Обсуждавшие деятельность ЛГЭКа депутаты Липецкого горсовета вспомнили о трагедии в Пензе

Представители департамента ЖКХ мэрии не смогли ответить парламентариям ни на один вопрос о текущей деятельности городской коммунальной компании.

Сегодня в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала о проекте муниципального бюджета на 2020 год.



Общий объем доходов бюджета Липецка на 2020 год - 11,2 млрд рублей, расходов - 11,6 миллиардов. Дефицит - 393 млн рублей. Источниками его погашения в следующем году будут преимущественно заемные средства. Также на погашение дефицита будут направлены остатки средств на счете бюджета в сумме 93,7 млн рублей. Кстати, в 2020 году потребность в кредитных ресурсах муниципалитета составляет 1,3 млрд рублей (из них 800 млн рублей будут направлены на погашение ранее полученных кредитов, 300 миллионов - на финансирование дефицита бюджета, 200 миллионов будут привлекаться при необходимости из вышестоящих бюджетов в случае возникновения кассового разрыва). В итоге прогнозный объем муниципального долга города Липецка на конец 2020 года может составить 2,6 млрд рублей, что выше уровня текущего года на 9,9% и связано с привлечением заемных средств на финансирование дефицита бюджета.



Главными доходными статьями горбюджета, как обычно, будут налог на доходы физических лиц (2,5 млрд рублей) и земельные платежи - земельный налог и арендная плата за землю (1,1 млрд рублей). Остальные взимаемые мэрией налоги - незначительны. Например, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, в 2020 году может составить 48 млн рублей (в 2021 году - 54 миллиона, в 2022-м - 60 миллионов). Постоянно растущие госпошлины за разные справки и документы, взимаемые с горожан, дадут бюджету в следующем году 96,5 млн рублей, в 2021 году - 100,1 миллиона, в 2022-м - 103,9 миллиона.



В следующем году мэрия запланировала участие в четырех нацпроектах («Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные дороги», «Демография», «Экология»), что предусматривает софинансирование из федерального и регионального бюджетов. Удельный вес программных расходов в проекте бюджета на 2020 год составил 95,9%, или 11,1 млрд рублей.



Основными капиталовложениями в 2020 году станут реконструкция второго участка проспекта Победы (от автовокзала до площади Победы), на что будет потрачено 650 млн рублей, расширение на две полосы проезжей части по улице Баумана (131,6 млн рублей), строительство виадука в поселке Новая Жизнь (277 млн рублей). На разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги по улице 50 лет НЛМК запланировано выделение 10 млн рублей. Переселение горожан из ветхого и аварийного жилья потребует 50 млн рублей расходов городского бюджета (с участием софинансирования из вышестоящих бюджетов эта сумма составит 277 млн рублей). 12,2 млн рублей потратят на ремонт фасадов многоквартирных домов, на электроснабжение садоводческих товариществ - 30 млн рублей, 6 млн рублей - на снос признанных аварийными домов. В 2020-2022 годах построят несколько детсадов и ясельных корпусов, две школы - в микрорайонах «Звездный» и «Европейский», физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном у школы №14, крытый ледовый каток на улице Космонавтов (у СК «Звездный»), строительство водопровода в поселке Северный Рудник.



После отчета Татьяна Григоровой председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиброва, отвечая на вопрос депутатов, сказала, что рост фонда оплаты труда уже опережает по городу рост производительности труда. И это свидетельствует о кризисе городской экономики.



А потом депутаты обрушились на АО «ЛГЭК».



Так, Николай Быковских призвал выделять средства из бюджета на ремонт изношенных коммунальных сетей. Мол, в городе-побратиме Котбус бюджет заточен на решение именно этой проблемы. Депутат призвал позаниматься ЛГЭКом:



- ЛГЭК строит жилье для отдельных сотрудников и покрывает половину процентной ставки по ипотеке. Там увеличен административный персонал. Все это наносит ущерб как городской экономике, так и городской коммуналке. Я не понимаю, у администрации города не достаточно полномочий для контроля над этим предприятием! Вот уже год никто из чиновников ничего не может нам сказать, что происходит. Мы что, ждем повторения пензенской трагедии, где автомобиль упал в яму с кипятком и в нем заживо сварились двое людей?



- Мы как-то поднимали информацию о канализационных коллекторах. По нашей информации, часть их собираются демонтировать. Я в СМИ прочитал об этом. Как департамент ЖКХ контролирует эти процессы? Мы уже попросили Счетную палату проверить ЛГЭК по итогам работы за этот год. Раскачки на ответы нет, ведь мы уже вошли в зиму, - сказал спикер Игорь Тиньков.



Председатель горсовета назвал это АО «закрытым от контроля обществом», в котором в этом году еще ни разу не собрался Совет директоров.



- В ЛГЭКе зарплата обычных работников ниже низшего предела, а руководство компании постоянно ездит в командировки! По-моему, их командировки уже превысили фонд оплаты труда на предприятии, - заявил Игорь Тиньков.



- Мы должны рассмотреть отдельно ситуацию в АО «ЛГЭК». Нам надо посмотреть, что там происходит. И инициатором проверки должен стать профильный департамент администрации Липецка, - сказал вице-спикер Федор Жигаров.



Как оказалось, заместитель председателя департамента ЖКХ мэрии Роман Ганьшин также обеспокоен ситуацией в АО «ЛГЭК». И пообещал вскоре ответить на все прозвучавшие вопросы.