В Липецке детям стали давать имена святых и мифических персонажей

Среди имен-новинок новорожденных - Лаврентий, Абрам, Одиссей, Булат, Феврония, Евангелина, Матрона, Мишель.

Сегодня начальник управления Загс Липецка Галина Белкина рассказала журналистам об итогах работы ведомства за первые девять месяцев года.



В Липецке за этот период родилось 3527 малышей, в т. ч. 45 пар близнецов (пятый ребёнок появился в 34 семьях). Кстати, у Галины Белкиной в мае родился четвертый ребенок, которого назвали Мироном. Самым популярным мужским именем в который год стал Артем, женским - Дарья. Среди имён-новинок - Лаврентий, Абрам, Одиссей, Булат, Феврония, Евангелина, Матрона, Мишель.



8 августа 2020 года во Дворце бракосочетаний уже нет мест для желающих узаконить свои отношения. На этот день там уже выстроилась очередь из 23 пар, желающих создать семьи. Почему так, Галина Белкина не знает. Другими популярными датами свадеб в следующем году будут 25 января, 20 февраля и 25 апреля.



По словам Галины Белкиной, среди молодожёнов появилась тенденция расписывать вдвоём, без каких-либо очевидцев этого торжественного события. Так узаконили свои отношения уже более ста пар (первым ребёнком мамы теперь обзаводятся в 25-28 лет).



За девять месяцев с начала года в Липецке распались 1751 семья - на 40 больше, чем за такой же период прошлого года.



Умерло с начала года 4578 горожан. На первом месте среди причин смерти - болезни систем кровообращения, на втором - от рака, на третьем - от внешних причин (убийства, самоубийства, утопления, ДТП).