На улице Яблочкина в Липецке строить 25-этажные дома не будут

Ситуация в границах переулка Яблочкина в Липецке разрешилась в пользу местных жителей.

Комиссия 15 ноября рассмотрела вопрос о понижении этажности на территории, ограниченной улицами Юных Натуралистов, Папина, Ульяны Громовой, Союзной, включая переулок Яблочкина.



Принято решение установить на данном участке зону малоэтажной застройки. Разрешено возводить дома высотой до четырёх этажей. В Генеральный план Липецка будут внесены изменения. Кроме того, в соответствии с поручением Игоря Артамонова была рассмотрена возможность возведения объектов социальной направленности.



Необходимость принятия такого решения возникла в связи с многочисленными жалобами липчан на проведение точечной застройки в частном секторе, где компания «Строймастер» планировала возвести два 25-этажных дома. По словам горожан, ЖК «Авангард» проектировался без учёта мнений местных жителей, которые оказались против такого соседства.



Весной текущего года ситуацию под личный контроль взял Игорь Артамонов. Были проведены необходимые проверки и экспертизы. Стройка остановлена, проведены работы по её консервации, сообщает администрация Липецкой области.



Фото пресс-службы администарции Липецкой области

