провозгласивший себя Президентом Ассоциации дворовых видов спорта России, такой же «почвенник», как и депутат от ЛДПР Александр Попов, написал письмо президенту Международного Олимпийского комитета Томасу Баху (конечно же, на «великом и могучем»), призвав уравнять как однотипные явления «дворовый, или социальный, спорт и олимпизм». И попросил Томаса Баха допустить на Олимпийские Игры… чемпионов дворовых соревнований по лапте и городкам. А весной этого года наш земляк попросил президента России стать патроном Всероссийской Двориады-2019.


фото: youtube.com

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#Хэллоуин #Санта-Клаус #Дед Мороз
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Комментарии (12)

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Козявка

4 минуты назад
Может господа депутаты лучше займутся зверскими тарифами Квадры? А?
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весёлый Обычный препод

11 минут назад
Потом они будут выплёскивать всё больше и больше с прозападными праздниками в плоть до автоматов в школе ,хорошему не учат,только в России отказались от урока Закона Божьего ,теперь пожиенаем и будем пожинать плоды ,суициды ,расстрелы в школах ,в армии и в жизни
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бездельникам-депутатам

11 минут назад
Придурки депутаты опять борются с ветряными мельницами, вместо того чтобы заняться реальными делами.
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Обычный препод

15 минут назад
* накрылся звездой)
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Перри Мейсон

15 минут назад
"Мы знаем, есть ещё семейки, Где наше хают и бранят, Где с умилением глядят На заграничные наклейки... А сало... русское едят!"(с)
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Обычный препод

16 минут назад
Эта их культура. У нас своя. Можно совмещать Санта Клауса, * и пр с нашей русской самобытностью. Есть свобода вероисповедания и конфессий. И излишняя цензура, чугунные уставы и т.д вводить не стоит. Не надо быть кургузыми и ограниченными. Начни со своей истории и культуры и переходи дальше, смотря , что нравится. А то, исходя из этой риторики и всеобщая история, зарубежных стран тоже будет не нужна. И экзамен по ин языкам, по моему мнению, не требуется, так как его и так сдают абитуриенты как профильный предмет для поступления в ВУЗы. Историю, обществознание, географию, ОБЖ лучше бы подошли.
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Обычный препод

25 минут назад
если люди хотят(молодежь в том числе), пусть празднуют. Вероятно, они таким образом выплескивают внутреннюю энергию, какой - то негатив, которого в нынешней повестке достаточно. Главное, конечно,чтобы все это не приводило к агрессии и преступлениям. В остальных случаях борьба с космополитизмом вещь крайне вредная.
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Антисоветчик

26 минут назад
Всё правильно, не нужен нам Санта! да и дед Мороз тоже не нужен. Оставьте одну снегурочку. Мы же натуралы. А с другой стороны. В России есть только один исконно русский праздник "День гранёного стакана!". Всё! давайте его оставим и будет всё хорошо! Со Святой пятницей, товарищи!
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СРАЗУ

26 минут назад
Скажу.А зачем едросам и др.двойное гражданство.
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123

30 минут назад
У нас есть Лада, зачем чинушам иномарки? Также у нас есть счеты и чебурнет (скоро), предлагаю запретить чинушам пользоваться вражеской разработкой компьютером и интернетом (ну и смартфонами тоже)
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