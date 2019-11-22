Общество

53 минуты назад

За наем муниципального жилья липчане не доплатили мэрии 27,2 миллиона рублей

2 357
#жилье
2
За наем муниципального жилья липчане не доплатили мэрии 27,2 миллиона рублей

Общая сумма недоимки в бюджет Липецка выросла до 253,3 млн рублей.

Как уже писал GOROD48, вчера на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности, обсуждая проект бюджета-2020, председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова заявила о замедлении темпов роста основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города.

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Аудитор отметила, что ее тревожит тот факт, что на протяжении ряда лет собственные доходы муниципалитета стоят на месте и не превышают 4,5-5 млрд рублей. Доходы бюджета растут за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, что делает Липецк зависимым от внешних факторов.

А еще в Липецке в этом году значительно выросла бюджетная недоимка - сразу на 74,3 млн рублей, составив 253,3 миллиона. Основными должниками мэрии стали АО «ЛИК» - 41,1 млн рублей, МУП «Второе ГЖУ Липецка» - 10,7 млн рублей, ООО «Завод Стройдеталь» - 5 млн рублей, ООО «СУ-5 треста Липецкстрой-М» - 3,2 млн рублей, ООО «Прагма» - 5 млн рублей. 164,5 миллиона рублей недоимки городская казна не получила по арендной плате за землю, 72,8 миллиона - по земельному налогу. Еще 27,2 млн рублей задолжали горожане, живущие в муниципальном жилья по договорам найма.
2 357
#жилье
2

Комментарии (2)

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1111

5 минут назад
ЛИК еще существует??? да тут все перечисленные организации так или иначе завязаны с местными "князками" номинальный директор петрович из деревни новое*нево, а по факту директор на лексусе ездит и живет в "долине нищих".....
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Странно !.

38 минут назад
В России мощный экономический рывок , А темпы роста замедляется !.
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