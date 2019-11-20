Происшествия

сегодня, 11:27

В Липецке грабитель разнес банкомат

27 4313
#ограбление
1
В Липецке грабитель разнес банкомат
Сегодня ночью в поселке Дачный в магазине сети "Покупайка" при попытке ограбления был полностью разрушен банкомат. Правда, денег в нем не оказалось.

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- Злоумышленник проник в помещение магазина ночью и особым образом (без использования взрывчатых веществ) разрушил банкомат. Повреждения получил и соседний с ним аппарат, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - Кассет с деньгами ни в первом, ни во втором банкоматах не было. 

Полицейские ведут розыск грабителя.
27 4313
#ограбление
1

Комментарии (27)

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Местный

7 минут назад
Газовый баллон вам в помощь,грабь награбленное
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Кабудосик

8 минут назад
"особым образом (без использования взрывчатых веществ)"... Это каким же образом? Народ жаждет подробностей. Может он какой передовой способ разрушения изобрёл? Банкомат то штука довольно защищённая. А то глядишь его в какой-нибудь НИИ Министерства обороны возмут..
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Бр

10 минут назад
Мужиков кто-то конкретно подставил!!!навели на уже пустые банкоматы)умно!
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Гость

19 минут назад
Да и что за банкомат без кассет для денег вообще...все уже украдено до них
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Тербунатор

20 минут назад
Вот считаем - банкомат стоит лям- полтора . Там 2 банкомата - итого минус 3 ляма. плюс взрыв повредил отделку .Плюс наверняка там деньги были. Итого - до хрена ущерб получается
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Липчанин

21 минуту назад
Что-то * попахивает,соседний банкомат как минимум пытался в автобота трансформироваться!
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Гость

29 минут назад
Особым образом,ну насмешили )))))
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Юрок Алтушок.

33 минуты назад
Грабитель негодяй, еще и потолки поотрывал, наверное деньги под потолком искал. Но самое главное что взрыва не было он ломом все поломал.
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баба Нюра

36 минут назад
я деду кажу чтобы тоже шел особым образом деньги дабывать из банкамата ! А то люди богатеють на глазах прямо а он анчутка на жопе сидит сиднем. ой за шо мне эта наказание !
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баба Нюра

39 минут назад
да, кто-та сегодня купить новый Мерс в автосалоне и поедет на нем в горы к родственникам. А у мене крыша худая и корова Нюрка не срет 2 дня
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