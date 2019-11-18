Общество

сегодня, 11:59

В Липецке детям стали давать имена святых и мифических персонажей

18 2107
#ЗАГС
1
В Липецке детям стали давать имена святых и мифических персонажей

Среди имен-новинок новорожденных - Лаврентий, Абрам, Одиссей, Булат, Феврония, Евангелина, Матрона, Мишель.

Сегодня начальник управления Загс Липецка Галина Белкина рассказала журналистам об итогах работы ведомства за первые девять месяцев года.

В Липецке за этот период родилось 3527 малышей, в т. ч. 45 пар близнецов (пятый ребёнок появился в 34 семьях). Кстати, у Галины Белкиной в мае родился четвертый ребенок, которого назвали Мироном. Самым популярным мужским именем в который год стал Артем, женским - Дарья. Среди имён-новинок - Лаврентий, Абрам, Одиссей, Булат, Феврония, Евангелина, Матрона, Мишель.

8 августа 2020 года во Дворце бракосочетаний уже нет мест для желающих узаконить свои отношения. На этот день там уже выстроилась очередь из 23 пар, желающих создать семьи. Почему так, Галина Белкина не знает. Другими популярными датами свадеб в следующем году будут 25 января, 20 февраля и 25 апреля.

По словам Галины Белкиной, среди молодожёнов появилась тенденция расписывать вдвоём, без каких-либо очевидцев этого торжественного события. Так узаконили свои отношения уже более ста пар (первым ребёнком мамы теперь обзаводятся в 25-28 лет).

За девять месяцев с начала года в Липецке распались 1751 семья - на 40 больше, чем за такой же период прошлого года.

Умерло с начала года 4578 горожан. На первом месте среди причин смерти - болезни систем кровообращения, на втором - от рака, на третьем - от внешних причин (убийства, самоубийства, утопления, ДТП).
18 2107
#ЗАГС
1

Комментарии (18)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Олень

10 минут назад
идиоты
ответить

33

11 минут назад
Я чёйта не понял, - не получиться . По статистике вас или зарежут, или кончите раком
ответить

Нюша

13 минут назад
"среди молодожёнов появилась тенденция расписывать вдвоём, без каких-либо очевидцев".Мне непонятно, что расписывать,стены ЗАГСа? Печально, что идет убыль населения . Умерло почти на 30% больше, чем родилось.
ответить

Я чёйта не понял

14 минут назад
А от старости в липецке умереть можно???
ответить

Для кого это действительно новость

16 минут назад
В Липецке стали давать детям имена святых??!! Наоборот ,нужно озаглавить , в Липецке начали давать имена НЕ святых !! Тем более таких имен крайне мало.Их появление, результат просмотра зарубежных фильмов, симпатии к главным героям зарубежных детективов,эстрады и шоу бизнеса. С покон веков на Руси имена нарекались как раз таки только в честь святых,да еще именно тех святых, чья память была в День рождения ребенка. Отсюда и Глеб, Марк, Феврония,Матрона,Игнатий и тд.
ответить

правда

26 минут назад
В заголовке нужно убрать букву "и" между словами "святых" и "мифических, а вставить дефис.
ответить

Бериюшка

26 минут назад
Лаврентием наверное буряков своего внучка назвал
ответить

копец Пипецку

29 минут назад
Умерло с начала года 4578 горожан. На первом месте среди причин смерти - болезни систем кровообращения, на втором - от рака, на третьем - от внешних причин (убийства, самоубийства, утопления, ДТП).
ответить

Вадя

37 минут назад
Почему не контролируют работу начальников?, Поэтому едва родив бежит на работу. Похрену семья,дети главное работа.
ответить

Миша

43 минуты назад
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- https://bit.vodka/zrenie
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Липецкие спасатели вытащили из колодца собаку
#собака #колодец
1
Липецкие спасатели вытащили из колодца собаку

11 минут назад

Общество
Липчанам начислили 1,7 миллиарда рублей налогов
#налоги
2
Липчанам начислили 1,7 миллиарда рублей налогов

сегодня, 12:24

Общество
По улице Ворошилова открыли движение
#благоустройство #дороги
12
По улице Ворошилова открыли движение

сегодня, 10:44

Общество
16-летний подросток на угнанной машине пытался скрыться от полицейских
#угон #погоня
10
16-летний подросток на угнанной машине пытался скрыться от полицейских

сегодня, 10:35

Общество
В Грязях откроют бюст кавалеру ордена Мужества
#Роман Пахомов
4
В Грязях откроют бюст кавалеру ордена Мужества

сегодня, 10:26

Общество
«Коварство и любовь» и «Получку» - вдребезги
#алкоголь #штраф #торговля
1
«Коварство и любовь» и «Получку» - вдребезги

сегодня, 10:06

Общество