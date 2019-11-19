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Евгения Уваркина: «Наша задача - очень взвешенно подойти к решению проблем трамвайного движения»
Глава Липецка прокомментировала GOROD48 заявления депутата городского Совета и работника МУП «Городской электротранспорт» о возможной ликвидации этого вида общественного транспорта.
Первым поднял больную тему работник МУП «Городской электротранспорт» Виктор Панов. Он сообщил собравшимся, что в проекте городского бюджета на 2020-2022 годы на существование трамвайного парка предусмотрено по 79 млн рублей - на погашение плановых убытков предприятия. Липчанин заявил, что при таком финансировании трамвай будет невозможно спасти. По мнению Виктора Панова, процесс поиска разрешения патовой ситуации затягивается умышленно. «Чиновники ставят заведомо невыполнимые и неинтересные для инвесторов условия». По мнению сотрудника трамвайного депо, внутренних резервов у муниципального предприятия нет. 12 списанных вагонов из Москвы, полученных в прошлом году, неплохие, но этого мало.
- Нужен срочный ремонт путей, они сильно изношены. Сегодня на нашем предприятии были глава Липецка Уваркина и глава области Артамонов. Так вот, Евгения Уваркина сказала, что все сети изношены. Но ведь от городской канализации никто не отказывается, хотя она тоже изношена! Так почему отказываются от трамвая? В ответ на вопрос наших работников губернатор сказал, что трамваю осталось полгода. Так что, вопрос решен без мнения жителей Липецка и без нас? А ведь мы уже наступили на грабли, закрыв троллейбус! - заявил Виктор Панов.
Работника МУПа поддержал депутат Липецкого горсовета Николай Быковских. По его мнению, разговоры о ликвидации трамвайного движения начались потому, что во власть попали некомпетентные люди.
- Это ваша вина, коллеги, что главной города является некомпетентный руководитель. Если трамвай прикроют, то нам, депутатам, стоит рассмотреть вопрос об отставке главы города, - обратился парламентарий к коллегам по депутатскому корпусу, которых было много на публичных слушаниях.
Тут же, в большом зале мэрии, где проходили публичные слушания, заместитель главы Липецка Константин Власов дал блиц-комментарий GOROD48 о том, о чем говорил Виктор Панов:
- Действительно, у Игоря Артамонова и Евгении Уваркиной была сегодня рабочая поездка в трамвайное депо. На встрече обсуждалось в том числе и будущее предприятия. В финансовом плане вопрос очень сложный. Так, только на замену изношенных рельс необходимо одномоментно изыскать 600 миллионов рублей. Таких свободных денег в бюджете города. Возможно, мы будем вынуждены брать рельсы в лизинг, то есть с оплатой в рассрочку. Каких бы то ни было конкретных решений по МУП «Городской электротранспорт» пока нет. И об этом Игорь Георгиевмич и сказал работникам трамвайного депо. Сейчас рассматриваются все возможные варианты поддержки предприятия. Глава региона обозначил, что решение всех вопросов по трамвайному сообщению в Липецке может занять до полугода.
Как только публичные слушания закончились, GOROD48 попросил главу Липецка прокомментировать сложившуюся в МУП «Городской электротранспорт» ситуацию.
- Ежегодно МУП получает порядка 150 миллионов рублей дотации из областного бюджета на покрытие его убытков. А трамваями перевозится всего четыре процента пассажиров. В первую очередь трамвай работает на то, чтобы доставить на работу сотрудников Новолипецкого комбината. Но состояние путей таково, что они имеют стопроцентный износ. Из 70 километров путей 29 километров находится в весьма проблематичном состоянии, близком к критическому. Мы уже имели истории со сходами вагонов с рельсов из-за этого. И чем состояние путей хуже, тем опаснее может развиваться ситуация. Чтобы заново переложить только эти 29 километров путей, и не новыми, а бывшими в употреблении рельсами, которые мы можем получить от РЖД (мы уже ищем такие решения), необходимо 600 миллионов рублей, если эту работу будем выполнять собственными силами. Согласимся, что это - не самая лучшая история, - сказала Евгения Уваркина.
Глава Липецка заявляет, что на самый экономичный вариант на замену изношенных путей необходимы 1,3 млрд рублей. А если говорить о путях из новых рельсов и новых вагонах, то речь может идти и о сумме в 4 млрд рублей.
- Где взять эти 1,3 миллиарда рублей? Если мы их возьмем через кредит, лизинг или концессию, эта сумма увеличится. В среднем, на 10 процентов годовых. За 10 лет полтора миллиарда заимствований превратятся в три миллиарда. Три миллиарда делим на 10 лет - это 300 миллионов рублей в год чисто на обновление трамвайных путей, - считает глава города.
Цена нового трамвая - 28-30 млн рублей. Цена нового автобуса на газомоторном топливе - 9-10 миллионов. Что лучше: купить один вагон или три автобуса?
- В ремонт 55 существующих трамваев надо вкладывать в год до полутора миллионов рублей, но они от этого не станут современными. Итого оценочная стоимость объема инвестиций - порядка три миллиарда рублей без удорожания за счет процентов.
Таких денег нет ни в бюджете Липецка, ни в бюджете региона. Нет денег на развитие трамваев и в программах Минтранса РФ, рассчитанных до 2030 года. С другой стороны, по словам Евгении Уваркиной, у мэрии есть и иные приоритетные задачи: ремонт школ и детских садов, строительство дорог и ливневой канализации, благоустройство дворовых территорий и общественных пространств, реконструкция МУП «ЛиСА», замена изношенных инженерных сетей и коммуникаций в сфере ЖКХ…
- Есть, конечно, и вариант поднять тариф на проезд в трамвае, но это сделает стоимость билетов неподъемным для тех четырех процентов пассажиров, какие есть, при отсутствии для них хоть каких-либо удобств. Не буду скрывать, что мы обсуждаем все пути решения проблем МУП «Городской транспорт» и приглашаем к разговору коллег из КПРФ, ЛДПР и других партий, члены которых кричат о сохранении тех трамваев, какие есть, тех зарплат на предприятии, какие есть, той материальной базы, какая есть.
По словам Евгении Уваркиной, надо решить несколько вопросов. Первый - может ли городская и областная власти позволить себе вложить или привлечь миллиарды рублей инвестиций в МУП «Городской электротранспорт»? Второй - правильно ли вкладывать такие деньги в это предприятие при наличии других требующих финансирования животрепещущих проблем? Третий - возможен ли вариант приобретения 20 автобусов на газомоторном топливе вместо трамваев и трудоустройство работников трамвайного депо в иные организации? Четвертый - не лучше ли за счет ликвидации трамвайных путей расширить «бутылочные горлышки» на дорогах города и сделать крайние полосы выделенными для автобусов?
- Мы ни в коем случае не должны создать никому проблем при любом решении вопроса с трамваями: ни работникам МУПа, ни работникам Новолипецкого комбината, ни горожанам. Наша задача - очень взвешенно подойти к решению проблем трамвайного движения. Мы сделаем в течение декабря-января серьезный анализ того, что есть и что можно сделать, с привлечением сторонних экспертных организаций, - резюмировала Евгения Уваркина.
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