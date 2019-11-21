Общество

26 минут назад

Депутаты горсовета попросили чиновников подумать над покупкой трамваев в лизинг

6 300
#трамвай
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Депутаты горсовета попросили чиновников подумать над покупкой трамваев в лизинг

В пример мэрии Липецка поставили Новосибирск.

Сегодня на заседании постоянной комиссии Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности, обсуждая проект бюджета-2020, депутаты заговорили о необходимости спасения трамвая.

Удивительное дело, но два постоянных антагониста - депутат от КПРФ Николай Быковских спикер горсовета, член «ЕР» Игорь Тиньков - на этот раз были едины в желании спасти этот вид общественного транспорта.

- Троллейбусы приговорил предыдущий мэр, трамваи приговаривает Евгения Уваркина. Возможно, средства на спасение трамваев можно изыскать в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»? - спросил у чиновников Николай Быковских.

- Нет, это невозможно, - ответил председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Николай Воронин.

- А я вам говорю, что возможно. В Новосибирске все же получается. Там городская власть создала вместе с белорусами совместное предприятие и трамваи там теперь в отличном состоянии. Возможно и купить бывшие в эксплуатации железнодорожные рельсы по цене лома, что значительно дешевле покупки новых рельсов. Вот сколько трамвайных путей отремонтировано в этом году?

Председатель дептранса мэрии Евгений Чекрыжов сообщил, что не каждый б/у железнодорожный рельс годится для использования для ремонта трамвайных путей. Из слов чиновника следовало, что в этом году для МУП «Городской электротранспорт» было приобретено 7 тонн рельсов и было отремонтировано 150 метров пути.

- Мы вряд ли сможем сохранить трамвай, если только будем латать дыры. Нам не надо рассматривать трамвай как коммерческий проект. Липецкий трамвай - такой же бренд, как липецкая минеральная вода или липецкая сталь. Потеряв трамвай, мы потеряем часть городской привлекательности. Надо доказывать, что липецкий трамвай должен существовать, - отметил председатель горсовета Игорь Тиньков.

По словам спикера, трамваи можно было бы взять в лизинг. А закоперщиком процесса должен быть департамент транспорта, который недавно закончил выплату лизинговых платежей за 21 автобус марки «ЛиАЗ» (транспорт уже стоит балансе МУП «Липецкпассажиртранс»).

А депутат Александр Ушаков призвал не только спасти трамвай, но и повысить заработную плату работникам МУП «Городской транспорт», получающих, в среднем, по 12-13 тысяч рублей.

Напомним, что депутаты Липецкого горсовета во главе с Игорем Тиньковым так же отважно в свое время встали на защиту троллейбусов, но потом быстро сдали позиции.

О печальной судьбе трамваев GOROD48 писал несколько последних лет. Но на этой неделе на итоговом заседании публичных слушаний по проекту муниципального бюджета Липецка на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов с трибуны городской администрации о скорой ликвидации трамваев заявил работник МУП «Городской электротранспорт» Виктор Панов. В этот жде день глава Липецка Евгения Уваркина рассказала GOROD48 о том, что дела с этим видом общественного транспорта и впрямь плачевны, попросив дать чиновникам срок до конца года обдумать все варианты решения проблемы - от сохранения трамваев до их изгнания с улиц города и замене на экологически чистые автобусы (самый экономичный вариант замены донельзя уже изношенных путей обсчитан в 1,3 млрд рублей, а вариант полного апгрейда путей и вагонов может обойтись в 4 млрд рублей - в бюджете Липецка нет ни тех средств, ни этих).

P.S. Обсуждая бюджет-2020 председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова отметила замедление темпов роста основных макроэкономических показателей социально-экономического развития города. Аудитор отметила, что ее тревожит тот факт, что на протяжении ряда лет собственные доходы муниципалитета стоят на месте и не превышают 4,5-5 млрд рублей. Доходы бюджета растут за счет безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов, что делает Липецк зависимым от внешних факторов. По сути, в Липецке заморожен так называемый «бюджет развития» (то, что остается после обязательных трат). В итоге муниципалитет раздает остающиеся в его распоряжении доходы от собственные налоговых и неналоговых поступлений на софинансирование проектов областной администрации.
6 300
#трамвай
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Комментарии (6)

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оекоыкло

3 минуты назад
Лизингом заниматься как всегда будет население ?
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весёлый

6 минут назад
Скупить трамвайный хлам ,рельсы заменить ,оставить тридцать нахлебников на одного волителя трамвая ,а мы будем их кормить,через некоторе время ,когда всё устаканится ,всё это будет ломаться и вдобавок самое главное будет строительство ещё одного моста ,а ведь можно было обойтись малой кровью ,один трамвай тридцать лямов ,Волгобус 1о лямов ,который и бабки отбивает в любом направлении куда не ставь ,даже рельсы закатать и по этим путям пустить Волгобус и экономичней, и практичней
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123

8 минут назад
У нас много частных перевозчиков и для города было бы выгодно их выгнать с рынка перевозок бизнесмены зарабатывают да это хорошо а вечерняя развозка и нерентабельные маршруты целиком на мупе и соответственно на бюджете города мы частных перевозчиков кормим ценой огромных и неоправданных дотаций! Слишком много Липецк тратит на дотации на транспорта при меньших дотациях без частных перевозчиков транспорт в городе работал бы 24 часа! НЕПРЕРЫВНО. Если бы мы не запустили в 00-их частных перевозчиков на рынок перевозок городского пассажирского транспорта мы бы сохранили бы и троллейбус и трамвай в той сети а не в нынешней которая просто нерентабельна.
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Тинькову

11 минут назад
Липецкий трактор-тоже был бренд. Но его похерили.
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Чиполлино

16 минут назад
А что, тупорылые депутаты-едерасты, не понимают, что трамвайные пути должны ремонтироваться, а вогоны обнавляться. Так во всём мире делается.
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гостья

21 минуту назад
а перед покупкой хлама из столицы никто не просчитывал убытки? или это просто забудется?
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