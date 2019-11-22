Общество
40 минут назад
«Несомненно, само участие в таких переодеваниях есть предательство Христа»
Предложение депутата от ЛДПР о забвении Хэллоуина и замене Санта-Клауса на Деда Мороза и поддержали церковь и казаки.
Как уже сообщал GOROD48, депутат Липецкого горсовета от ЛДПР Александр Попов обратился к председателю горсовета Игорю Тинькову созвать «круглый стол», на котором он хотел бы рассмотреть проблему засилья «мероприятий, привязанных к англо-саксонскому миру» - католического Рождества, Дня святого Патрика, Хэллоуина. И, как оказалось, быстро нашел единомышленников.
Так, представитель Русской православной церкви протоиерей Алексий Кондратюк сообщил депутату, что официальной позиции РПЦ по перечисленным им праздникам нет, но все же высказался о них в частном порядке. Объяснив происхождение Хэллоуина как древнего кельтские языческого представления об устройстве духовного мира, клирик заявил, что перед католическим Днем всех святых сегодня дети и подростки переодеваются в бесов (обитателей ада), стучат в дома и выпрашивают угощения. «Ассоциирование себя с бесами, пусть даже не осознанное, может привести к ожесточению сердца, что мы наблюдаем, к сожалению. Несомненно, само участие в таких переодеваниях есть предательство Христа». По мнению протоиерея, было бы лучше возродить традицию Христославление на Рождество в православной традиции, «когда дети и подростки одеваются в пастухов, волхвов и других свидетелей описываемых событий, рассказывают о Рождении Того, кто освободил людей от угнетения тех самых, падших духов. Тут вполне видно противоположное, вдохновляющее действие на психику детей. При этом они тоже получают гостинцы».
Раскритиковал протоиерей Алексий Кондратюк и День святого Валентина, сообщив, что и он имеет языческие корни. «Думаю, уместно вспомнить, что в РПЦ есть пример любящей друг друга пары, сумевшей сохранить верность и любовь до конца жизни. Это святой князь Петр и святая Февронья. Они показали пример семейной жизни и имеют дерзновение молиться Богу за людей, ищущих и нашедших любовь. В России этот праздник называется «День семьи, любви и верности». Он празднуется два раз в год: 8 июля и 19 сентября».
Клирик заканчивает свое письмо депутату Попову заявлением о том, что «эти «праздники» ускоряют процесс разложения, который уже идет».
Нашел депутат Александр Попов и поддержку Липецкого городского казачьего общества. Атаман Владимир Пшонкин написал, что Хэллоуин обретает популярность с помощью коммерческих структур и «вносит разрушительную функцию в вопросе воспитания подрастающего поколения».
«Наша богатейшая культура накопила массу праздников, основанных на традициях русского народа, Православия, патриотизма… К сожалению, популяризация наших традиций и обрядов не принесет такой сиюминутной прибыли, а на длительную перспективу шоу-бизнес и СМИ рассчитывать наверное не привыкли. Липецкие казаки готовы поддержать и словом и делом любые движения, направленные на ограничение популяризации хэллоуина в средствах массовой информации», - отметил атаман.
В позиции церкви и казачества нет ничего удивительного. Но несколько странной выглядит позиция Липецкого региональное отделение Российского общества «Знание», вставшего на защиту «национальной идентичности России» и взявшегося быть модератором «круглого стола».
Все это, конечно, укрепило дух депутата Попова.
- Я этим вопросом занимаюсь уже второй год. Меня удивляет и возмущает то, что так активно и открыто популяризируются Хеллоуин, день Патрика. Я знаю, что в других городах России это сумасшествие дошло до того, что в этом году проводили в детском саду утренник «Хеллоуин». А как же наши святые отцы? Почему нет таких конкурсов, такой пиар-компании при праздновании Рождества? Где ангелочки, где овечки, ясли и т.д. и т. п.?, - возмущается парламентарий.
Так, представитель Русской православной церкви протоиерей Алексий Кондратюк сообщил депутату, что официальной позиции РПЦ по перечисленным им праздникам нет, но все же высказался о них в частном порядке. Объяснив происхождение Хэллоуина как древнего кельтские языческого представления об устройстве духовного мира, клирик заявил, что перед католическим Днем всех святых сегодня дети и подростки переодеваются в бесов (обитателей ада), стучат в дома и выпрашивают угощения. «Ассоциирование себя с бесами, пусть даже не осознанное, может привести к ожесточению сердца, что мы наблюдаем, к сожалению. Несомненно, само участие в таких переодеваниях есть предательство Христа». По мнению протоиерея, было бы лучше возродить традицию Христославление на Рождество в православной традиции, «когда дети и подростки одеваются в пастухов, волхвов и других свидетелей описываемых событий, рассказывают о Рождении Того, кто освободил людей от угнетения тех самых, падших духов. Тут вполне видно противоположное, вдохновляющее действие на психику детей. При этом они тоже получают гостинцы».
Раскритиковал протоиерей Алексий Кондратюк и День святого Валентина, сообщив, что и он имеет языческие корни. «Думаю, уместно вспомнить, что в РПЦ есть пример любящей друг друга пары, сумевшей сохранить верность и любовь до конца жизни. Это святой князь Петр и святая Февронья. Они показали пример семейной жизни и имеют дерзновение молиться Богу за людей, ищущих и нашедших любовь. В России этот праздник называется «День семьи, любви и верности». Он празднуется два раз в год: 8 июля и 19 сентября».
Клирик заканчивает свое письмо депутату Попову заявлением о том, что «эти «праздники» ускоряют процесс разложения, который уже идет».
Нашел депутат Александр Попов и поддержку Липецкого городского казачьего общества. Атаман Владимир Пшонкин написал, что Хэллоуин обретает популярность с помощью коммерческих структур и «вносит разрушительную функцию в вопросе воспитания подрастающего поколения».
«Наша богатейшая культура накопила массу праздников, основанных на традициях русского народа, Православия, патриотизма… К сожалению, популяризация наших традиций и обрядов не принесет такой сиюминутной прибыли, а на длительную перспективу шоу-бизнес и СМИ рассчитывать наверное не привыкли. Липецкие казаки готовы поддержать и словом и делом любые движения, направленные на ограничение популяризации хэллоуина в средствах массовой информации», - отметил атаман.
В позиции церкви и казачества нет ничего удивительного. Но несколько странной выглядит позиция Липецкого региональное отделение Российского общества «Знание», вставшего на защиту «национальной идентичности России» и взявшегося быть модератором «круглого стола».
Все это, конечно, укрепило дух депутата Попова.
- Я этим вопросом занимаюсь уже второй год. Меня удивляет и возмущает то, что так активно и открыто популяризируются Хеллоуин, день Патрика. Я знаю, что в других городах России это сумасшествие дошло до того, что в этом году проводили в детском саду утренник «Хеллоуин». А как же наши святые отцы? Почему нет таких конкурсов, такой пиар-компании при праздновании Рождества? Где ангелочки, где овечки, ясли и т.д. и т. п.?, - возмущается парламентарий.
Я
Липчанин
Ваш
Галина
Антисоветчик
Ы
Ы
Снеговик
1111
1111