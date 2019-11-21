Аудиторы уличили управление строительства города Липецка в жуткой некомпетентности

Председатель Счетной палаты Липецка Мартина Зиборова сообщила депутатам горсовета о двух объектах капстроительства, которые должны были сдать в эксплуатацию в прошлом году, но до сих пор не готовы.

Сегодня в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Счетная палата Липецка представила депутатам итоги проверки обоснованности, эффективности и целевого использования средств, выделенных на строительство объектов: «Сети канализации по улице Железнякова в Липецке» и «Электроснабжение 30,31,32 микрорайонов, 2 этап».Порадовать чем-то хорошим членов депутатской комиссии председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова не смогла: ни первый объект, ни второй в эксплуатацию не сданы, хотя в муниципальных контрактах сроком завершения работ считается 31 декабря 2018 года.Со строительством сетей электроснабжения в 30,31 и 32 микрорайонов города вышла и вовсе подсудная история. Мы не будем останавливаться на нескольких обычных во взаимоотношениях заказчика и подрядчика нарушений законодательства, а скажем сразу о главном. Так, техническое присоединение к подстанции сетей двух кабельных линий длиной 2,8 км должно было обойтись городскому бюджету в 12 тысяч рублей (это предусмотрено контрактом). Но ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» затребовало за эту работу… 47,2 млн рублей!- У нас это сложившаяся система в работе с проектными организациями. Ничего не делается в обозначенные сроки. Это система. Ее надо как-то менять, - констатировал факт председатель департамента ГиА мэрии Александр Ковалев.Счетная палата рекомендовала МКУ «Управление капитального строительства» обращаться с иском к Липецкэнерго в суд либо с жалобой в УФАС по Липецкой области, ведь из-за позиции энергетиков три застраиваемых микрорайона до сих пор не запитаны электроэнергией.