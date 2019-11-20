18 минут назад
Автостанцию на Соколе закроют в декабре
Липчане решат судьбу межмуниципальных автобусов. От пассажиров ждут предложений — какие «сокольские» рейсы оставлять, а какие — нет.
- Здание автостанции на Соколе сейчас арендуется у РЖД, и мы не имеем возможности его реконструировать, чтобы создать там комфортные условия для пассажиров. Там нет туалета и нет возможности провести канализацию, там невозможно соблюсти современные требования к безопасности. В таких условиях в XXI веке предоставлять услуги нельзя, - считают в управлении дорог и транспорта Липецкой области. - Здание автовокзала на проспекте Победы способно принять все рейсы, и многим не надо будет делать по две пересадки, чтобы добраться до Сокола.
Но те пассажиры, которые привыкли уезжать с автостанции на Соколе, не пострадают от перемен. Там планируется оставить посадочную площадку для автобусов. Кроме того, если пассажиру, следующему из пригорода или других районов, нужно выйти дальше Сокола, то теперь он сможет продолжить свой путь без пересадок. В маршруты рейсов будут внесены изменения, автобусы будут останавливаться у Центрального рынка, железнодорожного вокзала и на улице Баумана. Так как протяженность маршрутов увеличится, а работа межмуниципального транспорта ограничена бюджетным финансирование, то необходимо сократить количество рейсов. Управление дорог и транспорта предложило свой вариант оптимизации работы транспорта. Пассажиры могут с ним ознакомиться и отправить свои замечания в письменной форме: по электронной почте avtodor@admlr.lipetsk.ru, по адресу г.Липецк, ул.Неделина, д.2а, по факсу (4742) 25 88 99.
Ну что сказать
иван
иван
иван
007
007