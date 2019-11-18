Почти по Гоголю: в сельской библиотеке читателями стали «мертвые души»

Умерших воскрешала заведующая богоугодного заведения.

Павел Иванович Чичиков занимался скупкой мертвых крепостных крестьян, числящихся по переписи живыми, чтобы получить под них денежные ссуды на их обустройство в Херсонской губернии. Эта аферу с «мертвыми душами» нам известна из поэмы Гоголя. Почти тем же самым, как считает депутат Борисовского сельского совета Юрий Сухотерин, занималась заведующая библиотекой в селе Липовка Галина Гончарова: заполняла формуляры на умерших односельчан как на живых, чтобы по итогам года получить доплаты за интенсивность и высокие результаты в работе.О том, что Липовскую библиотеку посещают уже похороненные люди, депутату рассказали избиратели.- В Липовке живут преимущественно пенсионеры. Они в библиотеку не ходят. Треть жителей села - дачники. Летом они заняты хлопотами по своим домовладениям. Дети получают книги в школьной библиотеке и сельскую особо не посещают. Получается, заведующая библиотекой просто прикарманивает бюджетные деньги, - говорит Юрий Сухотерин.В свою очередь, депутат обратился с соответствующим заявлением в полицию. В полиции опросили библиотекаря Гончарову. В первый раз женщина отказалась от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции РФ. Во второй добровольно выдала полицейским 60 липовых читательских формуляров.Однако добровольное признание вины не стало основанием для уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Такое обстоятельство стало основанием для мер прокурорского реагирования. Сейчас в МО МВД России «Чаплыгинский» собирают дополнительные материалы по выяснению всех обстоятельств оформления Галиной Гончаровой левых читательских формуляров.