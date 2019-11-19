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Липецких чиновников призвали сделать бесплатной «Сказку»
В городской администрации состоялось итоговое заседание публичных слушаний по проекту муниципального бюджета Липецка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.
В предложенном департаментом финансов мэрии доходная часть городской казны составляет 11,2 млрд рублей. Налоговые и не налоговые поступления в этой сумме - всего 4,8 миллиарда. Остальное - дотации, субсидии, субвенции и иные трансферты из регионального и федерального бюджетов. Расходная часть бюджета - 11,6 млрд рублей. Дефицит - 393,7 миллиона. Источниками его погашения в следующем году будут преимущественно заемные средства. Прогнозный объем муниципального долга Липецка на конец 2020 года составит 2,6 млрд. рублей, что на 9,9% выше уровня 2019 года.
По словам Татьяны Григоровой, бюджет города продолжает оставаться социально направленным: больше 65% расходов казны планируют направить на социально-культурную сферу. Так, на школы и детские сады выделено 6,3 млрд рублей (на 109 млн рублей больше, чем в текущем году). 431,5 млн рублей потратят на сферу культуры, 521 миллион - на социальную политику, 348 миллионов - на физкультуру и спорт, 892 миллиона получит сфера ЖКХ, на развитие транспорта и дорожной отрасли предусмотрено более 1,6 млрд рублей, на благоустройство и формирование современной городской среды планируется направить почти 400 млн рублей.
По сравнению с первоначальным бюджетом этого года (который несколько раз пересматривали в сторону увеличения) расходы бюджета-2020 выросли на 500 млн рублей, составив 11,6 миллиарда. В следующем году мэрия запланировала участие в четырех нацпроектах («Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология»), что предусматривает софинансирование из федерального и регионального бюджетов. Удельный вес программных расходов в проекте бюджета на 2020 год составил 95,9%, или 11,1 млрд рублей.
Основными капиталовложениями в 2020 году станут реконструкция второго участка проспекта Победы (от автовокзала до площади Победы), на что будет потрачено 650 млн рублей, расширение на две полосы проезжей части по улице Баумана (131,6 млн рублей), строительство виадука в поселке Новая Жизнь (277 млн рублей). На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице 50 лет НЛМК запланировано выделение 10 млн рублей. Переселение горожан из ветхого и аварийного жилья потребует 50 млн рублей расходов городского бюджета (с участием софинансирования из вышестоящих бюджетов эта сумма составит 243,8 млн рублей).
Впервые в бюджете города запланированы средства на охрану школ - около 7 млн рублей. А вот на покупку электробусов деньги не предусмотрели. Так же, как и на увеличение по просьбе депутатов горсовета всего на рубль финансирование питания дошкольников (в настоящее время в детских садах кормят на 111 рублей, и в натуре дошкольники получают 92% белков, жиров и углеводов от рекомендуемых СанПиНом нормы, поэтому в следующем году мэрия будет просить администрацию области увеличить с нынешних 2044 рублей до 2100 рублей ежемесячный родительский взнос за питание дошколят).
Главными доходными статьями горбюджета, как обычно, будут налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей) и земельные платежи - земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей).
На предварительном этапе обсуждения в оргкомитет поступило более 80 предложений от жителей города, депутатов городского и областного Советов. За годы проведения публичных слушаний по проекту будущего бюджета - это своеобразный рекорд. В прошлом году поступило около 60 предложений. Большая часть инициатив липчан касается благоустройства и транспортного обеспечения.
После выступления содокладчиков - председателей департаментов мэрии - слово дали другим участникам публичных слушаний: депутатам городского Совета, липчанам, общественникам и просто городским сумасшедшим.
Так, липчанка Светлана Коваленко просила включить в план работы мэрии обустройство тротуара по улице Индустриальной - от дома №54 до ее пересечения с улицей Буденного, ведь она является дорогой-дублером проспекта Победы. Василий Казаков, житель улицы Радиаторной, сообщил, что от домов-развалюх в этой части города отказалась «управляшка», и что все пять уличных туалетов сгнили настолько, что в выгребных ямах глубиной в два метра легко может утонуть неосторожный человек. Он же попросил заасфальтировать грунтовую дорогу, по которой через улицу Калинина жители улицы Радиаторной ходят на остановку общественного транспорта. А работник МУП «Городской электротранспорт» Виктор Панов попросил спасти липецкий трамвай.
Липчанка Раиса Хаязова ратовала за преображение Привокзальной площади. «Вокзал - то место, которое гости города видят первым, выйдя из поезда. Площадь требует большего внимания». И попросила у мэрии выделить «три лимона» на разработку проекта ее реконструкции. Горожанин Виктор Руднев потребовал увеличить финансирование строительства ливневой канализации, а также переоборудования невостребованных летом хоккейных коробок либо под комплексы уличных тренажеров, либо под волейбольные площадки, либо под… парковки. Одна липчанка выступила против планов мэрии реновировать некоторые районы частной застройки города, призвав не плодить густонаселенные муравейники, а сохранять исторически сложившуюся малоэтажную застройку.
Депутаты горсовета выходили сразу с несколькими предложениями. Так, Екатерина Пинаева попросила выделить средства на усилению несущих конструкций 26 домов, некоторые квартиры в которых уже признаны нежилыми, 4,5 млн рублей на ремонт вантового моста через Каменный лог, благоустройства территории 45-й школы, выделения денег на благоустройство и расчистку пруда Кирпичный и пруда на 3-м участке ЛТЗ, ремонта асфальта по проезду Строителей и улицы Доватора с обустройством пешеходной дорожки. Директор управляющей компании Сергей Ткаченко (который, как говорят, метит в спикеры горсовета нового созыва), просил осветить 20 микрорайон и дорогу, соединяющую через Каменный лог 19 микрорайон с улицей Полиграфической, передать в муниципальную собственность пруды в селе Коровино и детской крепости в 20 микрорайоне, увеличить финансирование газеты «Первый номер». За благоустройство своего округа ратовала и депутат Вера Урываева.
Общественник Михаил Барвинский из ЛООО «Союз Чернобыль» просил в следующем году убрать огромные аварийные уже тополя из сквера чернобыльцев. В следующем году попадет под реконструкцию вторая очередь проспекта Победы, так почему бы одновременно не сделать ту работу, которая пока запланирована на 2023 год? Тем более, что в 2021 году будет отмечаться 35-я годовщина техногенной катастрофы на ЧАЭС. А другой общественник, Владимир Костров («РосЯма-Липецк»), потроллил мэрию:
- Я предлагал в прошлом году выделить 20 миллионов рублей на замену кривых люков дорожных коммуникаций. Мое предложение тогда отклонили. А по итогам года администрация Липецка заплатила 30 миллионов рублей штрафов за те же кривые люки. За последние годы их бюджета на штрафы и судебные санкции потрачено 111 миллионов. Поэтому на этот год предлагаю продолжить чудить мэрии и депутатам, экономя на безопасных и качественных дорогах. Нам надоело вас уговаривать. Мы уже подали иск в суд на управление главного смотрителя. Мы через суд заставим вас исправлять недостатки!
Липчанка Галина Стрельникова призвала мэрию привести в порядок парк «Сказка» в Верхнем парке, показав слайды с разрушенными качелями и ободранными площадками. «И за это за все с нас берут деньги!». На одном из слайдов была бесплатная площадка. «Там бесплатный турник. Неужели у нас, как в Спарте, слабые дети должны падать и погибать?» Женщина даже процитировала популярного российского блогера Илью Варламова: «У лучших детских площадок мира (в Стокгольме, Лондоне, Копенгагене, Чикаго, Москве, Краснодаре и других городах) есть кое-что общее. Во-первых, они сделаны так, что даже взрослому хочется на них поиграть. Во-вторых, все они совершенно бесплатны. Невероятно, но общественные детские площадки строят не ради извлечения прибыли, а для развития детей. Жаль, что коллеги из Лондона и Стокгольма забыли позвонить мэру Липецка и предупредить его об этом...».
- Спасибо, что глава Липецка обратила на это внимание с подачи губернатора. Но мы не услышали главного: о снятии платы с детской площадки в парке сказка. Зарабатывать на детях цинично!
Впервые на такой публике появились члены липецкого штаба Навального. Но Илья Данилов и Владислав Злобин явно перегорели в ожидании выхода к трибуне, а потому их претензии к городской власти были невнятны. Попытался использовать эту же трибуну в политических целях и житель Липецка Сергей Гриднев, первый секретарь Задонского районного комитета КПРФ. Он обрушил свой гнев на главу государства, который «контролирует вывоз капиталов из России в иностранные банки». Но потом мужчина быстро переключился на житейские дела, раскритиковав мэрию за «перекладывание плитки в центре города по два-три раза». Сергей Гриднев призвал чиновников выкладывать деньги в благоустройство спальных районов города, того же 15-го микрорайона, в котором живет его семья. В нем необходимо осветить школьный стадион и тротуарные дорожки, сделать, где возможно, парковки, закрыть пивбар «Золотое кольцо». Другой коммунист, депутат горсовета Александр Ушаков, попросил задуматься о создании гидротехнических сооружений, которые позволили бы избежать подтопления низменных городских территорий. А его коллега Николай Быковских попросил «инстаграммершу Уваркину» не убивать липецкий трамвай, а заняться ремонтом изношенных инженерных сетей и коммуникаций, а также скорейшего расселения липчан из аварийного жилфонда.
Оргкомитет публичных слушаний соберет все поступившие предложения, которые будут представлены на обсуждение мэрии и депутатов Липецкого горсовета. Как показывает практика, какие-то из поправок будут учтены, но большую их часть отклонят.
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