Общество

58 минут назад

«Артемий Лебедев сегодня весь впитывал в себя дух Ельца»

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#Артемий Лебедев #Елец
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«Артемий Лебедев сегодня весь впитывал в себя дух Ельца»

Глава Ельца Евгений Боровских сообщил GOROD48, что разработка бренда города известным российским дизайнером не потребует ни копейки бюджетных средств.

Сегодня ГТРК «Липецк» сообщила, что в Елец приехал известный российский дизайнер, бизнесмен, блогер и путешественник Артемий Лебедев. Целью поездки стала подготовка к работе по разработке бренда Ельца.

- Артемий Андреевич откликнулся на предложение главы администрации области Игоря Артамонова помочь сделать из Ельца туристические ворота нашего региона, - сообщил GOROD48 глава города Евгений Боровских. - Сегодня с утра Лебедев и несколько человек из его команды исследуют самые известные места Ельца: наши храмы, знаменитый Воскресенский собор, пожарную каланчу, здание «табачки». Он сказал, что попытается по максимуму впитать в себя дух Ельца.

По словам, Евгения Боровских, несмотря на громкое имя гость Ельца показался ему простым открытым человеком:

- Он получил приглашение и приехал. Это для нас стало неожиданностью.

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Ленин.

Публикация от Artemy Lebedev (@temalebedev)



лебедев.jpg


лебедев2.jpg



Глава Ельца говорит о том, что помощь в разработке бренда города известным дизайнером не потребует ни копейки бюджетных средств.

Кстати, в 2015 году на своей странице в LiveJournal Лебедев поделился впечатлениями о Ельце, назвав его одним из самых прекрасных городов России, порекомендовав читателям обязательно его посетить.

GOROD48 интересно, каким же Артемий Лебедев увидит бренд города, который, будучи основан в 1146 году, официально старше Москвы? Кажется, что Елец в первую очередь нуждается в капитальной уборке и капитальном ремонте. А его бренд - это его герб: с красавцем оленем (от чего и пошло название города) и вековой сосной.
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#Артемий Лебедев #Елец
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Комментарии (8)

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Мы из Ельца

4 минуты назад
Чепуха какая то!!!Рабочие места с достойной зарплатой будут лучшим брендом города и хорошие,не размытые дороги в частном секторе города!
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Цирус Розенфельд

14 минут назад
цирк, как говорит мой родственник - дешевый понт дороже денег.
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Вопрос

17 минут назад
А этот "бесплатный" для бюджета брендинг будет такой же бесплатный, как Быханов сад, на который 30+ лямов из бюджета выделили?
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гость

18 минут назад
этот обосрет так обосрет
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цирк

26 минут назад
это примерно как дзюба в сборной россии -толку ноль одни понты-145 процентов
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адекватный житель

27 минут назад
чё это урод кремлёвский забыл у нас... своих хватает едросов
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Бренд круто

32 минуты назад
Но с туринфраструктурой там полный ... (рифма к слову Елец). Возила туда друзей из др города - на ту же каланчу, что на одном из фото, просто так не попадешь, музей в плохом состоянии - мало того, что ремонта нет, так все как-то неорганизованно, информацию какую-то , чтобы получить нужно целое расследование в ручном режиме. Централизованного инфоцентра по городу нет - только центр Елецкая земля, который по окрестностям города, а по самому город сложно что-то узнать быстро. К тому же, ужасно ходит городской транспорт - от вокзала ждали автобус полчаса, мыслимо ли это? Единственное, что порадовало - сотрудники везде очень приветливые, все расскажут, покажут. Но вот, что называется, упаковки, не хватает((
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Сталин-психиатр.

37 минут назад
Не успел избраться, как мошенники всех мастей стали слетаться в область. На этом Лебедеве пробы негде ставить. Или и сами такие?! Вопрос риторический, если что.
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