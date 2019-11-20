Долгострой на 60 лет СССР намерены продать с торгов

Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области подало в арбитражный суд иск к ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок». Причина для обращения в суд — гостиничный долгострой на проспекте 60 лет СССР. Чиновники намерены забрать построенную часть комплекса и продать его с торгов. Управление имущественных и земельных отношений заявило обеспечение иска, суд его удовлетворил и запретил сделки с долгостроем. Следующее судебное заседание по этому иску запланировано на конец ноября.



Областные чиновники подробно обосновали свой иск к столичной компании. Земельный участок между проспектами Победы, 60 лет СССР и улицей Меркулова был сдан в аренду под строительство гостиничного комплекса до 27 февраля 2020 года. Этим летом управление имущественных отношений расторгло контракт с застройщиком. Но на участке осталось здание, готовое только на 14%. Оно принадлежит бывшему застройщику - ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок». Вместе с этим у компании уже истек срок действия разрешения на строительство. С гостиницей должны быть управиться еще в декабре 2016 года, но здание так и осталось долгостроем. Теперь из-за того, что у московской компании нет права на аренду и разрешения на строительство, долгострой хотят забрать в пользу администрации Липецкой области и продать его с торгов.



Напомним, московская организация «Кубус» более 15 лет назад начала строить в Липецке самый большой на то время в Центральном Черноземье гостинично-развлекательный комплекс, центром которого должен был стать игровой бизнес. Работа началась с размахом, но также быстро и закончилась после решения правительства РФ создать несколько игровых зон в России, убрав рулетку, покер, игровые автоматы из российских городов. Липчанам же осталось лишь смотреть на забор, ограждающий несколько гектаров земли между 20-м и 21-м микрорайонами, проспектом Победы и «Макдональдсом». Застройщик неоднократно продлевал сроки аренды земли и обещал мэрии Липецка довести начатое до конца. Вместе с этим ОАО «Комплекс гостиницы «Орленок» неоднократно штрафовали за нарушение сроков строительства. На компанию были возбуждены административные дела по ст. 5.1 («Ненадлежащее содержание элементов благоустройства»), 5.6 («Сброс, складирование и временное хранение мусора, отходов спила деревьев, кустарников, листвы и других растительных остатков вне специально отведенных мест»), 5.14 («Невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами») КоАП по Липецкой области.