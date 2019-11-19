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10 минут назад
Двухлетний ребенок проглотил 38 магнитов
18 ноября в областной детской больнице провели операцию по извлечению из пищеварительного тракта двухлетнего ребенка нескольких десятков магнитов.
Как рассказали GOROD48 в больнице, двухлетняя девочка проглотила 38 маленьких магнитов от игрушек.
Сейчас состояние маленькой пациентки не вызывает у врачей опасений.
Как рассказали GOROD48 в больнице, двухлетняя девочка проглотила 38 маленьких магнитов от игрушек.
Сейчас состояние маленькой пациентки не вызывает у врачей опасений.