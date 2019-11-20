Липчане жалуются на большие счета от «Квадры»

В Госжилинспекции считают, что горожане обоснованно выражают свое возмущение тем, что величина платежа за отопление за октябрь значительно превысила их ожидания.





Яна С.: «Здравствуйте. Я проживаю по улице Механизаторов. Площадь моей квартиры 28 кв метров. Платежка за отопление и гор. воду пришла в размере 2650 рублей. Скажите, мне что, присвоили чужой долг или прибавили лишнюю жилплощадь? У меня в квартире всего две батареи, за что мне такие начисления в этом месяце?»



Анжелика М.: «Здравствуйте, наш дом оборудован счетчиками тепла, но зарегистрировали их в «Квадре» не все собственники. Меня интересует вопрос: почему я по счетчику плачу больше, чем соседи без счетчиков по нормативу? Им что, начисления за общедомовые расходы не начисляются? Мне за октябрь за отопление подъезда, который даже не отапливался, придется заплатить 500₽ в месяц при условии, что ещё не было сильных морозов. По нормативу у соседа показатели стоят - 0,5647, а у меня ИПУ - 0,6420. Где справедливость начисления???»



Олеся Л.: «Улица Ленина, дом 7, за отопление принесли квитанцию 3750 за октябрь. Это вообще нормально??? Площадь 43,6 кв.м., у родителей на Новолипецке за аналогичную площадь (плюс отопление было включено раньше) принесли 1600. У нас в квартире отопление постоянно отключено, максимум на пару холодных ночей включали. А в декабре, когда минус 20 будет, нам сколько насчитаете? В доме есть общедомовой счетчик, поясните пожалуйста, с чем связаны такие огромные счета?»



Стоит отдать липецкому филиалу «Квадры» должное: на многие вопросы



А что о сложившейся ситуации думают в Горжилинспекции? На этот вопрос отвечает заместитель начальника ведомства Максим Пустовалов:



- На прошлой неделе в Госжилинспекцию стали поступать обращения, в которых жители, во многом обосновано, выражают свое возмущение тем, что величина платежа за отопление за октябрь 2019 года значительно превысила их ожидания. Липчане обратили внимание на то, что уровень начислений за отопление за октябрь со стабильной температурой атмосферного воздуха выше +10 градусов вполне себе сопоставим с уровнем платежей за январь! К сожалению, это действительно так.



Все мы были свидетелями того, что по всему городу в домах за исключением тех, в которых в проектном режиме работают автоматизированные тепловые пункты, были настежь открыты окна и форточки. Так люди спасались от жары, вызванной работой внутридомовых систем отопления. В большинстве старых домов отсутствует возможность перекрыть батареи и люди вынуждены сбрасывать ненужное им тепло через окна и форточки. Однако в тех домах, где установлены ОДПУ, нужно платить по показания прибора учета начиная с 26 сентября, т.е. с даты начала отопительного периода. В тех домах, где ОДПУ не установлены, собственники помещений за отопление в сентябре не платят, так как норматив рассчитан из условий оплаты с октября по апрель из расчета обеспечения комфортной температуры в отапливаемых помещениях, что не подразумевает под собой необходимость сбрасывать излишки тепловой энергии через окна и форточки и, соответственно, оплачивать эти «излишки».



В целях обеспечения расчетного режима теплоснабжения Госжилинспекцией Липецкой области в адрес теплоснабжающих организаций были направлены предостережения о необходимости проконтролировать работу теплопотребляющих систем МКД перед началом отопительного сезона, что позволило бы жителям не оплачивать избыточно поставляемые ресурсы. О результатах выполнения предостережения со стороны РСО жители могут судить по своим платежкам.



К вопросу об увеличении платы за отопление. Следует отметить, что тариф на тепловую энергию в этом году менялся дважды - в начале года из-за роста НДС и стандартно с 1 июля. В целом общий рост составил 3,83 % по сравнению с началом прошлого отопительного периода. Так как сумма в квитанциях складывается из объема фактического потребления тепловой энергии, умноженного на тариф, то можно сказать, что больший чем 3,83% рост платы связан с увеличением потребления.



Действующее законодательство наделяет собственников помещений широкими полномочиями по защите нарушенных прав, в том числе права на получение качественных коммунальных услуг. Если потребитель полагает, что услуга, например, по отоплению, оказывается ему не качественно, то он должен соблюсти определенный порядок по фиксации факта оказания некачественной услуги. Подробно процедура изложена в разделе 10 Правил предоставления коммунальных услуг № 354. Если коротко, то потребитель должен проинформировать управляющую и теплоснабжающую организации о некачественной услуге и потребовать прислать представителя для составления соответствующего акта. Если это требование было проигнорировано, то потребитель может составить такой акт самостоятельно, удостоверив его подписями незаинтересованных лиц. В дальнейшем указанный акт будет служить основанием для перерасчета платы. Госжилинспекция Липецкой области стоит на страже законных прав и интересов липчан. В настоящее время идут многочисленные суды по нашим искам, так как ресурсники и управляющие организации оспаривают наши предписания. К сожалению, суды не всегда признают позицию инспекции законной и обоснованной.



С целью оказания содействия гражданам в защите их нарушенных прав Госжилинспекцией разработаны типовые формы обращений в контрольно-надзорные и судебные органы по поводу защиты нарушенных прав граждан, которые станут доступны в ближайшие часы. Липчанам принесли платежки за тепло и горячую воду от «Квадры» за октябрь. И соцсети, и паблик этой ресурсоснабжающей организации заполнили вопли недовольных начислениями жителей многоквартирных домов. Вот некоторые примеры.Яна С.:Анжелика М.:Олеся Л.:Стоит отдать липецкому филиалу «Квадры» должное: на многие вопросы через свою страничку сети «ВКонтакте» ресурсоснабжающая организация дает ответы . В пресс-службе организации заверяют, что все начисления законны, и что в случае несогласия с ними клиенты вправе обратиться к ним за пояснениями.А что о сложившейся ситуации думают в Горжилинспекции? На этот вопрос отвечает заместитель начальника ведомства Максим Пустовалов:- На прошлой неделе в Госжилинспекцию стали поступать обращения, в которых жители, во многом обосновано, выражают свое возмущение тем, что величина платежа за отопление за октябрь 2019 года значительно превысила их ожидания. Липчане обратили внимание на то, что уровень начислений за отопление за октябрь со стабильной температурой атмосферного воздуха выше +10 градусов вполне себе сопоставим с уровнем платежей за январь! К сожалению, это действительно так.Все мы были свидетелями того, что по всему городу в домах за исключением тех, в которых в проектном режиме работают автоматизированные тепловые пункты, были настежь открыты окна и форточки. Так люди спасались от жары, вызванной работой внутридомовых систем отопления. В большинстве старых домов отсутствует возможность перекрыть батареи и люди вынуждены сбрасывать ненужное им тепло через окна и форточки. Однако в тех домах, где установлены ОДПУ, нужно платить по показания прибора учета начиная с 26 сентября, т.е. с даты начала отопительного периода. В тех домах, где ОДПУ не установлены, собственники помещений за отопление в сентябре не платят, так как норматив рассчитан из условий оплаты с октября по апрель из расчета обеспечения комфортной температуры в отапливаемых помещениях, что не подразумевает под собой необходимость сбрасывать излишки тепловой энергии через окна и форточки и, соответственно, оплачивать эти «излишки».В целях обеспечения расчетного режима теплоснабжения Госжилинспекцией Липецкой области в адрес теплоснабжающих организаций были направлены предостережения о необходимости проконтролировать работу теплопотребляющих систем МКД перед началом отопительного сезона, что позволило бы жителям не оплачивать избыточно поставляемые ресурсы. О результатах выполнения предостережения со стороны РСО жители могут судить по своим платежкам.К вопросу об увеличении платы за отопление. Следует отметить, что тариф на тепловую энергию в этом году менялся дважды - в начале года из-за роста НДС и стандартно с 1 июля. В целом общий рост составил 3,83 % по сравнению с началом прошлого отопительного периода. Так как сумма в квитанциях складывается из объема фактического потребления тепловой энергии, умноженного на тариф, то можно сказать, что больший чем 3,83% рост платы связан с увеличением потребления.Действующее законодательство наделяет собственников помещений широкими полномочиями по защите нарушенных прав, в том числе права на получение качественных коммунальных услуг. Если потребитель полагает, что услуга, например, по отоплению, оказывается ему не качественно, то он должен соблюсти определенный порядок по фиксации факта оказания некачественной услуги. Подробно процедура изложена в разделе 10 Правил предоставления коммунальных услуг № 354. Если коротко, то потребитель должен проинформировать управляющую и теплоснабжающую организации о некачественной услуге и потребовать прислать представителя для составления соответствующего акта. Если это требование было проигнорировано, то потребитель может составить такой акт самостоятельно, удостоверив его подписями незаинтересованных лиц. В дальнейшем указанный акт будет служить основанием для перерасчета платы. Госжилинспекция Липецкой области стоит на страже законных прав и интересов липчан. В настоящее время идут многочисленные суды по нашим искам, так как ресурсники и управляющие организации оспаривают наши предписания. К сожалению, суды не всегда признают позицию инспекции законной и обоснованной.С целью оказания содействия гражданам в защите их нарушенных прав Госжилинспекцией разработаны типовые формы обращений в контрольно-надзорные и судебные органы по поводу защиты нарушенных прав граждан, которые станут доступны в ближайшие часы.