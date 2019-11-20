Общество
17 минут назад
Мэрия подала в суд на застройщика школы на Манеже
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У внесенной в черный список организации чиновники попытаются отсудить 134,2 млн рублей.
21 ноября в Липецком арбитражном суде состоится предварительное заседание по иску МКУ «Управление строительства города Липецка» к ООО «Сталь-М» о взыскании неустойки в размере 134,2 млн рублей за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контактом, на строительстве школы на улице 50 лет НЛМК.
Как указано в исковом заявлении, между истцом и ответчиком 11 октября 2017 года был заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым тамбовское предприятие обязалось выполнить работы по строительству и пусконаладочным работам на этом объекте. Согласно договору, школу на Манеже строители должны были сдать в эксплуатацию к 2 июля 2018 года, однако работы там не завершены до сих пор.
В адрес ООО «Сталь-М» направлено претензионное письмо о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на сумму 134,2 млн рублей. Подрядчик отказался в добровольном порядке оплатить неустойку.
Напомним, что месяц тому назад на заседании профильной постоянной депутатской комиссии Липецкого горсовета руководитель МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергей Алпатов назвал школу на Манеже «жутким недостроем»: строительная готовность объекта не превышала 70%. 18 сентября мэрия наконец-то расторгла контракт с этой подрядной организацией в одностороннем порядке (в связи с нарушением контракта заказчик еще в мае выставил подрядчику пеню в размере 134,2 млн рублей с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней, но денег не получил).
Сейчас на объекте работают строители АО «ДСК». По словам губернатора Игоря Артамонова, они уже закрыли контур здания. На окончание строительства многострадальной школы будет объявлен новый конкурс. Ее планируют открыть 1 сентября 2020 года.
ООО «Сталь-М» в Липецк привел мэр Сергей Иванов. Организация не справилась вовремя ни с одной из задач, которые ставил явно благоволящий к ней заказчик. Тамбовчане завалили сроки строительства Городища и жилых домов, ремонта стадиона «Металлург», благоустройства Каменного лога в центре города - объект забросили на 10% готовности, той же школы на улице 50 лет НЛМК. В итоге предприятие попало в список недобросовестных подрядчиков.
Как указано в исковом заявлении, между истцом и ответчиком 11 октября 2017 года был заключен муниципальный контракт, в соответствии с которым тамбовское предприятие обязалось выполнить работы по строительству и пусконаладочным работам на этом объекте. Согласно договору, школу на Манеже строители должны были сдать в эксплуатацию к 2 июля 2018 года, однако работы там не завершены до сих пор.
В адрес ООО «Сталь-М» направлено претензионное письмо о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на сумму 134,2 млн рублей. Подрядчик отказался в добровольном порядке оплатить неустойку.
Напомним, что месяц тому назад на заседании профильной постоянной депутатской комиссии Липецкого горсовета руководитель МКУ «Управление строительства города Липецка» Сергей Алпатов назвал школу на Манеже «жутким недостроем»: строительная готовность объекта не превышала 70%. 18 сентября мэрия наконец-то расторгла контракт с этой подрядной организацией в одностороннем порядке (в связи с нарушением контракта заказчик еще в мае выставил подрядчику пеню в размере 134,2 млн рублей с условием погашения ее в течение 5 рабочих дней, но денег не получил).
Сейчас на объекте работают строители АО «ДСК». По словам губернатора Игоря Артамонова, они уже закрыли контур здания. На окончание строительства многострадальной школы будет объявлен новый конкурс. Ее планируют открыть 1 сентября 2020 года.
ООО «Сталь-М» в Липецк привел мэр Сергей Иванов. Организация не справилась вовремя ни с одной из задач, которые ставил явно благоволящий к ней заказчик. Тамбовчане завалили сроки строительства Городища и жилых домов, ремонта стадиона «Металлург», благоустройства Каменного лога в центре города - объект забросили на 10% готовности, той же школы на улице 50 лет НЛМК. В итоге предприятие попало в список недобросовестных подрядчиков.
254