Общество

21 минуту назад

Аудиторы уличили управление строительства города Липецка в жуткой некомпетентности

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#Счетная палата Липецка
Аудиторы уличили управление строительства города Липецка в жуткой некомпетентности

Председатель Счетной палаты Липецка Мартина Зиборова сообщила депутатам горсовета о двух объектах капстроительства, которые должны были сдать в эксплуатацию в прошлом году, но до сих пор не готовы.

Сегодня в Липецком городском Совете на заседании комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Счетная палата Липецка представила депутатам итоги проверки обоснованности, эффективности и целевого использования средств, выделенных на строительство объектов: «Сети канализации по улице Железнякова в Липецке» и «Электроснабжение 30,31,32 микрорайонов, 2 этап».

Порадовать чем-то хорошим членов депутатской комиссии председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова не смогла: ни первый объект, ни второй в эксплуатацию не сданы, хотя в муниципальных контрактах сроком завершения работ считается 31 декабря 2018 года.

как строят в липецке.jpg

Так строили канализационные сети по улице Железяковой. Ну, и как после этого назвать заказчика - МКУ «Управление капитального строительства Липецка», и подрядную тамбовскую организацию, если не криворукими?

Со строительством сетей электроснабжения в 30,31 и 32 микрорайонов города вышла и вовсе подсудная история. Мы не будем останавливаться на нескольких обычных во взаимоотношениях заказчика и подрядчика нарушений законодательства, а скажем сразу о главном. Так, техническое присоединение к подстанции сетей двух кабельных линий длиной 2,8 км должно было обойтись городскому бюджету в 12 тысяч рублей (это предусмотрено контрактом). Но ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» затребовало за эту работу… 47,2 млн рублей!

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Счетная палата констатировала, что плата за техническое присоединение проложенной линии электросети к распределительному устройству завышена в тысячи раз

- У нас это сложившаяся система в работе с проектными организациями. Ничего не делается в обозначенные сроки. Это система. Ее надо как-то менять, - констатировал факт председатель департамента ГиА мэрии Александр Ковалев.

Счетная палата рекомендовала МКУ «Управление капитального строительства» обращаться с иском к Липецкэнерго в суд либо с жалобой в УФАС по Липецкой области, ведь из-за позиции энергетиков три застраиваемых микрорайона до сих пор не запитаны электроэнергией.
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#Счетная палата Липецка

Комментарии (4)

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Пипецкое дно

1 минуту назад
приписки с каждом годом растут на порядок!!!!! Что меняется? Ничего! Только первые лица новые появляются для достижения своих политических амбиций.
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Да лан

4 минуты назад
Все нормально
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Начинайте сажать чиновников

6 минут назад
Иванов,Щербаков,Павлов,Малько и.т.д ,мэрию нужно капитально перетрехнуть.
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Гость

9 минут назад
Это говорит о том что городом не занимается не кто, всё пещера на самотёк. И при любой проверки ( не ожидаемой) имеем то что есть. Зато по отчётам всё отлично.
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