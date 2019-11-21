Общество

сегодня, 10:36

Автолюбители сегодня занимают очередь на медицинские комиссии с 7 утра (ФОТО)

60 2868
6
Автолюбители сегодня занимают очередь на медицинские комиссии с 7 утра (ФОТО)

Инициатива Правительства, после которой услуга с завтрашнего дня резко подорожает, вызвала ажиотаж в Липецке.

Загрузка плеера

В тех местах, где можно получить справки для прохождения медицинской водительской комиссии, выстроились огромные очереди.

Внешне это напоминает последние годы умирающего СССР, когда на прилавки магазинов выкинули дефицит. В такой очереди можно родиться, провести всю жизнь и умереть.

А все потому, что с завтрашнего дня, 22 ноября, в России выступают в силу новые правила медицинского освидетельствования. Теперь среди водителей станут выявлять хронических алкоголиков, и комиссия будет включать в себя обязательный тест на определение маркеров, свидетельствующих о регулярной алкогольной нагрузке. А этот тест приведет к значительному подорожанию самой стоимости медицинской комиссии.

Сейчас в платных клиниках в Липецке получить справку на категории A и С можно за 1 000 рублей, плюс в 1 050 рублей обойдется освидетельствование у нарколога и психиатра. Итого – 2 050. На категории С и D – 1 700, плюс 1 050 рублей. В общей сложности – 2 750.

В государственных учреждениях цена несколько ниже, но по новым правилам с завтрашнего дня стоимость услуги везде возрастет в несколько раз.

11.jpg

Фото vk.com/li_peck

Особенно рьяно народ штурмует сейчас государственные учреждения – психоневрологический и наркологический диспансеры. А в поликлинике № 7, что на 26-м микрорайоне, можно сразу пройти обследование и у психиатра, и у нарколога, но для этого нужно выстоять две очереди. И в обеих – не протолкнуться.

Как рассказали GOROD48 врачи, ажиотаж поднялся с понедельника, хотя сам приказ Минздрава РФ № 731 за подписью министра Вероники Скворцовой «Об изменениях в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) транспортных средств…» был опубликован еще в сентябре. Но в России и зима, и необходимость замены автомобильной резины на зимнюю, и новые правила оказания медицинских услуг всегда приходят неожиданно. И народ ринулся за справками. Сейчас в день медики каждого учреждения принимают по несколько сотен посетителей. И все равно не справляются.

13.jpg

Очередь к наркологу сегодня утром в поликлинике №  7.

… Кирилл К., которого сегодня утром мы застали почти на «пороге» счастья – уже возле самого кабинета нарколога рассказал нам свою историю.

- Пришел к поликлинике за час до ее открытия – к 7 утра, думал быстро пройти комиссию. Но я был уже где-то 10-м или 12-м, - рассказал молодой человек, - А те, кто подходят прямо сейчас, могут вообще сегодня не попасть к врачу.

В очереди к наркологу в 7-й поликлинике мы насчитали не менее сотни человек. И люди все шли, и шли.

- Не понимаю, откуда столько взялось народу, - недоумевал пенсионер Виктор Степанович С., - Не может быть никакого ажиотажа! Подорожание? Ну и что? Должны приходить только те, у кого заканчивается срок действия водительских прав! У меня, например, он истекает через месяц. Почему я должен стоять в очереди?!.

За нашей беседой, хихикая, наблюдали два молодых человека. Идеализм человека старой закалки их веселил. Один из них - экспедитор Кирилл К. рассказал, что ему до конца срока действия водительского удостоверения остались 5 месяцев. Но ведь справки действуют год!

- Зачем мне переплачивать с завтрашнего дня? Потому и пришел, - объяснил нам предусмотрительный гражданин.

14.jpg

На наших глазах люди в 7-й поликлинике возмущались тем, что и к психиатру попасть сегодня сложно. В ответ из кабинета неслось: "Мы не виноваты, что еще 100 человек перед вами заняли очередь".

В очередях народ обсуждает инициативу Министерства здравоохранения, которая приведет к увеличению стоимости документов и уже привела к ажиотажу последних дней. Судя по нашим наблюдениям, мало кто по достоинству оценил нововведение, которое чиновники ввели, возможно, даже «с любовью к населению». Инициаторов реформы поругивают, но продолжают послушно стоять в очередях.

В разы выросло число людей, рвущихся в кабинет, чтобы «только спросить» (см. видео), и кратно – желание остальных начистить им физиономию. Обстановочка в очередях довольно напряженная. Но пока – не криминогенная.

60 2868
6

Комментарии (60)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гость

41 секунду назад
гостья, содержание машины (ремонт, обслуживание, заправка и т.д.) и оплата разных сборов (налог, ОСАГО, теперь вот бешеная стоимость медкомиссии) это разные вещи и если Вам это тяжело понять то простите. По мне так лучше корона, которую, секундочку, на голове носят, а вот Вам, судя по Вашим репликам, корону не на что надеть.
ответить

гостья

53 секунды назад
-, так половина накупили не для надобности, а потому что круто, это ж ты с машиной, значит человек ,а остальные быдло. Ну вот дальше парковки платные сделают и будет еще интереснее. Хотя если такой крутой и самодостаточный, то стоимость справки вообще фигня
ответить

В городе ехать страшно скоростной режим

1 минуту назад
Никто не соблюдает. Пьяные. Сранные. По встречке. Всех позбивали. Уж кошек собак-молчу. Люди разлетаются как кегли. Хватит милые-приехали)))
ответить

Слушай сюда

2 минуты назад
Алкашка проходит за 2 недели,а наркота месяц и можно смело писать и кровь сдавать.
ответить

Они никак не дойдут

3 минуты назад
-, что машина становится роскошью , а не средством передвижения. Ноют на хлеб нет-а едут на машине за лимон минимум. Все законченно. Автосвобода)))
ответить

-

4 минуты назад
думали вам дали накупить машин просто так,это только начало
ответить

ну

6 минут назад
что терпилы в очередь
ответить

Алк

6 минут назад
Теперь пить можно только запоем,месяца по2-3, потом перерыв и на комиссию ,пивка не попить вечерком= алкоголик!
ответить

Animal planet.

8 минут назад
гостья, я давно говорил,что США великая страна. У меня за нее даже гордость распирает! Я одним американцем общался,он мне рассказал,что повысил голос на собаку в своем дворе,соседка это услышала и позвонила в полицию,полиция приехала через 3 минуты. Вообще влепили ему штраф и заставили ходить на курсы по управлению гневом. А уж по парковки в неправильном месте и речи нет.
ответить

гостья

9 минут назад
люди, а с какого перепуга возмущения? Вас же насильно никто машину не заставляет покупать. А если купили машину, то уж и содержите ее. Уж что то, а машину содержать вам никто, кроме вас не обязан. Администрация вполне сделала нормальное движение транспорта в городе. А если у вас корона или вам лень пять метров пройтись, а надо только на машинке, то это уже ваше решение.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Аудиторы уличили управление строительства города Липецка в жуткой некомпетентности
#Счетная палата Липецка
4
Аудиторы уличили управление строительства города Липецка в жуткой некомпетентности

21 минуту назад

Общество
ЛГЭК разбирает канализационный коллектор советского образца
#АО "ЛГЭК"
5
ЛГЭК разбирает канализационный коллектор советского образца

34 минуты назад

Общество
Обсуждавшие деятельность ЛГЭКа депутаты Липецкого горсовета вспомнили о трагедии в Пензе
#горсовет #АО "ЛГЭК"
6
Обсуждавшие деятельность ЛГЭКа депутаты Липецкого горсовета вспомнили о трагедии в Пензе

сегодня, 10:31

Общество
В Австрии обнаружено захоронение семи бойцов из Липецкой области
#поиск #красноармейцы #перезахоронение
3
В Австрии обнаружено захоронение семи бойцов из Липецкой области

сегодня, 10:20

Общество
Снег и лед обошлись «управляшке» в 191 тысячу рублей
#крыша #наледь #ущерб
4
Снег и лед обошлись «управляшке» в 191 тысячу рублей

сегодня, 09:23

Общество
Липецкая область – не место для работящих пенсионеров
#рейтинг #пенсионеры #трудоустройство
22
Липецкая область – не место для работящих пенсионеров

сегодня, 08:56

Общество