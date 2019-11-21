21 минуту назад
Аудиторы уличили управление строительства города Липецка в жуткой некомпетентности
Председатель Счетной палаты Липецка Мартина Зиборова сообщила депутатам горсовета о двух объектах капстроительства, которые должны были сдать в эксплуатацию в прошлом году, но до сих пор не готовы.
Порадовать чем-то хорошим членов депутатской комиссии председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова не смогла: ни первый объект, ни второй в эксплуатацию не сданы, хотя в муниципальных контрактах сроком завершения работ считается 31 декабря 2018 года.
Так строили канализационные сети по улице Железяковой. Ну, и как после этого назвать заказчика - МКУ «Управление капитального строительства Липецка», и подрядную тамбовскую организацию, если не криворукими?
Со строительством сетей электроснабжения в 30,31 и 32 микрорайонов города вышла и вовсе подсудная история. Мы не будем останавливаться на нескольких обычных во взаимоотношениях заказчика и подрядчика нарушений законодательства, а скажем сразу о главном. Так, техническое присоединение к подстанции сетей двух кабельных линий длиной 2,8 км должно было обойтись городскому бюджету в 12 тысяч рублей (это предусмотрено контрактом). Но ПАО «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» затребовало за эту работу… 47,2 млн рублей!
Счетная палата констатировала, что плата за техническое присоединение проложенной линии электросети к распределительному устройству завышена в тысячи раз
- У нас это сложившаяся система в работе с проектными организациями. Ничего не делается в обозначенные сроки. Это система. Ее надо как-то менять, - констатировал факт председатель департамента ГиА мэрии Александр Ковалев.
Счетная палата рекомендовала МКУ «Управление капитального строительства» обращаться с иском к Липецкэнерго в суд либо с жалобой в УФАС по Липецкой области, ведь из-за позиции энергетиков три застраиваемых микрорайона до сих пор не запитаны электроэнергией.
Пипецкое дно
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