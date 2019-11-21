Общество
34 минуты назад
ЛГЭК разбирает канализационный коллектор советского образца
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В самой компании говорят о том, что демонтирован будет уже частично расхищенный чугунный трубопровод.
Вчера в соцсетях появились сообщения о том, что руководство АО «ЛГЭК» решило избавиться от канализационных коллекторов. Менеджмент компании будто бы вместо их ремонта решил их разобрать. Аноним сообщил стоимость работы по демонтажу в 10 млн рублей за один коллектор и написал, что с подрядной организацией расплатятся чугуном, из которого сделаны канализационные трубы. «А вот будет ли хорошо липчанам от таких сделок?», - спрашивает автор сообщения.
Сегодня депутаты Липецкого горсовета подняли этот вопрос на заседании своей комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. Никакого вразумительного ответа от чиновников на этот счет парламентарии не получили.
GOROD48 обратился в пресс-службу АО «ЛГЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Главный инженер предприятия Олег Бесполденов сообщил, что канализационный коллектор, о котором идет речь, отводит отходы жизнедеятельности от поселков Матырский, Силикатный, Дачный. Существующие две ветки коллектора, обе они 80-х годов постройки. Действующий коллектор - это металлическая труба полуметрового диаметра, на котором только в этом году из-за его ветхости произошло десять утечек, второй, чугунный, построенный как резервный, был построен с нарушениями и выведен из эксплуатации еще до создания АО «ЛГЭК».
Городские энергетики решили разобрать этот самый чугунный коллектор, который уже и без того разрушен. По словам Олега Бесполденова, три километра трубы, проходящего по территории лесничества, уже разворована, а по одному из преступных эпизодов возбуждено уголовное дело.
- Кроме того, в связи с постоянно происходящими порывами к компании был предъявлен иск, а в производстве Арбитражного суда Липецкой области находится дело о взыскании с АО «ЛГЭК» более 12 миллионов рублей штрафа за нанесение вреда, связанному с загрязнением лесного массива.
По данным АО «ЛГЭК», в 30-миллионной инвестиционной программе компании нет средств на восстановление работоспособности данного коллектора. Поэтому с целью устранений условий для хищения и в связи с разрушением и значительным расхищением данной ветки коллектора было принято коллегиальное решение демонтировать неработающий чугунный коллектор, на вырученные средства осуществить ремонт действующего коллектора, спроектировать и построить вторую ветку, оставив действующий коллектор в качестве резервного. Для этой работы компания в рамках публичных процедур предусмотрела демонтаж и передача в собственность ЛГЭК как рабочих частей демонтируемого коллектора, так как и извлеченного металлолома.
Кстати, осенью 2014 годамэрия пыталась купить у ЛГЭКа эти же канализационные коллекторы за 280 млн рублей, обосновав это тяжелым финансовым положением компании. Тогда было заявлено, что ЛГЭК не имеет возможности проводить ни текущий, ни капитальный ремонт канализационных коллекторов, что в дальнейшем может исключить их полноценную эксплуатацию и создать аварийную ситуацию. Но пять лет назад депутаты не купились на этот шантаж, сочтя сделку притворной (сумма договора купли-продажи была равна заложенной в городской бюджет сумме на погашение небалансов липецким «управляшкам»).
Сегодня депутаты Липецкого горсовета подняли этот вопрос на заседании своей комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. Никакого вразумительного ответа от чиновников на этот счет парламентарии не получили.
GOROD48 обратился в пресс-службу АО «ЛГЭК» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Главный инженер предприятия Олег Бесполденов сообщил, что канализационный коллектор, о котором идет речь, отводит отходы жизнедеятельности от поселков Матырский, Силикатный, Дачный. Существующие две ветки коллектора, обе они 80-х годов постройки. Действующий коллектор - это металлическая труба полуметрового диаметра, на котором только в этом году из-за его ветхости произошло десять утечек, второй, чугунный, построенный как резервный, был построен с нарушениями и выведен из эксплуатации еще до создания АО «ЛГЭК».
Городские энергетики решили разобрать этот самый чугунный коллектор, который уже и без того разрушен. По словам Олега Бесполденова, три километра трубы, проходящего по территории лесничества, уже разворована, а по одному из преступных эпизодов возбуждено уголовное дело.
- Кроме того, в связи с постоянно происходящими порывами к компании был предъявлен иск, а в производстве Арбитражного суда Липецкой области находится дело о взыскании с АО «ЛГЭК» более 12 миллионов рублей штрафа за нанесение вреда, связанному с загрязнением лесного массива.
По данным АО «ЛГЭК», в 30-миллионной инвестиционной программе компании нет средств на восстановление работоспособности данного коллектора. Поэтому с целью устранений условий для хищения и в связи с разрушением и значительным расхищением данной ветки коллектора было принято коллегиальное решение демонтировать неработающий чугунный коллектор, на вырученные средства осуществить ремонт действующего коллектора, спроектировать и построить вторую ветку, оставив действующий коллектор в качестве резервного. Для этой работы компания в рамках публичных процедур предусмотрела демонтаж и передача в собственность ЛГЭК как рабочих частей демонтируемого коллектора, так как и извлеченного металлолома.
Кстати, осенью 2014 годамэрия пыталась купить у ЛГЭКа эти же канализационные коллекторы за 280 млн рублей, обосновав это тяжелым финансовым положением компании. Тогда было заявлено, что ЛГЭК не имеет возможности проводить ни текущий, ни капитальный ремонт канализационных коллекторов, что в дальнейшем может исключить их полноценную эксплуатацию и создать аварийную ситуацию. Но пять лет назад депутаты не купились на этот шантаж, сочтя сделку притворной (сумма договора купли-продажи была равна заложенной в городской бюджет сумме на погашение небалансов липецким «управляшкам»).
фото:moikolodets.ru
5 389
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