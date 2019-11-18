Общество

сегодня, 17:56

На улице Яблочкина в Липецке строить 25-этажные дома не будут

16 1152
#Яблочкина #
3
На улице Яблочкина в Липецке строить 25-этажные дома не будут

Ситуация в границах переулка Яблочкина в Липецке разрешилась в пользу местных жителей.

Комиссия 15 ноября рассмотрела вопрос о понижении этажности на территории, ограниченной улицами Юных Натуралистов, Папина, Ульяны Громовой, Союзной, включая переулок Яблочкина.

Принято решение установить на данном участке зону малоэтажной застройки. Разрешено возводить дома высотой до четырёх этажей. В Генеральный план Липецка будут внесены изменения. Кроме того, в соответствии с поручением Игоря Артамонова была рассмотрена возможность возведения объектов социальной направленности.

Необходимость принятия такого решения возникла в связи с многочисленными жалобами липчан на проведение точечной застройки в частном секторе, где компания «Строймастер» планировала возвести два 25-этажных дома. По словам горожан, ЖК «Авангард» проектировался без учёта мнений местных жителей, которые оказались против такого соседства.

Весной текущего года ситуацию под личный контроль взял Игорь Артамонов. Были проведены необходимые проверки и экспертизы. Стройка остановлена, проведены работы по её консервации, сообщает администрация Липецкой области.

Фото пресс-службы администарции Липецкой области
16 1152
#Яблочкина #
3

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

мира

6 минут назад
Привет. Секса давно не было, постоянно одна. Страстно хочу секса. Возраст и деньги не волнуют. Потрахались и разбежались. Познакомиться можно тут. - kissa.vip
ответить

Дека

22 минуты назад
Ждём стадион !!!
ответить

Вика

24 минуты назад
Мы, Просто для переселения,застройщик должен предлагать хорошие деньги или материальные условия.А шанхай в центре липецка,-это тоже не дело.
ответить

Жэнька Увваркина

36 минут назад
Да, там будут строить 35-этажные
ответить

молодцы ребята

46 минут назад
Благоразумие восторжествовало!
ответить

Мы

52 минуты назад
важняк, дело не хитрое сделать людям плохо, даже ты «самый умный» можешь это, а вот хорошее слабо? Там живут люди, а не просто дрова лежат. Иногда нужно мозгами думать, а не задним местом, да ещё можно себя на их место поставить и тогда не спичка будет в руках.
ответить

Хренасе,

сегодня, 18:28
Цуки ипаные какие.Рыли котлован,аж,вплотную к заборам и постройкам.Дебилы безмозговые
ответить

важняк

сегодня, 18:26
Мы, не волнуйтесь особо,скоро вас жечь начнут.
ответить

И какой дурак

сегодня, 18:25
Там хотел строить высотку?Максимум-2хподьездная 5тиэтажка
ответить

Мы

сегодня, 18:23
эстет, поверь слюны не хватило бы, если мы обладали этот денежный мешок, то таких говнюков и подавно. Мы мирные люди и добрые, но хаметь с нами не надо.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецке ищут владельца Mercedes Benz
#автохлам
10
В Липецке ищут владельца Mercedes Benz

сегодня, 18:18

Общество
За стоянку на новом тротуаре уже оштрафовали
#автохамство
31
За стоянку на новом тротуаре уже оштрафовали

сегодня, 16:13

Общество
С проезжей части улицы Папина начнут убирать опоры сети электроснабжения
#Папина #реконструкция
5
С проезжей части улицы Папина начнут убирать опоры сети электроснабжения

сегодня, 15:52

Общество
Свет и воду на нескольких липецких улицах отключат из-за ремонтных работ
#отключение
3
Свет и воду на нескольких липецких улицах отключат из-за ремонтных работ

сегодня, 15:02

Общество
Липецкие спасатели вытащили из колодца собаку
#собака #колодец
5
Липецкие спасатели вытащили из колодца собаку

сегодня, 13:13

Общество
Липчанам начислили 1,7 миллиарда рублей налогов
#налоги
7
Липчанам начислили 1,7 миллиарда рублей налогов

сегодня, 12:24

Общество