Автолюбители сегодня занимают очередь на медицинские комиссии с 7 утра (ФОТО)

Инициатива Правительства, после которой услуга с завтрашнего дня резко подорожает, вызвала ажиотаж в Липецке.

В тех местах, где можно получить справки для прохождения медицинской водительской комиссии, выстроились огромные очереди.

Внешне это напоминает последние годы умирающего СССР, когда на прилавки магазинов выкинули дефицит. В такой очереди можно родиться, провести всю жизнь и умереть.

А все потому, что с завтрашнего дня, 22 ноября, в России выступают в силу новые правила медицинского освидетельствования. Теперь среди водителей станут выявлять хронических алкоголиков, и комиссия будет включать в себя обязательный тест на определение маркеров, свидетельствующих о регулярной алкогольной нагрузке. А этот тест приведет к значительному подорожанию самой стоимости медицинской комиссии.

Сейчас в платных клиниках в Липецке получить справку на категории A и С можно за 1 000 рублей, плюс в 1 050 рублей обойдется освидетельствование у нарколога и психиатра. Итого – 2 050. На категории С и D – 1 700, плюс 1 050 рублей. В общей сложности – 2 750.

В государственных учреждениях цена несколько ниже, но по новым правилам с завтрашнего дня стоимость услуги везде возрастет в несколько раз.





Фото vk.com/li_peck

Особенно рьяно народ штурмует сейчас государственные учреждения – психоневрологический и наркологический диспансеры. А в поликлинике № 7, что на 26-м микрорайоне, можно сразу пройти обследование и у психиатра, и у нарколога, но для этого нужно выстоять две очереди. И в обеих – не протолкнуться.

Как рассказали GOROD48 врачи, ажиотаж поднялся с понедельника, хотя сам приказ Минздрава РФ № 731 за подписью министра Вероники Скворцовой «Об изменениях в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей (кандидатов в водители) транспортных средств…» был опубликован еще в сентябре. Но в России и зима, и необходимость замены автомобильной резины на зимнюю, и новые правила оказания медицинских услуг всегда приходят неожиданно. И народ ринулся за справками. Сейчас в день медики каждого учреждения принимают по несколько сотен посетителей. И все равно не справляются.







Очередь к наркологу сегодня утром в поликлинике № 7.

… Кирилл К., которого сегодня утром мы застали почти на «пороге» счастья – уже возле самого кабинета нарколога рассказал нам свою историю.

- Пришел к поликлинике за час до ее открытия – к 7 утра, думал быстро пройти комиссию. Но я был уже где-то 10-м или 12-м, - рассказал молодой человек, - А те, кто подходят прямо сейчас, могут вообще сегодня не попасть к врачу.

В очереди к наркологу в 7-й поликлинике мы насчитали не менее сотни человек. И люди все шли, и шли.

- Не понимаю, откуда столько взялось народу, - недоумевал пенсионер Виктор Степанович С., - Не может быть никакого ажиотажа! Подорожание? Ну и что? Должны приходить только те, у кого заканчивается срок действия водительских прав! У меня, например, он истекает через месяц. Почему я должен стоять в очереди?!.

За нашей беседой, хихикая, наблюдали два молодых человека. Идеализм человека старой закалки их веселил. Один из них - экспедитор Кирилл К. рассказал, что ему до конца срока действия водительского удостоверения остались 5 месяцев. Но ведь справки действуют год!

- Зачем мне переплачивать с завтрашнего дня? Потому и пришел, - объяснил нам предусмотрительный гражданин.







На наших глазах люди в 7-й поликлинике возмущались тем, что и к психиатру попасть сегодня сложно. В ответ из кабинета неслось: "Мы не виноваты, что еще 100 человек перед вами заняли очередь".



В очередях народ обсуждает инициативу Министерства здравоохранения, которая приведет к увеличению стоимости документов и уже привела к ажиотажу последних дней. Судя по нашим наблюдениям, мало кто по достоинству оценил нововведение, которое чиновники ввели, возможно, даже «с любовью к населению». Инициаторов реформы поругивают, но продолжают послушно стоять в очередях.

В разы выросло число людей, рвущихся в кабинет, чтобы «только спросить» (см. видео), и кратно – желание остальных начистить им физиономию. Обстановочка в очередях довольно напряженная. Но пока – не криминогенная.