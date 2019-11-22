«Артемий Лебедев сегодня весь впитывал в себя дух Ельца»

Глава Ельца Евгений Боровских сообщил GOROD48, что разработка бренда города известным российским дизайнером не потребует ни копейки бюджетных средств.

Сегодня ГТРК «Липецк» сообщила, что в Елец приехал известный российский дизайнер, бизнесмен, блогер и путешественник Артемий Лебедев. Целью поездки стала подготовка к работе по разработке бренда Ельца.- Артемий Андреевич откликнулся на предложение главы администрации области Игоря Артамонова помочь сделать из Ельца туристические ворота нашего региона, - сообщил GOROD48 глава города Евгений Боровских. - Сегодня с утра Лебедев и несколько человек из его команды исследуют самые известные места Ельца: наши храмы, знаменитый Воскресенский собор, пожарную каланчу, здание «табачки». Он сказал, что попытается по максимуму впитать в себя дух Ельца.По словам, Евгения Боровских, несмотря на громкое имя гость Ельца показался ему простым открытым человеком:- Он получил приглашение и приехал. Это для нас стало неожиданностью.Глава Ельца говорит о том, что помощь в разработке бренда города известным дизайнером не потребует ни копейки бюджетных средств.Кстати, в 2015 году на своей странице в LiveJournal Лебедев поделился впечатлениями о Ельце, назвав его одним из самых прекрасных городов России, порекомендовав читателям обязательно его посетить.GOROD48 интересно, каким же Артемий Лебедев увидит бренд города, который, будучи основан в 1146 году, официально старше Москвы? Кажется, что Елец в первую очередь нуждается в капитальной уборке и капитальном ремонте. А его бренд - это его герб: с красавцем оленем (от чего и пошло название города) и вековой сосной.