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«У нас есть наш Дед Мороз и Снегурочка! Зачем нам их Санта?»
Депутат Липецкого горсовета от ЛДПР Александр Попов созывает круглый стол по борьбе с засильем праздников, доставшихся нам от англо-саксонского мира.
- Мое мнение насчет Санты-Клауса такое же, как и насчет Хеллоуина. Нам не нужны эти чудные иностранные праздники. У нас есть наш Дед Мороз и Снегурочка! Зачем нам их Санта? Зачем нам их скелеты, черепа, монстры и т.д.? У нас много своих прекрасных праздников, которые нужно популяризировать, раскручивать, распространять, возрождать. Например, День любви, семьи и верности. Или Крещение Руси, - прокомментировал GOROD48 свою инициативу Александр Попов.
«Ужас и мерзость!» - так назвал свою подборку из липецкого сегмента Instagram депутат Александр Попов.
В своем телеграмм-канале липецкое отделения ЛДПР также выразило свое отношение к Санта-Клаусу:
«Уже сейчас площадь Петра Великого украшает зеленая красавица, а в магазинах с 1 ноября вывесили праздничные украшения и включили музыку. Вот только наш ли это праздник? Добродушного длиннобородого Деда Мороза и его умницу-внучку заменил красномордый и слегка педековатый тостяк в колпачке и коротеньком пальтишке. Если в морозные -25 зимние вечера в такой курточке Санта-Клаус выйдет на российские улицы, то двумя бубенчиками на оленей упряжке станет больше. ЛДПР с уважением относится к культурам других стран, но они не могут заменять русскую культуру и культурные традиции нашей многонациональной страны».
- Я в этих вопросах толерантен. Для меня Хэллоуин, например, неприятен с эстетической точки зрения. Но, может, я уже слишком взрослый человек. Думаю, проблемы праздников с иностранными корнями больше интересуют молодежь. Поэтому если депутат горсовета намерен с чем-то бороться, то лишь бы не с ветряными мельницами. Хочет депутат Александр Попов созвать круглый стол для противостояния веяниям Запада, кто же ему в этом будет препятствовать? - прокомментировал GOROD48 инициативу парламентария от ЛДПР спикер горсовета Игорь Тиньков.
А вот другой депутат от ЛДПР, член Госдумы Александр Шерин, который этим летом неудачно баллотировался на должность главы администрации области, раскритиковал Министерство образования за то, что английский язык вводят в школы с первого-второго классов. Это, по его мнению, мешает детям осваивать родной русский язык.
«Английский язык активно завоевывает мир. Через Интернет, доллары, айфоны американцы насаживают нам свою культуру. Но не стоит забывать, что и русский язык - это один из международных языков, который изучают во многих странах. И наши дети не должны изучать иностранный язык в ущерб отечественному», - отозвались на законодательную инициативу своего куратора в региональном отделении ЛДПР.
P.S. Летом 2016 года экс-чиновник мэрии Липецка Алексей Логинов, провозгласивший себя Президентом Ассоциации дворовых видов спорта России, такой же «почвенник», как и депутат от ЛДПР Александр Попов, написал письмо президенту Международного Олимпийского комитета Томасу Баху (конечно же, на «великом и могучем»), призвав уравнять как однотипные явления «дворовый, или социальный, спорт и олимпизм». И попросил Томаса Баха допустить на Олимпийские Игры… чемпионов дворовых соревнований по лапте и городкам. А весной этого года наш земляк попросил президента России стать патроном Всероссийской Двориады-2019.
фото: youtube.com
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