Ни украсть, ни посторожить

В мэрии либо гробят муниципальное имущество, либо безвозмездно его раздают.

На заседании постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета депутаты с подачи мэрии безвозмездно отдали в государственную собственность нежилое помещение балансовой стоимостью 365 тысяч рублей в самом центре города: в доме №14 по улице Желябова.Площадь этого потерянного для муниципалитета помещения - 184 кв.м. До 2009 года оно принадлежало Дому детского творчества «Городской» имени С.А.Шмакова. Потом оно стало муниципальной собственностью. Только в этом году на содержание этого подвального помещения из городского бюджета было потрачено 85 800 рублей.В своем заключении на сделку Счетная палата укорила администрацию города в том, что это помещение ни разу не было включено в план приватизации муниципального имущества. «Счетная палата Липецка считает нецелесообразно передавать какие-либо объекты, не использовав все способы пополнения доходной части бюджета, в том числе включая приватизацию», - пишет председатель Счетной палаты Липецка Марина ЗибороваИтак, мэрия так и не смогла найти на него арендатора, а потому безропотно уступила помещение областной администрации под создание в нем музея боевой и трудовой доблести строителей «Созидатели». С таким безвольным подходом согласились и депутаты.Кстати, в плачевном состоянии находятся десятки муниципальных объектов, которые мэрия и хотела бы продать, но уже не может в связи с их непрезентабельностью. Вот лишь некоторые из них.Разбитой и порушенной муниципальная собственность стала за годы безалаберного к нему отношения собственника, администрации Липецка. Поэтому председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова сообщила членам постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности Липецкого горсовета о том, что в 2020 году муниципальная казна вряд ли получит от реализации этого хлама больше 50-70 млн рублей.Оказывается, 70% недвижимости, включенной в план приватизации следующего года, уже ранее не раз выставлялась на продажу, но никого из потенциальных покупателей не заинтересовала. Поэтому мэрии уже не приходится рассчитывать получить от распродажи муниципального имущества 170-180 млн рублей, как это было несколько лет назад. «Вся привлекательная городская недвижимость либо продана, либо сдана в аренду», - констатировала Татьяна Григорова.В то же время муниципалитет тратит по нескольку миллионов рублей в год на содержание руин, которые могли быть проданы ранее, тогда, когда на них еще был спрос.