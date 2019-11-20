Общество

18 минут назад

Автостанцию на Соколе закроют в декабре

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#транспорт #автобус
Автостанцию на Соколе закроют в декабре

Липчане решат судьбу межмуниципальных автобусов. От пассажиров ждут предложений — какие «сокольские» рейсы оставлять, а какие — нет.

Управление дорог и транспорта Липецкой области вынесло на общественное обсуждение проект сокращения рейсов автобусов, которые сейчас отправляются с автостанции на Соколе. Замечания и предложения в ведомстве ждут до 1 декабря, а с 15 декабря планируется вернуть здание автостанции владельцу — РЖД. Причина закрытия автостанции — высокая арендная плата и невозможность реконструировать помещение.

- Здание автостанции на Соколе сейчас арендуется у РЖД, и мы не имеем возможности его реконструировать, чтобы создать там комфортные условия для пассажиров. Там нет туалета и нет возможности провести канализацию, там невозможно соблюсти современные требования к безопасности. В таких условиях в XXI веке предоставлять услуги нельзя, - считают в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - Здание автовокзала на проспекте Победы способно принять все рейсы, и многим не надо будет делать по две пересадки, чтобы добраться до Сокола.

Но те пассажиры, которые привыкли уезжать с автостанции на Соколе, не пострадают от перемен. Там планируется оставить посадочную площадку для автобусов. Кроме того, если пассажиру, следующему из пригорода или других районов, нужно выйти дальше Сокола, то теперь он сможет продолжить свой путь без пересадок. В маршруты рейсов будут внесены изменения, автобусы будут останавливаться у Центрального рынка, железнодорожного вокзала и на улице Баумана. Так как протяженность маршрутов увеличится, а работа межмуниципального транспорта ограничена бюджетным финансирование, то необходимо сократить количество рейсов. Управление дорог и транспорта предложило свой вариант оптимизации работы транспорта. Пассажиры могут с ним ознакомиться и отправить свои замечания в письменной форме: по электронной почте avtodor@admlr.lipetsk.ru, по адресу г.Липецк, ул.Неделина, д.2а, по факсу (4742) 25 88 99.
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#транспорт #автобус

Комментарии (6)

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Ну что сказать

3 секунды назад
Здание автостанции построить для людей,это вам педерасты не плитку с бордюрами киздить.Долой на куй заваркину тупорылую!
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иван

3 минуты назад
оптимизаторы х....ы
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иван

3 минуты назад
пусть кроссы бегает ненормальный
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иван

3 минуты назад
не нормальный артамонов, ас сокол обслуживала то направление и сразу был выезд на трассу
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007

8 минут назад
Нормальная ас,через весь город перется на проспект
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007

10 минут назад
Оптимизаторы хреновы,вы господа не были в Москве на ас Орехово,вам сокольская покажется раем
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