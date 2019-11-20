Происшествия
сегодня, 11:27
В Липецке грабитель разнес банкомат
27 4313
Сегодня ночью в поселке Дачный в магазине сети "Покупайка" при попытке ограбления был полностью разрушен банкомат. Правда, денег в нем не оказалось.
- Злоумышленник проник в помещение магазина ночью и особым образом (без использования взрывчатых веществ) разрушил банкомат. Повреждения получил и соседний с ним аппарат, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Кассет с деньгами ни в первом, ни во втором банкоматах не было.
Полицейские ведут розыск грабителя.
- Злоумышленник проник в помещение магазина ночью и особым образом (без использования взрывчатых веществ) разрушил банкомат. Повреждения получил и соседний с ним аппарат, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Кассет с деньгами ни в первом, ни во втором банкоматах не было.
Полицейские ведут розыск грабителя.
27 4313
Местный
Кабудосик
Бр
Гость
Тербунатор
Липчанин
Гость
Юрок Алтушок.
баба Нюра
баба Нюра