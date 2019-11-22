73 миллиона рублей – долг жителей за услугу по обращению с ТКО

Региональный оператор «ЭкоПром-Липецк» неоднократно обращался к потребителям с разъяснением, почему нужно своевременно платить за вывоз и последующую обработку отходов.

Значительная сумма долга вынудила компанию пойти на крайнюю меру. И с первого января 2020 года на всю сумму непогашенной задолженности, за каждый месяц просрочки оплаты, начиная с июля 2018 г. будет начислена пеня. К должникам, погасившим задолженность до наступления 2020 года, эта мера применяться не будет.

С начала работы компании в статусе регионального оператора стоимость за услугу по обращению с ТКО изменялась лишь один раз в январе 2019г. – и только по причине роста ставки НДС. Сегодня стоимость услуги для жителей многоквартирных домов составляет 83 руб. 70 коп. По сравнению с другими регионами ЦФО – это один из самых низких тарифов.

За эту плату каждый день, в любую погоду, праздники и выходные свыше 120 единиц техники и 600 специалистов делают наш регион чистым и безопасным. Важно понимать, что недополученные средства не позволяют в полном объеме обновить парк техники, в срок оплачивать ГСМ и расходные материалы для спецтехники и оборудования.

Платежи за услугу по обращению с ТКО – это своевременный вывоз мусора с улиц и дворов, это последующая обработка отходов и санитарная безопасность нашего региона.

Даже если житель не заключал письменный договор с АО «ЭкоПром-Липецк» и не оплачивал ни одной квитанции, обязанность платить обусловлена законодательством РФ (в соответствии с п. 148 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).

Кроме того, плата за услугу по обращению с ТКО обусловлена простой логикой – каждый из нас производит в среднем 500 кг отходов в год. Весь этот объем необходимо своевременно вывезти и обработать с минимальным ущербом для окружающей среды.



По всем вопросам, связанным с платежами за услугу по обращению с ТКО, потребители могут обратиться в офисы регоператора.

г. Липецк, ул. У.Громовой, 6 тел. +7(4742) 56-90-50

г. Задонск, ул. Советская, д.15 тел. +7(47471) 2-10-15

с. Хлевное, ул. Ленинская, д.8а тел. +7(47477) 2-13-17

"PR"