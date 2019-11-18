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сегодня, 13:21

Почти по Гоголю: в сельской библиотеке читателями стали «мертвые души»

23 1179
#афера
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Почти по Гоголю: в сельской библиотеке читателями стали «мертвые души»

Умерших воскрешала заведующая богоугодного заведения.

Павел Иванович Чичиков занимался скупкой мертвых крепостных крестьян, числящихся по переписи живыми, чтобы получить под них денежные ссуды на их обустройство в Херсонской губернии. Эта аферу с «мертвыми душами» нам известна из поэмы Гоголя. Почти тем же самым, как считает депутат Борисовского сельского совета Юрий Сухотерин, занималась заведующая библиотекой в селе Липовка Галина Гончарова: заполняла формуляры на умерших односельчан как на живых, чтобы по итогам года получить доплаты за интенсивность и высокие результаты в работе.

О том, что Липовскую библиотеку посещают уже похороненные люди, депутату рассказали избиратели.

- В Липовке живут преимущественно пенсионеры. Они в библиотеку не ходят. Треть жителей села - дачники. Летом они заняты хлопотами по своим домовладениям. Дети получают книги в школьной библиотеке и сельскую особо не посещают. Получается, заведующая библиотекой просто прикарманивает бюджетные деньги, - говорит Юрий Сухотерин.

В свою очередь, депутат обратился с соответствующим заявлением в полицию. В полиции опросили библиотекаря Гончарову. В первый раз женщина отказалась от дачи показаний, сославшись на 51 статью Конституции РФ. Во второй добровольно выдала полицейским 60 липовых читательских формуляров.

библиотека.jpg

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Однако добровольное признание вины не стало основанием для уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Такое обстоятельство стало основанием для мер прокурорского реагирования. Сейчас в МО МВД России «Чаплыгинский» собирают дополнительные материалы по выяснению всех обстоятельств оформления Галиной Гончаровой левых читательских формуляров.
23 1179
#афера
1

Комментарии (23)

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Вы когда в последний раз

1 минуту назад
весёлый, были в библиотеке?
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привет от Мыхала Иваныча

20 минут назад
Семейственность -- обычное явление, чета Маликовых возглавляет два отдела , сама начальник отдела культуры , сам начальник ЖКХ по дорогам , работая в любви и согласии . Прокурор бы проверил их , как выигрывают тендер на строительство дорог , знает ли начальник культуры свои обязанности .
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Вот

24 минуты назад
Удача! И прокуратура, и полиция добавят раскрытие целого уголовного преступления себе в статистику и никакого риска! Это вам не бандитов ловить с риском для жизни.
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дзендо

29 минут назад
Уважуха!Продолжайте в том же духе.
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Афера

41 минуту назад
Века!
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весёлый

52 минуты назад
Ей надо памятник поставить,она библиотеку от закрытия спасала ,везде всё закрывают ,оъединяют,сокращают,
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Липчанин

52 минуты назад
У нас видимо настоящих воров не хватает.
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Милая Оксана

57 минут назад
Юрий молодец, но шире надо действовать много шире там поле непаханое в районе
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А скока протоколов липовых

сегодня, 13:57
Составляют менты на покойников для статистики
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сельчанин

сегодня, 13:56
Так она же и инвалид второй группы
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