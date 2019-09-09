Происшествия

38 минут назад

Появились подробности столкновения Су-34 в небе над Липецком

10 1282
#Су-34 #столкновение
1
Появились подробности столкновения Су-34 в небе над Липецком

Подробности столкновения двух многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 в небе над Липецкой областью выяснил РЕН-ТВ.

Самолеты столкнулись во время тренировочного полета. Как сообщает РЕН-ТВ, первопричиной стала потеря визуального контакта. А случилось это после того, как ведомый залез под ведущего и не доложил ему об этом. Пилот, потеряв контакт, начал создавать крены, чтобы найти ведомого (помахал крыльями вправо-влево), и в этот момент ударил по кабине ведомого правым крылом.

От первого удара правым полукрылком ведущий потерял комплекс радиоэлектронного противодействия (КРЭП) "Хибины" и разорвал у ведомого фюзеляж от кабины до правого двигателя. Поняв, что происходит что-то не то, ведущий переложил на левый крен и еще раз ударил ведомого. При втором ударе обломки попали в двигатель. Летчикам удалось посадить поврежденные машины. Это при том, что у одного из самолетов в момент посадки из крыла хлестало топливо.

Как было установлено позже, оба истребителя восстановлению не подлежат. 

В то же время, по информации ТАСС, не исключено, что платить за ремонт самолетов придется самим пилотам, если выясниться, что они виновны в создании аварийной ситуации. Стоимость же каждого Су-34 - более 1 миллиарда рублей. По информации GOROD48 эти самолеты не были застрахованы.
10 1282
#Су-34 #столкновение
1

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Птичку жалко

1 минуту назад
Сейчас из Москвы наедут , деревья в весну красить начнут , на залатанном асфальте разметку рисовать.
ответить

Серж

4 минуты назад
Кто не работает, тот не ошибается. Хорошо что все живы.
ответить

Всё это из-за того !

4 минуты назад
Что военные училища бесплатные!, Срочно сделать платные военные училища !.
ответить

Сулимчик

9 минут назад
А я расскажу попозже
ответить

гость

10 минут назад
А при какой звезде ведущий,отвечает ведомый он с зади,да и обязанности у его есть
ответить

Коля

15 минут назад
Не гоже это пилотов наказывать на деньги. Ибо для тренировок и летают служащие. Демотивация лётчика денежным наказанием может стоить дороже, чем несколько новых самолетов.
ответить

агент Нато

16 минут назад
наше командование свое выражает свой респект проведенной операцией по уничтожению 2 самолетов противника и награждает пилотов орденами, гражданство Великобритании вы можете получить в посольстве
ответить

смех а не профессионализм

18 минут назад
Поняв, что происходит что-то не то, ведущий переложил на левый крен и еще раз ударил ведомого, сломав ему комплекс (КРЭП) "Хибины". Подозревая, что происходит что-то не то, ведущий прибавил газу и разорвал у ведомого фюзеляж от кабины до правого двигателя. Начав подозревать плохое, ведомый выпустил ракеты в ведущего. Понявший, что происходит что-то не то, ведущий начал махать крыльями в воздухе и переломал крылья ведомого. Наблюдавший диспетчер понял, что происходит что-то не то и доложил генералу. Генерал понял, что происходит что-то не то и доложил в московию. Происходит что-то не то, поняли в московии и приказали рассказать по телевизору, как голодают украинцы и как американцы всех обманывают.
ответить

малямба

25 минут назад
Может ещё угнали покататься? Хреново учили!
ответить

Вован настоящий

31 минуту назад
Не хило он крыльями помахал, на несколько ярдов зелени.
ответить

Еще в рубрике

Жителя Чаплыгина застрелили из самодельного оружия
#убийство
2
Жителя Чаплыгина застрелили из самодельного оружия

сегодня, 15:20

Происшествия
Поддельная справка обошлась ельчанину в 15 000 рублей
#справка #подделка
3
Поддельная справка обошлась ельчанину в 15 000 рублей

сегодня, 14:34

Происшествия
В домах 23 липецких улиц отключат воду
#отключение воды
8
В домах 23 липецких улиц отключат воду

сегодня, 13:04

Происшествия
Столкновение мотоцикла и автомобиля попало на видео
#дтп
19
Столкновение мотоцикла и автомобиля попало на видео

сегодня, 11:53

Происшествия
19-летняя девушка сбила на машине 6-летнюю девочку
#дтп
25
19-летняя девушка сбила на машине 6-летнюю девочку

сегодня, 10:59

Происшествия
В автомобиле липчанки разбили стекло пока она гуляла с ребенком
#хулиганство
22
В автомобиле липчанки разбили стекло пока она гуляла с ребенком

сегодня, 10:03

Происшествия