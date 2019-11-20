В Липецке грабитель разнес банкомат

Сегодня ночью в поселке Дачный в магазине сети "Покупайка" при попытке ограбления был полностью разрушен банкомат. Правда, денег в нем не оказалось.- Злоумышленник проник в помещение магазина ночью и особым образом (без использования взрывчатых веществ) разрушил банкомат. Повреждения получил и соседний с ним аппарат, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Кассет с деньгами ни в первом, ни во втором банкоматах не было.Полицейские ведут розыск грабителя.