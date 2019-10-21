Рабочие трамвайного депо пострадали от взрыва газа

Хлопок прогремел в аварийной машине службы пути.

Двое работников трамвайного депо попали с ожогами в больницу после ЧП на производстве. 16 октября во время работ произошел хлопок газа в аварийной машине службы пути, когда она находилась на рельсах возле парка Победы. Спецтранспорт перевозил баллоны с газом, который применяется при ремонтных работах.



- Сейчас жизни сотрудников ничего не угрожает. По факту ЧП будет создана специальная комиссия, которая выяснит причины произошедшего и установит ответственного за ЧП. Предварительная версия — нарушение техники безопасности, - сообщили GOROD48 в МУП «Городской электротранспорт». - Государственная инспекция труда и профсоюз уже поставлены в курс дела.



Государственная инспекция труда по Липецкой области будет инициировать собственное расследование случая только после вердикта врачей. Обычно в течение трех дней они предварительно устанавливают тяжесть травм, и от этого зависит, будет ли в ситуацию вмешиваться надзорный орган.



- Если травмы работника депо признают тяжкими, то мы однозначно инициируем расследование инцидента, - сообщил GOROD48 начальник отдела надзора и контроля по охране труда производственных отраслей ГИТ Игорь Ходыкин. - По нашим данным в результате ЧП серьезно пострадал только один сотрудник.