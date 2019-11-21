Общество
сегодня, 14:56
Как разобраться в платежке «Квадры»?
16 984
Учимся понимать, откуда что растет и как проверить правильность начислений.
Недавно липчане получили октябрьские счета за отопление и горячую воду от компании «Квадра». Платежки удивили многих указанными в них суммами. Если со счетами за горячую воду большинство может разобраться без посторонней помощи, то понять, как формируется сумма за отопление, трудно. Для того, чтобы досконально разобраться, что же все таки указывают в своих квитанциях энергетическая компания GOROD48 обратился в «Квадру». Давайте вместе научимся правильно читать платежку и узнаем, откуда что берется.
1. Номер лицевого счета. Номер лицевого счета поможет через личный кабинет на сайте «Квадры» или мобильное приложение компании передать показания за потребленный ресурс, получить консультацию в онлайн-чате, отследить историю начислений и платежей, отправить заявление или обращение. Если информации в личном кабинете или в мобильном приложении оказалось недостаточно, то можно обратиться на многоканальную горячую линию — 28-66-10. Или написать письмо на электронную почту teplo@lipetsk.quadra.ru
2. ЕЛС ГИС ЖКХ. Это ваш лицевой счет в государственной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Единый лицевой счет (ЕЛС) — одна из составляющих платежного идентификатора в ГИС ЖКХ. Он генерируется системой автоматически и предназначен для оплаты коммунальных услуг. По сути это все данные нужны для того, чтобы мы могли онлайн, без бумажных квитанций, оплатить коммунальные и жилищные услуги.
3. Состояние расчетов по лицевому счету. Здесь указаны выставленные потребителю и оплаченные или нет им счета за позапрошлый месяц. А также сумма начислений за прошлый месяц. Эту же цифру, если долгов и перерасчетов нет, вы увидите ниже в графе «индивидуальное потребление».СОИ — это плата за содержание общего имущества, то есть за тепло в подъезде и воду на его уборку.
Подходим к самому интересному — цифрам, из которых складывается счет за отопление.
4. Норматив. Это количество тепла для обогрева одного квадратного метра помещения. Высчитывается оно в Гкал. Для разных домов норматив разный. Его устанавливают исходя из характеристик самого дома: чем он старше, тем обычно норматив выше. Норматив высчитывают и устанавливают в региональном управлении энергетиков и тарифов. Впрочем, что для новых, что для старых домов норматив не слишком не разнится — цифры отличаются только в тысячных долях. Например, норматив для нового дома в «Университетском» установлен в 0,0202 Гкал на квадратный метр, а для старых домов на улице Ленина — в 0,0220 Гкал.
5. Объем Гкал на отопление. Здесь указано, сколько Гкал поступило в ваши батареи. Эта цифра высчитывается достаточно сложно, но разобраться можно. Объем Гкал в ваших батареях зависит от многих факторов: наличия индивидуального прибора учета, времени передачи показаний за горячую воду, исправности общедомового счетчика. Для того, чтобы понять, верно его вам посчитали или нет, надо спуститься в самый низ платежки (пункт 7).
6. Таинственное «К пов». Это повышающий коэффициент на теплоноситель. При расчетах за отопление им не пользуются, в графе стоит прочерк. Обратная ситуация при расчетах за горячую воду. Если у потребителя счетчик вышел из строя, то в графе появятся цифры. Например, при не поверенном счетчике или его отсутствии при технической возможности его установить «К пов» составит 1,5. От наличия приборов учета в жилых и нежилых помещениях дома зависят общие начисления. И, соответственно, суммы на СОИ и отопление. Если на счетчике был установлен магнит, то объем потребленной вами горячей воды умножат на 10, и сумма на оплату вырастет в 10 раз. Это законные санкции со стороны «Квадры», одобренные Госдумой.
7. Суммы за отопление зависят от данных расчетной информации по дому. Управляющие компании передают ведомость показаний общедомового прибора учета. Там указано, сколько Гкал поступило в здание за месяц с 20 по 20 число и с горячей водой, и с отоплением. Задача — вычленить из общего расхода сколько ресурсов ушло в краны, а сколько — в батареи. Общий расход дома мы видим в пункте 7.1. Иногда в жилых домах есть магазины, салоны красоты и прочие организации. Для них потребление прописано отдельно, и на платеже за отопление для жильца дома эти сведения никак не сказываются. Общий объем поступившего тепла высчитывается путем сложения показаний, переданных жильцами со счетчиками, и расхода тех, кто платит по нормативу или забыл передать сведения. Эти числа можно увидеть в графах 7.2 и 7.3. Выше, в графах 7.4 и 7.5, видим, сколько Гкал затрачено на подогрев воды. Объем Гкал высчитывается путем умножения потребленных кубов на норматив (графа 7.6, устанавливается также управлением энергетики и тарифов). Чем меньше «нормативщиков», тем точнее будут общие показания,и, соответственно, точнее высчитан общий объем ресурсов, потраченных на отопление. Объем Гкал, затраченных на отопление, высчитываем вычитая из общего объема всю энергию, потраченную на подогрев горячей воды. То есть из 7.1 вычитаем 7.4, 7.5 и 7.7 (СОИ). Полученная сумма — это Гкал, которые пошли на отопление.
8. Начислено. Для того, чтобы проверить, верны ли расчеты в платежке, вернемся в пункт №7. Платеж за отопление зависит не только от общего объема Гкал, но и от площади всех жилых и нежилых помещений в здании. Квадратуру дома делим на Гкал (8.1 и 8.2) — получаем, сколько тепла тратится на отопление одного квадратного метра в здании. Эту цифру умножаем на площадь своей квартиры и умножаем на тариф (8.3 — установлен управлением энергетики и тарифов). Получившееся при этих вычислениях значение затрат на обогрев одного квадратного метра можно сравнить с нормативом (графа 4). Часто высчитанное значение и норматив разнятся, так как норматив — величина усредненная для того или иного типа домов, а по ОДПУ приходят точные фактические сведения по зданию.
9. Счет за горячую воду. Высчитывается как произведение потребленных вами кубов воды, нормативов ее подогрева и его стоимости. Общая сумма — в конце строки.
10. Всего на оплату. Сумма за отопление и горячую воду.
11. Это графа общего потребления дома. Высчитывается пропорционально площади квартиры.
12. Еще один норматив. Он регулирует стоимость кубометра горячей воды, текущей из кранов на кухне и в ванной. Норматив также устанавливается управлением энергетики и тарифов. Величина зависит от степени благоустройства жилого помещения — есть ли в квартире ванная, насколько она большая, или у потребителя есть только душ на этаже, например, как в общежитиях. Чем выше уровень благоустройства, тем выше норматив. Сведения об уровне благоустройства в «Квадру» передают управляющие компании. Если вы не согласны с тем нормативом, по которому вам считают горячую воду, вы можете его оспорить.
13. Информация о вашем счетчике и справочная информация. Стоит запомнить, что показания своих счетчиков необходимо передавать только с 20 по 25 число каждого месяца. Если сделать это в другие дни, то показания не зачтут, и вам выставят счет за горячую воду по нормативу. Соответственно, исказятся общие данные по дому и счет за отопление не будет точным. Внимание на восклицательные знаки в этой графе. Если они появились, то расчет сделан по средним значением за прошлые периоды. Один восклицательный знак — за прошлый месяц, два — за прошлые два месяца.
Полезно знать
Вы получили счет за отопление и считаете его неверным? Первым делом, надо выяснить, как передавала показания управляющая компания и вообще сделала ли это. Как узнать? Переворачиваем квитанции и смотрим в самый низ.
Если видите это, то все нормально — общедомовой счетчик исправен, показания переданы. Плату за отопление вам посчитали как надо.
Если видите это, то у вашего дома проблемы. Скорее всего, управляющая компания (кстати, у них никакого коммерческого интереса искажать данные счетчика нет — деньги все равно идут мимо УК) использовала неповеренный счетчик, передала показания не в указанный срок, автоматический счетчик исправно работал менее 15 дней в месяце, управляющая компания передала искаженные показания, например при неисправном сопутствующем оборудовании. Тогда потребленная за месяц энергия считается по среднемесячным показаниям, и в платежках появляется астрономическая сумма.
Вместе со специалистами «Квадры» мы разобрали показательный пример — счета 60-метровой квартиры в доме №11/2 на улице Титова. В октябре 2018 года потребителю за отопление выставили счет в 1 062 рубля, в октябре 2019 года — 3 885 рублей. В прошлом году отопительный сезон начался 10 октября, в этом — 26 сентября. Сентябрьские дни включены в октябрьские платежки. Поэтому в октябре-2018 владельцу квартиры на Титова за примерно 10 дней отопления поступило 0,57 Гкал тепла, а с начала отопительного сезона в этом году — более 2 Гкал. «Квадра» выяснила, что управляющая компания не передала показания за сентябрь-октябрь и расчет велся по среднемесячным платежам за прошлый отопительный период. А не передала потому, что общедомовой счетчик должны были поверить еще до июля! Но этого специалисты управляющей компании не сделали. Так что у жильцов дома есть все основания предъявить претензии коммунальщикам и потребовать перерасчет.
1. Номер лицевого счета. Номер лицевого счета поможет через личный кабинет на сайте «Квадры» или мобильное приложение компании передать показания за потребленный ресурс, получить консультацию в онлайн-чате, отследить историю начислений и платежей, отправить заявление или обращение. Если информации в личном кабинете или в мобильном приложении оказалось недостаточно, то можно обратиться на многоканальную горячую линию — 28-66-10. Или написать письмо на электронную почту teplo@lipetsk.quadra.ru
2. ЕЛС ГИС ЖКХ. Это ваш лицевой счет в государственной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Единый лицевой счет (ЕЛС) — одна из составляющих платежного идентификатора в ГИС ЖКХ. Он генерируется системой автоматически и предназначен для оплаты коммунальных услуг. По сути это все данные нужны для того, чтобы мы могли онлайн, без бумажных квитанций, оплатить коммунальные и жилищные услуги.
3. Состояние расчетов по лицевому счету. Здесь указаны выставленные потребителю и оплаченные или нет им счета за позапрошлый месяц. А также сумма начислений за прошлый месяц. Эту же цифру, если долгов и перерасчетов нет, вы увидите ниже в графе «индивидуальное потребление».СОИ — это плата за содержание общего имущества, то есть за тепло в подъезде и воду на его уборку.
Подходим к самому интересному — цифрам, из которых складывается счет за отопление.
4. Норматив. Это количество тепла для обогрева одного квадратного метра помещения. Высчитывается оно в Гкал. Для разных домов норматив разный. Его устанавливают исходя из характеристик самого дома: чем он старше, тем обычно норматив выше. Норматив высчитывают и устанавливают в региональном управлении энергетиков и тарифов. Впрочем, что для новых, что для старых домов норматив не слишком не разнится — цифры отличаются только в тысячных долях. Например, норматив для нового дома в «Университетском» установлен в 0,0202 Гкал на квадратный метр, а для старых домов на улице Ленина — в 0,0220 Гкал.
5. Объем Гкал на отопление. Здесь указано, сколько Гкал поступило в ваши батареи. Эта цифра высчитывается достаточно сложно, но разобраться можно. Объем Гкал в ваших батареях зависит от многих факторов: наличия индивидуального прибора учета, времени передачи показаний за горячую воду, исправности общедомового счетчика. Для того, чтобы понять, верно его вам посчитали или нет, надо спуститься в самый низ платежки (пункт 7).
6. Таинственное «К пов». Это повышающий коэффициент на теплоноситель. При расчетах за отопление им не пользуются, в графе стоит прочерк. Обратная ситуация при расчетах за горячую воду. Если у потребителя счетчик вышел из строя, то в графе появятся цифры. Например, при не поверенном счетчике или его отсутствии при технической возможности его установить «К пов» составит 1,5. От наличия приборов учета в жилых и нежилых помещениях дома зависят общие начисления. И, соответственно, суммы на СОИ и отопление. Если на счетчике был установлен магнит, то объем потребленной вами горячей воды умножат на 10, и сумма на оплату вырастет в 10 раз. Это законные санкции со стороны «Квадры», одобренные Госдумой.
7. Суммы за отопление зависят от данных расчетной информации по дому. Управляющие компании передают ведомость показаний общедомового прибора учета. Там указано, сколько Гкал поступило в здание за месяц с 20 по 20 число и с горячей водой, и с отоплением. Задача — вычленить из общего расхода сколько ресурсов ушло в краны, а сколько — в батареи. Общий расход дома мы видим в пункте 7.1. Иногда в жилых домах есть магазины, салоны красоты и прочие организации. Для них потребление прописано отдельно, и на платеже за отопление для жильца дома эти сведения никак не сказываются. Общий объем поступившего тепла высчитывается путем сложения показаний, переданных жильцами со счетчиками, и расхода тех, кто платит по нормативу или забыл передать сведения. Эти числа можно увидеть в графах 7.2 и 7.3. Выше, в графах 7.4 и 7.5, видим, сколько Гкал затрачено на подогрев воды. Объем Гкал высчитывается путем умножения потребленных кубов на норматив (графа 7.6, устанавливается также управлением энергетики и тарифов). Чем меньше «нормативщиков», тем точнее будут общие показания,и, соответственно, точнее высчитан общий объем ресурсов, потраченных на отопление. Объем Гкал, затраченных на отопление, высчитываем вычитая из общего объема всю энергию, потраченную на подогрев горячей воды. То есть из 7.1 вычитаем 7.4, 7.5 и 7.7 (СОИ). Полученная сумма — это Гкал, которые пошли на отопление.
8. Начислено. Для того, чтобы проверить, верны ли расчеты в платежке, вернемся в пункт №7. Платеж за отопление зависит не только от общего объема Гкал, но и от площади всех жилых и нежилых помещений в здании. Квадратуру дома делим на Гкал (8.1 и 8.2) — получаем, сколько тепла тратится на отопление одного квадратного метра в здании. Эту цифру умножаем на площадь своей квартиры и умножаем на тариф (8.3 — установлен управлением энергетики и тарифов). Получившееся при этих вычислениях значение затрат на обогрев одного квадратного метра можно сравнить с нормативом (графа 4). Часто высчитанное значение и норматив разнятся, так как норматив — величина усредненная для того или иного типа домов, а по ОДПУ приходят точные фактические сведения по зданию.
9. Счет за горячую воду. Высчитывается как произведение потребленных вами кубов воды, нормативов ее подогрева и его стоимости. Общая сумма — в конце строки.
10. Всего на оплату. Сумма за отопление и горячую воду.
11. Это графа общего потребления дома. Высчитывается пропорционально площади квартиры.
12. Еще один норматив. Он регулирует стоимость кубометра горячей воды, текущей из кранов на кухне и в ванной. Норматив также устанавливается управлением энергетики и тарифов. Величина зависит от степени благоустройства жилого помещения — есть ли в квартире ванная, насколько она большая, или у потребителя есть только душ на этаже, например, как в общежитиях. Чем выше уровень благоустройства, тем выше норматив. Сведения об уровне благоустройства в «Квадру» передают управляющие компании. Если вы не согласны с тем нормативом, по которому вам считают горячую воду, вы можете его оспорить.
13. Информация о вашем счетчике и справочная информация. Стоит запомнить, что показания своих счетчиков необходимо передавать только с 20 по 25 число каждого месяца. Если сделать это в другие дни, то показания не зачтут, и вам выставят счет за горячую воду по нормативу. Соответственно, исказятся общие данные по дому и счет за отопление не будет точным. Внимание на восклицательные знаки в этой графе. Если они появились, то расчет сделан по средним значением за прошлые периоды. Один восклицательный знак — за прошлый месяц, два — за прошлые два месяца.
Полезно знать
Вы получили счет за отопление и считаете его неверным? Первым делом, надо выяснить, как передавала показания управляющая компания и вообще сделала ли это. Как узнать? Переворачиваем квитанции и смотрим в самый низ.
Если видите это, то все нормально — общедомовой счетчик исправен, показания переданы. Плату за отопление вам посчитали как надо.
Если видите это, то у вашего дома проблемы. Скорее всего, управляющая компания (кстати, у них никакого коммерческого интереса искажать данные счетчика нет — деньги все равно идут мимо УК) использовала неповеренный счетчик, передала показания не в указанный срок, автоматический счетчик исправно работал менее 15 дней в месяце, управляющая компания передала искаженные показания, например при неисправном сопутствующем оборудовании. Тогда потребленная за месяц энергия считается по среднемесячным показаниям, и в платежках появляется астрономическая сумма.
Вместе со специалистами «Квадры» мы разобрали показательный пример — счета 60-метровой квартиры в доме №11/2 на улице Титова. В октябре 2018 года потребителю за отопление выставили счет в 1 062 рубля, в октябре 2019 года — 3 885 рублей. В прошлом году отопительный сезон начался 10 октября, в этом — 26 сентября. Сентябрьские дни включены в октябрьские платежки. Поэтому в октябре-2018 владельцу квартиры на Титова за примерно 10 дней отопления поступило 0,57 Гкал тепла, а с начала отопительного сезона в этом году — более 2 Гкал. «Квадра» выяснила, что управляющая компания не передала показания за сентябрь-октябрь и расчет велся по среднемесячным платежам за прошлый отопительный период. А не передала потому, что общедомовой счетчик должны были поверить еще до июля! Но этого специалисты управляющей компании не сделали. Так что у жильцов дома есть все основания предъявить претензии коммунальщикам и потребовать перерасчет.
16 984
Дуня с трудоднями
Жора
Городу 48
Дуня с трудоднями
!
Дуня с трудоднями
Хорошо считать по цфрам
гость
жора
СанСаныч