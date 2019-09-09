38 минут назад
Появились подробности столкновения Су-34 в небе над Липецком
Подробности столкновения двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 в небе над Липецкой областью выяснил РЕН-ТВ.
От первого удара правым полукрылком ведущий потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины" и разорвал у ведомого фюзеляж от кабины до правого двигателя. Поняв, что происходит что-то не то, ведущий переложил на левый крен и еще раз ударил ведомого. При втором ударе обломки попали в двигатель. Летчикам удалось посадить поврежденные машины. Это при том, что у одного из самолетов в момент посадки из крыла хлестало топливо.
Как было установлено позже, оба истребителя восстановлению не подлежат.
В то же время, по информации ТАСС, не исключено, что платить за ремонт самолетов придется самим пилотам, если выясниться, что они виновны в создании аварийной ситуации. Стоимость же каждого Су-34 - более 1 миллиарда рублей. По информации GOROD48 эти самолеты не были застрахованы.
Птичку жалко
Серж
Всё это из-за того !
Сулимчик
гость
Коля
агент Нато
смех а не профессионализм
малямба
Вован настоящий