Происшествия

57 минут назад

Жительница Усманского района сделала из ружья обрез и устроила пальбу в селе

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#оружие
Жительница Усманского района сделала из ружья обрез и устроила пальбу в селе

Фабула уголовного дела - словно сюжет фильма "Брат" 

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, 46-летня жительница Усманского района обнаружила на чердаке своего дома одноствольное охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье марки «ИЖ К» 16 калибра, 1957 года выпуска.

При помощи  хозяйственных инструментов она самостоятельно укоротила длину ствола и приклада ружья, изготовив, таким образом, обрез, который хранила у себя в доме.  

21 июля, находясь около дома, женщина произвела выстрел из обреза, отпугивая животное.

Выстрел привлек внимание людей, которые вызвали полицию. 

Прибывший наряд полиции изъял оружие, а в отношении стрелявшей были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконная переделка огнестрельного оружия).

В настоящее время приговором районного суда она признана виновной в совершении инкриминируемых ей преступлений.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд избрал подсудимой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, а также применил дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
5 884
#оружие

Комментарии (5)

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Мирра

22 минуты назад
Есть женщины в русских селеньях))))
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Сонька золотая ручка

36 минут назад
Уважаю молодец баба! А мужиков то совсем нету!
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Тетка ворон отпугивала

38 минут назад
Этой женщине нужен ещё обрез чтобы разобраться с теми кто вызвал полицию.
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ттт

46 минут назад
вопрос только один - что за животное надо было отпугнуть?
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Брат-2

48 минут назад
моя сеструха с зоны откинулась
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